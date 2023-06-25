«Бавария» отлично комплектуется. Разительный контраст по сравнению с прошлым сезоном

Мюнхенцы бесплатно увели двух игроков у главных конкурентов по Бундеслиге, а в ближайшее время хотят масштабно тратиться на суперзвёзд.

Сезон-2022/2023 нельзя назвать удачным для «Баварии». Мюнхенский клуб без шансов проиграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов и вымучил победу в Бундеслиге только благодаря осечке дортмундской «Боруссии» в последнем туре.

Одна из главных причин нестабильности «Баварии» — спонтанное увольнение главного тренера Юлиана Нагельсмана в разгар сезона. Его сменщик Томас Тухель – квалифицированный специалист с именем, но ему было сложно с ходу привить команде свои принципы игры.

Сыграла роль и не очень удачная комплектация мюнхенцев в межсезонье-2022. «Бавария» не приобрела классическую девятку на замену ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовскому. Защитник Маттейс де Лигт и вингер Садио Мане – единственные значимые подписания немцев. Трансфер де Лигта можно назвать относительно удачным, чего не скажешь про Мане. Садио пропустил значительную часть сезона из-за травмы и провоцировал скандалы внутри коллектива. Он даже близко не компенсировал атакующую эффективность Левандовского.

По данным Bild, на межсезонье-2023 «Бавария» утвердила трансферный бюджет в размере € 150 млн. В случае продажи кого-то из игроков действующего состава сумма увеличится. Мюнхенцы уже усилились двумя свободными агентами, а также близки к нескольким громким звёздным подписаниям и выгодным продажам. Пока что «Бавария» грамотно комплектуется. Заметен разительный контраст по сравнению с прошлым сезоном.

«Бавария» бесплатно подписала Лаймера и Геррейру

В начале июня «Бавария» объявила о подписании Конрада Лаймера. 26-летний полузащитник сборной Австрии перешёл в мюнхенский клуб свободным агентом по истечении срока контракта с «Лейпцигом». Срок соглашения — до лета 2027 года.

Конрад выступал за «Лейпциг» с 2017-го, забил 15 голов в 190 матчах и помог команде дважды выиграть Кубок Германии. Bild сообщал, что Томас Тухель очень хотел подписать опорного хавбека в межсезонье. Лаймер – солидная опция в центр поля для подстраховки Йозуа Киммиха и Леона Горецки.

Конрад Лаймер Фото: fcbayern.com

Кроме того, «Бавария» подписала контракт с 29-летним левым защитником Рафаэлом Геррейру до лета 2026 года. Геррейру перешел в «Баварию» на правах свободного агента. Последние семь лет португалец выступал за дортмундскую «Боруссию».

В прошлом сезоне Рафаэл провёл 36 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 14 передач. Геррейру отличается высокой работоспособностью на поле и однозначно добавит активности на левом фланге в «Баварии».

Рафаэл Геррейру Фото: fcbayern.com

Важно отметить, что «Бавария» увела двух важных игроков у своих главных конкурентов по Бундеслиге «Лейпцига» и «Боруссии». Лаймер и Геррейру – качественные бесплатные подписания, но на этом мюнхенцы однозначно не остановятся.

Ким Мин Джэ, де Йонг, Кейн — потенциальные звёздные новички

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» согласовала контракт с защитником «Наполи» Ким Мин Джэ. Контракт с корейцем будет рассчитан до 2028 года, зарплата – € 10–12 млн до уплаты налогов. «Наполи» получит около € 50 млн компенсации.

Предметный интерес к Джэ также проявлял «Манчестер Юнайтед» и проявляет «Манчестер Сити», но футболист считает перспективу играть за чемпионов Германии более привлекательной. «Бавария» рассчитывает официально закрыть сделку с «Наполи» в ближайшее время.

Ким Мин Джэ Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Также «Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает Sky Sport. Трансфер станет более вероятным после перехода в «Барсу» Илкая Гюндогана. Игровое время Френки в команде Хави уменьшится, а Тухель готов предложить ему важную роль в Мюнхене. Это может сыграть важную роль в переговорах.

И главное: «Бавария» хочет подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Bild утверждает, что трансфер «актуален как никогда». В минувшем сезоне 29-летний Кейн забил 32 гола и сделал пять результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Команда не пробилась в еврокубки, поэтому Гарри, по слухам, всё же настроен покинуть Лондон. Хотя сага с его возможным уходом длится уже несколько лет.

«Бавария» постоянно контактирует с Кейном, но есть ряд барьеров для сделки. По данным Daily Mail, на Гарри также претендуют «ПСЖ», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». «Реал» заметно охладил интерес к Гарри с учётом появившейся перспективы подписания Килиана Мбаппе в будущем, но всё равно «Баварии» придётся выдержать серьёзную конкуренцию в борьбе за форварда.

Кроме того, президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви хочет получить за Кейна £ 100 млн или даже больше. В процессе переговоров сумма может снизиться, но в любом случае «Бавария» в данный момент не готова платить за игрока с истекающим в межсезонье-2024 контрактом даже £ 80 млн, в отличие от того же «Юнайтед».

Гарри Кейн Фото: Stu Forster/Getty Images

Кого ещё может подписать «Бавария»

«Бавария» ведёт переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере защитника Кайла Уолкера. По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, мюнхенцы предлагают за игрока € 20–30 млн. Клубы пока не договорились, но все стороны настроены оптимистично.

