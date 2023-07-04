10 главных трансферных новостей дня. Усиление «Барселоны» и отказ Черчесова

Продолжаем активно следить за летним трансферным окном. Каждый день новости льются нескончаемым потоком. Собрали для вас десятку главных за 4 июля.

У Иньесты сложный выбор

39-летний Андрес покинул японский «Виссел Кобе» по истечении контракта и теперь думает, что делать дальше. Пока варианта два. Первый: «Интер Майами». Клуб Дэвида Бекхэма уже заманил Лео Месси и Серхио Бускетса, а теперь сделал предложение ещё одной легенде «Барселоны». Вдобавок команду тренирует Херардо Мартино, который тоже работал в Каталонии и хорошо знаком с Иньестой.

Вторая опция, по информации Mundo Deportivo, — Саудовская Аравия. Боссы местных клубов видят в ветеране маркетинговый потенциал, поэтому теперь у Иньесты на руках два предложения из-за пределов Европы. Сложный выбор!

Джеррард зовёт старого знакомого в Саудовскую Аравию

Как вы знаете из вчерашнего дайджеста, Стиви Джи возглавил «Аль-Иттифак». И, по информации журналиста Бена Джейкобса, быстро определился с первой трансферной целью. Джеррард хочет видеть в своей команде Филиппе Коутиньо, с которым в своё время играл за «Ливерпуль» и которого впоследствии тренировал в «Астон Вилле». У 31-летнего полузащитника как раз не складываются дела в Бирмингеме: в прошлом сезоне он не отбегал и 1000 минут и отметился лишь одним голом. Так что, кажется, вряд ли саудовцам и Джеррарду придётся долго уговаривать бразильца.

Стивен Джеррард и Филиппе Коутиньо Фото: Marc Atkins/Getty Images

Возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА сорвалось

По крайней мере на данный момент расклад именно такой. Журналист Фабио Алейшо сообщил, что московский клуб не смог договориться с «Интернасьоналом», который требовал компенсации в € 366 тыс. Позднее информацию подтвердил агент 32-летнего футболиста Жорже Машаду. А затем выступил уже сам ЦСКА в лице директора по коммуникациям Кирилла Брейдо:

— Мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако раз он был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом, с учётом нашего исключительного уважения и любви к Марио, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учёта обоюдных желаний. Тем более когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и всё упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет.

Недовольство ЦСКА объяснимо: у Фернандеса есть действующий контракт с клубом до 2024 года. Но пока всё идёт к тому, что в России мы Марио в ближайшее время не увидим.

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по финалисту Лиги чемпионов

Речь о вратаре Андре Онана, которого так хочет видеть в Англии главный тренер команды Эрик тен Хаг, работавший с ним в «Аяксе». Сейчас 27-летний футболист выступает за «Интер», но в ближайшее время может уйти и стать заменой для Давида де Хеа. У испанца истёк контракт с «Юнайтед», и условия нового договора до сих пор не согласованы.

Как утверждает журналист Альфредо Педулла, «МЮ» направил «Интеру» первое предложение по Онана — € 40 млн плюс € 5 млн бонусами. Миланский клуб такой расклад не устроит: итальянцы по-прежнему настаивают на € 50 млн и бонусах в размере € 10 млн. При этом Педулла не исключает, что стороны найдут компромисс в виде чистых € 50 млн безо всяких дополнительных выплат.

«Барселона» подписала защитника сборной Испании

Пока не официально, но уже есть косвенные доказательства. О предстоящем переходе Иньиго Мартинеса в «Барсу» писали давно, но теперь это действительно кажется свершившимся фактом, поскольку футболист принял участие в фотосессии для каталонского клуба.

