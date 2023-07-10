«Милан» превратится в денежную ферму для американцев? Что происходит с легендарным клубом

В «Милане» после прихода американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners происходит огромная трансформация, которая прямо сейчас больше похожа на хаос. Не такого масштаба, как в «Челси», который знатно трясёт под управлением Тодда Боули, но всё же это ощутимо в контексте функционирования топ-клуба. В будущем «Милана» пока мало ясности.

Руководство уволило Мальдини – строителя клубной стратегии, которая привела «Милан» к чемпионству. Также убрали и спортивного директора

Мальдини вернулся в «Милан» летом 2018 года – американцы из Elliott пригласили легенду клуба на созданную под него же должность директора по стратегическому развитию. А уже через год он возглавил техническое направление и практически сразу же принял решение назначить главным тренером Стефано Пиоли. Когда бывший генеральный директор клуба поставил под сомнение позицию Пиоли, Мальдини поддержал тренера, и это решение себя оправдало: два года спустя «Милан» взял первое скудетто за 11 лет.

Стефано Пиоли главный тренер «Милана» «Паоло – человек, в менеджерской компетенции которого никто не сомневается, «миланист по крови». Центральная фигура клуба. Серьёзный, профессиональный».

Выбор тренера – не единственное, что входило в обязанности Мальдини по реструктуризации клуба: важнейшим пунктом его работы стало выстраивание стратегии, которая вывела бы «Милан» на новый уровень. Главное касалось трансферной политики: покупать игроков младше 26, вкладываться в молодых, чтобы можно было заработать на их перепродаже, не заваливать футболистов деньгами. Жоффре Монкада, главный скаут команды, сформировал огромную базу талантов с упором на рынок Франции: селекционер его отлично знал, а ещё «Милану» было по силам на нём конкурировать в финансовом плане. Стиль его работы очень схож со стилем Юни Калафата, который находит лучшие таланты для «Реала»: детальный просмотр матчей, анализ, сбор досье, в которое входит всё, вплоть до хобби, а также разговоры с самим футболистом и его родителями. К проработанному на всех уровнях скаутингу добавился грамотный спортивный директор Рики Массара – за ним всегда финальное решение по любому трансферу.

Именно их работа сделала возможным чемпионство «Милана» в 2021-м, но за ренессанс команды многие благодарили именно Мальдини – история действительно выходила красивая: легенда клуба, символ истинного миланизма, сделал всё, чтобы команда его родных цветов снова подняла кубок. Газеты не скупились на эпитеты, болельщики – на слова похвалы. При этом Мальдини и Массара были в подвешенном состоянии: они только что взяли долгожданное чемпионство, но их контракты заканчивались, и никакой ясности по ним не было – в клубе менялся владелец.

Паоло Мальдини Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

О смене стало известно ещё в апреле, когда появились новости, что Elliott уступит место бахрейнскому фонду Investcorp. Представители компании встречались с Мальдини и обсуждали, что в новой структуре он получит должность президента, а Паоло Скарони, который тогда занимал этот пост, уедет в родную Виченцу поднимать местный клуб. Но в мае ситуация переигралась: Elliott решил оставить себе миноритарную долю, чтобы заработать на новой перепродаже клуба в будущем, а также получить долю в размере 10% в новом стадионе. В Бахрейне такие условия не оценили и вышли из переговоров. Тут появился RedBird Capital, у владельца которого, Джерри Кардинале, уже был опыт спортивных бизнес-проектов. Стороны ударили по рукам, но самым важным было то, что Кардинале, по сути, оформил сделку в кредит. RedBird приобрёл 70% акций, поэтому Elliott остался и как акционер, и как кредитор – на никому не известный срок. Управлять клубом поставили Кардинале, однако основным инвестором всё равно остался Elliott – вот такая интересная схема.

Новый управленец тут же сократил трансферный бюджет до € 50 млн, что оказалось в три-четыре раза меньше, чем могло бы быть, приди в клуб арабский фонд. В этом всём корпоративном беспорядке Мальдини начал обращаться к фанатам через медиа: говорил, что его контракт не продлён, трансферные амбиции скованы пертурбациями в руководстве – согласованные весной переходы сорвались, новые не появляются, потому что трансферная кампания встала. Elliott, в свою очередь, был недоволен поведением Мальдини, однако в итоге контракт с ним продлили. Трудность была не только в публичных выступления Паоло, но и в его запросах – он хотел увеличения трансферного бюджета и должность административного директора. Её в итоге осенью занял Джорджио Фурлани – бывший портфельный управляющий Elliott, болельщик «Милана» и человек из структуры клуба.

