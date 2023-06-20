«Играть против звёзд футбола — честь!» В Москве на поле встретились любители и футболисты

Qiwi Футбол всегда выходил за рамки только профессионального понятия: дети играют на коробке, взрослые, влюблённые в игру, гоняют мяч по вечерам после напряжённых рабочих дней. Это всегда было больше, чем просто игра, в которой есть место только профессионалам. Поэтому во всём мире есть тысячи любительских лиг, где порой устраиваются зарубы похлеще, чем на больших стадионах.

В Москве регулярно проходят любительские турниры, и этим мало кого увидишь. Но компания Qiwi вывела подобные мероприятия на новый уровень: они организовали корпоративный турнир для своих партнёров и конкурентов. В этот раз участие приняли команды от «Авито», Ozon, «Точка Банка», ГРАСТа, «Альфа-банка», МТС Банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Банка «Русский Стандарт», Теле2 и Ростелекома, Jungheinrich, Banki.ru, «России Сегодня» и ТАСС. Конкуренция профессиональная переросла в конкуренцию спортивную.

Такой бизнес-турнир прошёл уже в третий раз, но в этом году в нём участвовала ещё и команда звёзд и блогеров, за которую сыграли Дмитрий Сычёв, Роман Широков, Владимир Быстров и Руслан Нигматуллин, а также блогеры Виктор Блатов, Антон Чужой и Жоау Феликс. Для работников компаний, которые росли на их игре, это был крутой опыт, который дополнился ещё и комментарием Виктора Гусева. То, что когда-то они видели и слышали по телевизору, на один день стало реальностью.

Виктор Гусев Фото: Qiwi

Команда звёзд Фото: Qiwi

«Любой мальчишка знает этих футболистов, потому что с малых лет за ними следил, – сказал капитан команды Qiwi Андрей Моисеев. – Конечно же, играть против них, а ещё и забить, сыграть 4:4 – это большая честь. Они реально крутые! Понятно, что на 100% своих возможностей они не выкладывались, но даже на том уровне, на котором они играли, чувствовалось: это настоящие профессионалы. За этот короткий матч у них можно чему-то научиться. В футболе-то что главное – не ноги, а голова. Если умеешь думать по-футбольному, то обыграть можно любого».

Матчи прошли на стадионе спартаковской академии, чьё поле разделили на четыре части, где одновременно проходили матчи. Всё серьёзно: четыре группы, плей-офф, борьба за третье место и финал. Игроки выкладывались по максимуму: и ругали друг друга, указывая на ошибки, и шли в подкаты, и спорили с судьёй – никаких поблажек ни сопернику, ни друг другу. В 1/4 финала на одном из полей даже началась небольшая стычка, так что накал игры был самый профессиональный.

Qiwi Cup — 2023 Фото: Qiwi

У каждой команды была своя группа поддержки – поболеть за своих собрались коллеги и близкие, для которых организовали отдельную зону с болельщицкой атрибутикой и аквагримом.

Qiwi Cup — 2023 Фото: Qiwi

В перерывах между играми (бились 5 на 5, два тайма по восемь минут) проходили конкурсы, в которых участвовали и зрители, и футболисты: соревновались и в пробитии пенальти, и в скорости, и в точности.

На соседнем поле играли футболисты помладше: у них был свой турнир, в котором были в основном дети участников. Так что в Сокольники приезжали большими спортивными семьями: поиграть, поболеть и просто здорово провести время. А ещё, конечно, взять автограф и сделать парочку памятных снимков со звёздами.

Qiwi Cup — 2023 Фото: Qiwi

«На самом деле, такие мероприятия нужны, – говорит один из болельщиков. – Мы приехали поддержать своих, пообщаться с коллегами, да ещё и на футболистов посмотреть – классно же. С погодой повезло! Получился прям здоровский семейный выходной».

Завершился турнир награждением и золотым конфетти – свои награды получили и дети, и взрослые: среди младших победу одержала команда Qiwi, среди старших – команда «Альфа-банка».