«Барсе» повезло: Мартинес достаётся ей бесплатно. У 32-летнего защитника истёк контракт с «Атлетиком» из Бильбао, за который он выступал с 2018 года. До этого, кстати, Иньиго защищал цвета другой баскской команды — «Реала Сосьедад». И буквально шокировал болельщиков, когда ушёл не на повышение, а за большой зарплатой в клуб с примерно такими же амбициями. Зато теперь Мартинес наконец делает шаг наверх.

Иньиго Мартинес подписал контракт с «Барселоной» и принял участие в фотосессии Фото: Из соцсетей

Переговоры Мбаппе с «ПСЖ» зашли в тупик

Тоже не можете дождаться, когда эта сага наконец закончится? L’Equipe пишет, что парижский клуб вёл с Килианом переговоры об активации опции продления контракта на сезон. Действующее соглашение рассчитано до 2024 года, а «ПСЖ» хотел пролонгировать его до 2025-го. Очевидно, чтобы 24-летний нападающий или в принципе не ушёл в «Реал», или хотя бы не сделал этого бесплатно.

Но у Мбаппе своё видение. Переговоры зашли в тупик, а Килиан, похоже, думает уже только о «Реале». Так что осталось понять, когда переезд в Мадрид состоится — этим летом или следующим. А может, вообще зимой? Ждём новостей.

Черчесов отказался ехать в Саудовскую Аравию

Звёзды массово едут на заработки, но бывший главный тренер сборной России сделал иной выбор. Сейчас Черчесов работает в «Ференцвароше» и, видимо, не собирается никуда уходить. По крайней мере, так он сказал в интервью «Спорт-экспрессу»:

— Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идём.

Кузяев снова вернётся в «Зенит»

Кажется, Далеру просто не суждено уехать в Европу. Накануне стало известно, что «Бешикташ» решил изменить условия для российского полузащитника, а сегодня появились новые подробности. Sabah Spor пишет, что турецкий клуб предлагал Кузяеву зарплату € 1,5 млн в год без подписного бонуса, но тот запросил подъёмные, и сделка сорвалась.

А журналист Гёкмен Озкан дополнил ещё одной новостью: Кузяев вернётся в «Зенит» на зарплату € 2,5 млн в год. Похоже на историю из 2020-го, когда Далер хотел уехать в Европу, но не нашёл вариантов и подписал новое соглашение с клубом из Санкт-Петербурга. Правда, тогда «Зениту» пришлось дополнительно выключать из сделки «Локомотив», так что сейчас схема даже проще.

Маунт попрощался с «Челси»

Если у кого-то из болельщиков клуба были надежды, что Мэйсон всё же продлит контракт, то теперь они разрушены. Потому что воспитанник «Челси» выпустил прощальное видеообращение.

«Привет фанатам «Челси». Учитывая все слухи за последние полгода, скорее всего, это не станет для вас удивлением. Однако, даже несмотря на всё это, мне нелегко сообщать вам о том, что я покидаю «Челси». Я считаю, что вы заслуживаете большего, чем просто письменное заявление. Поэтому решил сказать вам напрямую, насколько сильно я благодарен вам за всю поддержку на протяжении этих 18 лет. Я знаю, что некоторые из вас не обрадуются моему решению, но я чувствую, что это наиболее правильный шаг для меня на данном этапе карьеры».

Где продолжит карьеру Маунт, уже хорошо известно. Все авторитетные источники вовсю пишут, что Мэйсон договорился о переходе в «Манчестер Юнайтед». В гонке за 24-летним полузащитником также участвовал «Ливерпуль», но в итоге клуб переключился на другие цели и даже уже подписал их.

«Интер» приготовил предложение по Лукаку

Осталось понять, что об этом думают боссы «Челси». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, миланский клуб в ближайшие дни направит в Лондон официальное предложение — € 30 млн за, что символично, 30-летнего бельгийского нападающего. Также ожидается, что на этой неделе стороны проведут новый раунд переговоров в формате видеоконференции. Если вас не удивляет объявленная сумма, просто напомним: два года назад «Челси» возвращал Лукаку из «Интера» за € 113 млн.