По ходу всего сезона конфликт Мальдини и Массары с руководством разрастался. На Мальдини повесили ошибки за трансферную кампанию лета-2022: в команду взяли Шарля Де Кетеларе, Дивока Ориги, Астера Вранкса, Малика Тшау, Серджино Деста, Жуниора Мессиаса и Алессандро Флоренци. Всего было потрачено около € 55 млн, но только немецкий защитник стал важным элементом команды. Все остальные провалились, и некоторые поразительно: Де Кетеларе был самым дорогим приобретением (€ 35,5 млн), но выступил явно не на этот ценник – 0+1 в 40 матчах; Дест просто ничем не выделился; Адли и Вранкс почти не играли; Ориги разочаровал, забив всего 2 гола в 36 матчах. При этом «Милан» отказался от Энцо Фернандеса и упустил Свена Ботмана.

Паоло Мальдини и Рики Массара Фото: Marco Luzzani/Getty Images

К концу сезона обстановка накалилась: Мальдини и Массара настаивали, что в случае, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов, надо расставаться с Пиоли. Тут вмешалось руководство, которое сказало, что тренера трогать нельзя – он останется, и спорить бесполезно. В итоге Пиоли остался, а Мальдини и Массара ушли – столкновение на теме тренера поставило финальную точку в их разногласиях с американцами, потому что стало окончательно ясно: они смотрят на развитие клуба под разными углами.

Кардинале расстался с ними примерно за полчаса: никакой конфронтации не было, просто владелец сообщил обоим о прекращении отношений из-за разногласий по поводу будущего клуба. Мальдини хотел покупать звёзд и строить топ-клуб за счёт больших трансферов, развивать бренд «Милана» (и ему это удавалось – клуб приобрел имидж растущего и привлекательного проекта). Кардинале же решил ориентироваться на идеи «манибола», которые противоречили видению Мальдини.

Прощание с менеджером плохо восприняли в раздевалке, и в особенности важнейшие игроки: Calciomercato писал, что Тео Эрнандес, Мик Меньян, Рафаэл Леау и Сандро Тонали остались разочарованы таким шагом руководства – они уверены, что многим обязаны и Мальдини, и Массаре.

Критика обрушилась и со стороны именитых итальянцев – за символ «Милана» вступились многие. Бывший игрок миланского клуба Антонио Кассано наехал на владельцев: «Эти американцы приезжают сюда без понимания футбола. Паоло великолепно поработал в «Милане». Кардинале должен целовать землю, по которой ходит Мальдини. Надеюсь, Паоло пошлёт всех нафиг и начнёт заново где-нибудь ещё, где за него будут держаться». Включился и Карло Анчелотти: «То, что произошло с Мальдини, свидетельствует об отсутствии культуры уважения к истории и традициям «Милана». История не побеждает, но верно и то, что история учит нас побеждать. Клубы, которые ставят бизнес выше спортивных ценностей, обречены на провал. Покровительство уже не имеет такого значения, как раньше, но бизнес – это не очень хорошо».

«Манибол» – тактика из бейсбола. Она неплохо сработала в «Брайтоне»

«Манибол» стал успешной стратегией для бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» (также известной как A's), подарил Майклу Льюису книгу-бестселлер, а ещё стал кинохитом с Брэдом Питтом в главной роли. Тезис стратегии прост: используя статистический анализ, команды с небольшим бюджетом могут конкурировать с крупными командами за счёт покупки игроков, которые недооценены, и продажи тех, кого другие переоценивают. Принцип «манибола» зиждется на саберметрике – расширенном анализе, основанном на игровой статистике для выявления скрытых качеств у игроков. Этот подход произвёл революцию на трансферном рынке и в итоге вышел за пределы бейсбола – его начали внедрять и в футбол.

Герой Брэда Питта Фото: кадр из фильма

Футбольная статистика, используемая для «манибола», – это не количество пасов и xG. Это огромный объём микроданных вплоть до координат ударов и эффекта тренировок, на основе которого строятся модели и проводится кластеризация. Анализируется всё – от потенциальных новичков до имеющихся в команде футболистов.

Подход очень логичный, потому что за подбор футболистов отвечает не чьё-то личное мнение из разряда «это талант, надо брать», а алгоритмы и статистика. Удачные примеры есть. В «Ливерпуле» создали большую команду статистиков, которые используют аналитику и обрабатывают множество цифр в течение сезона, чтобы определить, какой игрок лучше всего подходит для клуба. Бывший босс отдела анализа данных клуба Иан Грэм (он не разбирается в футболе, но зато имеет кембриджскую степень доктора теоретической физики) построил математическую модель, по которой сначала установил, что провал Юргена Клоппа с «Боруссией» не должен был случиться: дортмундский клуб по своему потенциалу должен был финишировать не седьмым, а вторым. Потом Грэм убедил Клоппа, что «Ливерпулю» нужен Мохамед Салах, провалившийся в «Челси» и не особо ярко выступавший в «Фиорентине»: аналитик утверждал, что его потенциал огромен. Грэм и его команда так обрабатывают алгоритмы, что могут определять тенденции развития и находить игроков, которые идеально впишутся в систему. Аналитики могут даже определить скорость, с которой будет двигаться соперник.

