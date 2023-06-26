Яркие события 27 июня: Мирра и Эрика стартуют в квалификации, Потапова в Истбурне, последний тур группы молодёжного Евро.

7 топ-матчей вторника: сёстры Андреевы в квале Уимблдона, а Грузия рвётся в плей-офф Евро

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🎾 14:30*: Мирра Андреева (Россия, 7) — Роса Висенс Мас (Испания), Уимблдон — квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт 16-летняя россиянка свой первый матч на Уимблдоне?

16-летняя россиянка Мирра Андреева блестяще проявила себя на «Ролан Гаррос», дойдя из квалификации до четвёртого круга основной сетки. Сейчас юная звезда пытается пробиться в главную сетку Уимблдона из отборочных соревнований. Получится ли у неё успешно дебютировать на главной теннисном турнире в истории?

Мирра Андреева Фото: Getty Images

🎾 14:30*: Камила Джорджи (Италия, LD) — Анастасия Потапова (Россия), Истбурн, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Потаповой взять реванш у итальянки за Australian Open?

Анастасия Потапова неплохо провела первый травяной турнир сезона — в Бирмингеме. Она добралась до полуфинала, проиграв лишь будущей чемпионке — Елене Остапенко. Теперь россиянка начинает поход по сетке Истбурна матчем с непростой итальянкой Камилой Джорджи. Девушки ранее уже встречались друг с другом один раз — на Australian Open — 2022, и тогда сильнее оказалась Джорджи. Удастся ли Потаповой взять реванш?

Анастасия Потапова Фото: Getty Images

🎾 16:00*: Вера Звонарёва (Россия) — Лаура Пигосси (Бразилия, 26), Уимблдон — квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли финалистке-2010 сделать первый шаг в основу нынешнего турнира?

38-летняя Вера Звонарёва начинает борьбу в квалификации Уимблдона — того самого турнира, в котором она добралась до финала в 2010 году. Удастся ли опытной россиянке дать бой Лауре Пигосси из Бразилии, посеянной в отборочном турнире под 26-м номером?

Вера Звонарёва Фото: Getty Images

🎾 17:30*: Далила Якупович (Словения) — Эрика Андреева (Россия), Уимблдон — квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет старшая из сестёр Андреевых на своём четвёртом ТБШ?

Эрика Андреева, только что отметившая 19-летие, готовится к дебюту на своём четвёртом ТБШ. Она уже сыграла в основе US Open и «Ролан Гаррос», а на Australian Open дошла до финала квалификации. Теперь ей предстоит провести первый матч на Уимблдоне. Её соперница по стартовому кругу отборочных соревнований — словенка Далила Якупович, с которой она ещё не играла.

Эрика Андреева Фото: Getty Images

⚽️ 19:00: Нидерланды — Грузия, Евро-2023 U21, групповой этап, группа А, 3-й тур

Интрига: Грузия сенсационно выйдет в четвертьфинал Евро?

Грузия – одна из двух хозяек молодёжного чемпионата Европы (вместе с Румынией). Родные стены помогают команде совершать подвиги. Сначала грузины неожиданно обыграли Португалию (2:0), а затем совершили камбэк с 0:2 в матче с Бельгией (2:2). После двух туров Грузия лидирует в группе А. Впереди – важнейшая встреча с Нидерландами. Грузию устроит ничья для выхода из группы (если в матче Бельгия – Португалия команды не выявят победителя, но грузины пройдут в плей-офф, даже проиграв). Но будет непросто.

Сборная Грузии U21 Фото: GFF

⚽️ 19:00: Португалия — Бельгия, Евро-2023 U21, групповой этап, группа А, 3-й тур

Интрига: шанс для обеих команд зацепиться за четвертьфинал

Португалия и Бельгия разыграют между собой шанс на попадание в 1/4 финала. Обеим командам не гарантирован плей-офф. Бельгийцев для 100% попадания устроит победа, а вот португальцев не устраивают только три очка в своём матче. Им необходима осечка Нидерландов в игре с Грузией. Грузины спутали карты в этой группе. Так что в плей-офф мы точно не увидим как минимум одну из трёх топ-сборных (Португалия, Нидерланды, Бельгия).

Жоан Сен-Сир Бакайоко, Бельгия U21 Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

⚽️ 21:45: Испания — Украина, Евро-2023 U21, групповой этап, группа В, 3-й тур

Интрига: кто возьмёт первое место в группе?

Испания и Украина обеспечили себе место в плей-офф. Команды в первых двух турах обыграли Хорватию и Румынию. В очном матче сборные решат вопрос о первом месте. Отметим, что Испания и Украина в четвертьфинале сыграют с двумя сильнейшими командами группы D. На данную секунду это Франция и Италия. Французы, вероятно, завершат группу на первом месте. Так что украинцам и испанцам лучше не занимать второе место, чтобы в первом раунде плей-офф не попадать на главного фаворита турнира.