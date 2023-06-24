С кем сыграют «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и другие топы в Кубке? Жеребьёвка Пути РПЛ. LIVE!
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Новый сезон в России начинается здесь и сейчас!
Приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Сезон в России только-только завершился, но уже следующий на подходе. В субботу, 24 июня, пройдёт жеребьёвка национального Кубка: будут сформированы группы элитного кластера — Пути РПЛ. Первые игры турнира пройдут уже 25–27 июля.
Корзины:
1-я корзина: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов»;
2-я корзина: «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив»;
3-я корзина: «Динамо», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов»;
4-я корзина: «Пари НН», «Факел», «Рубин», «Балтика».
В прямом эфире церемонию покажет федеральный канал «Матч ТВ», а «Чемпионат» подробнейшим образом расскажет. Стартуем в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!
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