«Бавария» хочет завершить сделку как можно быстрее и уже достигла устной договорённости с Уолкером. Защитник, по данным инсайдера, изъявил желание играть под руководством Томаса Тухеля, который убедил его переехать из Англии в Германию.

Кайл Уолкер Фото: Alex Pantling/Getty Images

Как сообщает The Guardian, «Бавария» может перехватить и полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, трансфер которого в «МЮ» оказался на грани срыва. Источник не такой надёжный, но важна роль главного тренера: Томас Тухель высокого мнения о хавбеке и хотел бы вновь с ним поработать. «Челси» готов снизить запросы для иностранного клуба. Лондонцы требовали у «Юнайтед» € 65 млн с учётом бонусов за Маунта, а для «Баварии» эта сумма может составить порядка € 50 млн.

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс – ещё один кандидат на переход в «Баварию» из Англии, сообщает инсайдер Кристиан Фальк. В прошлом сезоне Калвин сыграл в 12 матчах за «Сити» в АПЛ, проводя на поле в среднем 24 минуты. Результативными действиями не отметился. Приоритет его подписания невысокий, но вероятность трансфера полностью исключать нельзя.

По данным Bild, у «Баварии» есть расширенный список потенциальных трансферных целей на межсезонье. Кроме вышеупомянутых игроков, в нём фигурируют Пау Торрес («Вильярреал»), Микки ван де Вен («Вольфсбург»), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Расмус Хёйлунн («Аталанта»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Душан Влахович, Федерико Кьеза (оба «Ювентус»), Виктор Осимхен («Наполи»), Никлас Фюллькруг («Вердер»).

Вероятность трансфера большей части из них невысокая. Сильнее всего «Баварию» отпугивает огромная цена форвардов Осимхена и Влаховича. За первого «Наполи» требует € 180 млн, за второго «Ювентус» просит € 90 млн. По данным Sport1, в «Баварии» обсуждают возможность сделать ставку на 18-летнего Матиса Теля в следующем сезоне и считают этот вариант более предпочтительным, чем покупка нападающего за большую сумму. При этом отмечается, что немцы могут подписать дорогостоящего игрока ближе к концу трансферного окна, если цена на него будет снижена.

«Айнтрахт» готов продать Коло Муани за € 60–70 млн и € 30–40 млн в качестве бонусных выплат. В сезоне-2022/2023 Рандаль провёл 32 матча в Бундеслиге, став лучшим в чемпионате по системе «гол+пас» с 15 голами и 11 результативными передачами. «Бавария» ценит разносторонний профиль Коло Муани и может сделать выгодное предложение. Придётся конкурировать за игрока с «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Юнайтед», так что сделка далеко не гарантирована. Тем не менее Коло Муани – самый вероятный претендент на переход в «Баварию» из расширенного списка интересов.

Рандаль Коло Муани Фото: Alex Grimm/Getty Images

Главные кандидаты на уход из «Баварии»

Защитник Лукас Эрнандес близок к переходу из «Баварии» в «ПСЖ». Как сообщает L’Équipe, переговоры между клубами начались на этих выходных. Они быстро продвигаются в успешном направлении. Эрнандес уже договорился с парижанами об условиях личного контракта и сообщил руководству «Баварии» о желании перейти.

Переговоры напрямую ведут президенты клубов – Нассер Аль-Хелаифи и Ян-Кристиан Дрезен. Если не случится неожиданных изменений, скоро официально объявят о сделке. Сумма перехода составит € 35–40 млн. В 2019-м «Бавария» заплатила за него в два раза больше – € 80 млн, но у резкого падения стоимости игрока есть объективные причины. В минувшем сезоне центральный защитник, который также часто играет на левом фланге обороны, провёл 11 матчей за «Баварию». Он не выходил на поле с 22 ноября 2022 года, когда во встрече Франции с Австралией на ЧМ-2022 порвал крестообразную связку.

Лукас Эрнандес Фото: Alex Grimm/Getty Images

«ПСЖ» считает возможность подписать Эрнандеса отличной, так как 27-летний футболист способен усилить команду и увеличить её французскую идентичность. В свою очередь, Лукас всегда считал приоритетом переход в «ПСЖ» из всех имеющихся предложений за последнее время.

Несколько топ-клубов Европы проявляют интерес к защитнику «Баварии» Бенжамену Павару. По данным Sky Sport, мюнхенцы отпустят игрока, если получат предложение на € 30–40 млн. Интерес к Павару проявляют «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед». Бенжамен склонен покинуть Мюнхен. Предпочтительным вариантом для игрока ранее называлась «Барселона», но и от других вариантов он не отказывается.

За Эрнандеса и Павара «Бавария» может выручить € 70–80 млн. Заметная прибавка к 150-миллионному трансферному бюджету, который пока остаётся нетронутым. «Бавария» уже подписала двух свободных агентов. В ближайшее время мюнхенцы начнут активно покупать футболистов.

Минувшим летом «Бавария» потратила на трансферы € 140 млн, подписав Садио Мане, Маттейса де Лигта, Матиса Теля и Райана Гравенберха. В этом году расход средств, скорее всего, будет больше, а качество пришедших игроков – значительно выше. Ким Мин Джэ и Кайл Уолкер уже «одной ногой» в «Баварии». Компанию им почти наверняка составит как минимум одна звезда вроде Гарри Кейна, а может, и больше. Всё идёт к тому, что в новом сезоне обновлённая «Бавария» под руководством Тухеля вряд ли будет выглядеть так же невнятно, как в прошлом.