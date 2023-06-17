Легионеры из РПЛ зажгли в отборе Евро-2024! Армения — сенсация игрового дня

Сборная Армении провела второй матч в отборе на Евро-2024. В марте команда уступила на своём поле Турции (1:2), а теперь нокаутировала Уэльс. В составе победителей с первых минут вышли сразу три футболиста РПЛ: Георгий Арутюнян, Наир Тикнизян и Эдуард Сперцян.
Начало матча сложилось для сборной Армении неудачно. За первые 10 минут команда Александра Петракова не нанесла ни одного удара и пропустила. Валлийцы отобрали мяч в центре поля, разогнали контратаку, которую завершил Дэниел Джеймс. Экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» (сейчас играет за «Лидс») оставалось не промахнуться с пары метров.
Но армянские футболисты не планировали сдаваться. Они отыгрались спустя девять минут. Гости отобрали мяч у своей штрафной площади и расчертили классную комбинацию. Приятно, что участие в ней принял Наир Тикнизян. Бровочник «Локомотива» прострелил с фланга, а Лукас Селарян в касание пробил в ближнюю девятку. Всё было настолько стремительно, что вратарь хозяев Дэнни Уорд даже не прыгнул за мячом. Кстати, 30-летний Селарян играет в США за клуб «Коламбус Крю». Он родился в Аргентине, а за сборную Армении дебютировал осенью 2021 года.
Гости вышли вперёд ещё до перерыва. И снова голевым пасом отметился футболист из РПЛ. На этот раз ассист оформил Эдуард Сперцян. Пока ещё полузащитник «Краснодара» классно забросил мяч в центр штрафной, а там Грант-Леон Ранос головой спокойно «расстрелял» вратаря. Большие вопросы к игре обороны сборной Уэльса, но это не проблема армянских футболистов.
Дальше — больше. В середине второго тайма гости в третий раз огорчили беднягу Уорда. Ранос остроумно пропустил мяч, открылся под передачу Селаряна и в касание «прошил» вратаря ударом в ближний угол. От переизбытка эмоций игрок сорвал футболку, за что получил предупреждение. Кстати, для Раноса это второй подряд дубль в составе сборной. В марте он дважды огорчил Кипр (2:2) в контрольном матче.
Через шесть минут валлийцам помог аут. Именно с него они разыграли вторую голевую комбинацию, которую завершил Гарри Уилсон. Киффер Мур сбросил на соотечественника, а тот не оставил шансов вратарю Огньену Чанчаревичу.
Правда, радость болельщиков на стадионе была недолгой. Уже через три минуты гости накрыли соперника прессингом на чужой половине поля, и хозяевам пришлось в четвёртый раз доставить мяч из сетки. На этот раз дублем отметился Селарян — снова попал в ближнюю девятку. К слову, это первые голы полузащитника в форме сборной. Такое событие он наверняка запомнит надолго!
Ещё через три минуты валлийцы остались вдесятером после удаления Мура, и после этого им уже очень тяжело было рассчитывать на позитивный результат. Армения сохранила нужный счёт и одержала первую победу на отборе Евро-2024. Следующий матч команда Петракова проведёт дома с Латвией (19 июня).
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