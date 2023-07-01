«Игнашевич держал Пике, это пенальти». Как судили великий матч России и Испании на ЧМ-2018

1 июля — у тысяч людей по всей России эта дата плотно ассоциируется с футболом. Ровно пять лет назад наша сборная, от которой ничего не ждали, сенсационно выбила звёздную Испанию и вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Матч получился драматичным, а команду Станислава Черчесова начали любить с новой силой, забыв о недавней критике.

Но всё ли в том самом матче было так здорово? Хорошо известно, что хозяевам больших турниров порой помогают судьи. Самый вопиющий пример — ЧМ-2002, на котором откровенно тащили Южную Корею. Чтобы разобраться, было ли что-то подобное в матче с Испанией, мы связались с футбольным арбитром Игорем Федотовым. Ниже — его экспертиза по ключевым моментам встречи.

Гол Испании. По правилам ли боролись Игнашевич и Рамос?

Первый эпизод — быстрый гол испанцев, который случился уже на 12-й минуте. Марко Асенсио подал со штрафного на дальнюю штангу, где активно боролись за позицию Сергей Игнашевич и Серхио Рамос. Оба рухнули, а мяч тем временем отскочил от ноги российского защитника и нырнул в сетку.

Испания — Россия Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«В моменте с голом Испании была обоюдная борьба двух футболистов с применением рук, — считает Федотов. — И Рамос держал Игнашевича, и наоборот. Мяч от ноги россиянина залетел в ворота. VAR не может вмешиваться в такой эпизод. При этом, если бы арбитр назначил 11-метровый удар, видеоассистенты также не имели бы права вмешаться. По крайней мере, по нынешней трактовке.

Чемпионат мира в 2018-м — первый в истории, на котором использовали VAR. Тогда это было в новинку. Когда VAR пришёл в Россию, арбитрам говорили не свистеть явные нарушения — так тестировали видеоассистентов. Чем, я считаю, откатили нас на пару лет назад».

Пенальти в ворота Испании. Рука Пике и поведение де Хеа

Второй эпизод — пенальти, назначенный в ворота испанцев в конце первого тайма. После подачи с углового Артём Дзюба пробил головой, и мяч попал в руку Жерару Пике. Главный арбитр Бьорн Куйперс указал на «точку», и Дзюба, заработавший пенальти, сам же его и реализовал.

Испания — Россия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«11-метровый в пользу России был назначен верно, — подтверждает Федотов. — Состоялся удар по воротам, и мяч попал в руку Пике. Это пенальти и жёлтая карточка за срыв перспективной атаки. Рука находилась в неестественном положении — простой эпизод. Даже нет смысла говорить о близком расстоянии, потому что рука была выставлена вверх».

А что насчёт поведения Давида де Хеа? Сейчас арбитры пристально следят за вратарями во время исполнения пенальти. Правда, есть нюанс. С момента матча с испанцами в футболе изменились правила. Если до 2019 года вратарям нельзя было выходить с линии ворот во время удара с пенальти, то сейчас у них есть возможность делать движение одной ногой, оставляя вторую на линии.

Игорь Федотов футбольный арбитр Не имеет значения, сошёл де Хеа с линии ворот или нет. Да, нарушение со стороны голкипера имело место, но всё равно был забит гол. В таких случаях удары не перебиваются. Правильное решение арбитра.

Спорный момент в штрафной России. Судья простил?

Третий эпизод случился в дополнительное время, на 114-й минуте. Коке подал со штрафного, замыкать рванул Пике, но выпрыгнуть не смог. Ещё на старте разбега в него вцепился Игнашевич, который так и не позволил сопернику забить. Пике падать не стал, но, как только мяч ускакал за лицевую, побежал вместе с партнёрами к Куйперсу. Арбитр пообщался по связи с коллегами на VAR и решил продолжить игру.

Россия — Испания Фото: Скрин из трансляции

«Момент с Игнашевичем — это 11-метровый удар, — говорит Федотов. — Борьбу в этом эпизоде вёл только защитник сборной России: держал двумя руками Пике, который пытался выпрыгнуть за мячом. При этом мяч пролетел совсем рядом с головой испанца, то есть шансы добраться до него были. Куйперс слушал VAR, но, опять же, система тогда только начинала работать. Арбитр мог сказать, что увидел обоюдную борьбу — в таких случаях VAR не может вмешиваться. Другое дело, если бы Куйперс сказал, что ничего не видел. Но вообще, это 11-метровый удар.

Было бы у Пике больше шансов на пенальти, если бы он упал? Есть такое, это действительно влияет. Почему вообще футболистам говорят «падай»? Потому что это проще объяснить. Но Пике устоял на ногах. Значит, у Куйперса прослеживалось, что в таких моментах он даёт играть. Думаю, и в случае с автоголом Игнашевича, если бы мяч не залетел в ворота, арбитр продолжил бы игру. И это плюс для него. В то время судьям говорили опускать все моменты, случившиеся в штрафной, чтобы дальше VAR разбирался, явная это ошибка или нет. Именно из-за рекомендаций, которые с тех пор сильно изменились, сложно говорить, что арбитр что-то делал не так».

Серия пенальти. «Ноги бога» не должно было случиться?

Решающий момент матча. Игроки сборной России реализовали все удары, а вот испанцы дважды не забили. В обоих случаях тащил Игорь Акинфеев: сначала руками от Коке, затем — ногой от Яго Аспаса. Второй сейв стал поистине легендарным и получил название «Нога бога» — по аналогии с Рукой бога. Гол Диего Марадоны в 1986-м был забит нечестно, а всё ли чисто прошло у Акинфеева?

Игорь Акинфеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В случае с серией пенальти имеет смысл рассматривать только два сейва Акинфеева, потому что остальные удары были реализованы, — говорит Федотов. — Хотя интересно также наблюдать за арбитрами — они даже не дёргались. Я думаю, что им дали соответствующую рекомендацию.

Первый сейв Акинфеева — после удара Коке — по нынешним трактовкам вопросов не вызывает. Всё чисто, нога была над линией. А вот в моменте с последним пенальти Аспаса всё иначе. Дело в том, что на том чемпионате мира VAR работал по единоборствам, показу и непоказу красных карточек и назначению и неназначению11-метровых. Поведение вратарей во время пенальти, судя по всему, видеоассистенты не рассматривали. По этой логике Акинфеев нарушал правила и пенальти следовало перебить, потому что Игорь выставил одну ногу вперёд. Но, опять же, судя по поведению арбитров во время исполнения, это такое домашнее судейство. Даже не на пять процентов, а на больше. Изменения касательно VAR и пенальти появились в 2019 году, и, я думаю, это не случайно произошло именно после матча Испания — Россия. По нынешним трактовкам в той серии всё было чисто».

Арбитры, как и все люди, так или иначе допускают ошибки. Пять лет назад Куйперс, как мы видим, тоже отсудил неидеально. Радует только одно: матч Испания — Россия не оставил послевкусия полноценного судейского скандала. Зато осчастливил тысячи людей.