Иан Грэм Фото: liverpoolfc.com

Подписание контракта с Эндрю Робертсоном по дешёвке — яркий пример того, как сработали статистики и отдел скаутинга. «Ливерпуль» купил его за € 9 млн, а сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 40 млн. Диогу Жота тоже был куплен после тщательного анализа – аналитики установили, что, например, его слабая левая нога на самом деле может приносить пользу.

В «Брайтоне» Тони Блум внедрил аналогичные методы: владелец очень любит цифры и всегда полагался на них, чтобы добиться успеха на протяжении всей своей карьеры.

Конечно, «манибол» – это не только работа с данными, пусть аналитика и составляет бóльшую часть этой стратегии. Кардинале хочет создать устойчивую бизнес-модель с минимальными затратами и с упором на увеличение доходов: он сам говорит про себя, что не является тем бизнесменом, который бездумно выписывает чеки – он строит бизнес-план. Управленец заявлял, что хочет рассматривать «Милан» как экосистему, состоящую из трёх важнейших элементов: Серия А, тифози и город. Кардинале подчёркивал, что сейчас деньги есть у всех, поэтому просто вкладываться мало – надо монетизировать собственность за счёт интеллектуальных данных. RedBird настроен на вклад в академию, потому что видит будущее за молодёжью, расширение скаутской сети и опору на данные.

«Я должен отдать должное Билли Бину (соавтор стратегии «Манибол». – Прим. «Чемпионата») – он был тем, кто дал мне образование, – сказал Кардинале на одной из панельных сессий в США. – Он был в европейском футболе в течение 20 лет и сказал мне, что я неправильно смотрю на ситуацию. Мне пришлось подходить к европейскому футболу с менталитетом «манибола», который гласит: нет необходимости жертвовать уровнем игры на поле ради доходов или наоборот. Мы потратили пять лет на изучение инвестиций в европейский футбол. Мы встретились примерно с 200 командами во всех странах, сделали наши первые инвестиции в «Тулузу», руководствуясь главным образом данными. Это был хороший эксперимент: мы вернули клуб в Лигу 1 и выиграли Кубок Франции».

Джерри Кардинале Фото: Marco Luzzani/Getty Images

У такой стратегии есть значительный нюанс: она отлично работает с маленькими клубами, но крайне опасна в топовых командах, которые гонятся за титулами. «Манибол» в футболе действительно может быть хорош для зарабатывания денег, но для спортивных результатов в моменте не подходит. Есть вероятность ошибки в оценке потенциала – это раз. Можно взять идеального по всем статистическим показателям футболиста, а потом увидеть, что цифры не бьются с тем, что происходит на поле. Для развития всех потенциальных талантов нужно время, а это означает, что результата прямо сейчас не будет – это два. Значит, «Милан» делает шаг в сторону от борьбы за трофеи и начинает бороться за бизнес-идею. Допустим, на любую эволюцию нужно время – в контексте футбольного клуба, который пересобирают заново, меняя вектор развития, это минимум два-три года. Ещё один риск – стать клубом-донором для других команд: собирать таланты, развивать их, а потом продавать – зарабатывать, но не побеждать.

Однако при всём при этом стратегия, которую продвигает Кардинале, схожа с той, что была при Мальдини. Просто без безумных трат и с бóльшим фокусом на молодых.

Работа «Милана» на трансферном рынке при Elliott и RedBird

Разберём каждую трансферную кампанию до прихода американцев и после. И сравним траты, на кого делается фокус, кто раскрылся, а кто в итоге провалился.

Сезон-2019/2020

Франк Кессье. Купили за € 32 млн. Год назад его трансферная стоимость была € 45 млн, но из «Милана» он ушёл в «Барселону» на правах свободного агента. Сейчас оценивается в € 20 млн.

Рафаэл Леау. На момент перехода из «Лилля» его трансферная стоимость оценивалась в € 15 млн, но «Милан» заплатил за вингера € 29,5 млн и не прогадал: он стал важной частью команды, а ещё вырос в цене – до € 90 млн.

Тео Эрнандес. «Реал» купил его за € 24 млн, но там защитник не заиграл – его отправили в аренду в «Реал Сосьедад». А после за ним пришёл «Милан»: при рыночной стоимости в € 15 млн клуб заплатил за него € 22,8 млн, а сейчас Тео оценивают уже в € 60 млн.

Исмаэль Беннасер. Его забрали из «Эмполи» за € 17,2 млн при оценочной стоимости в € 12 млн. Сейчас он стоит € 40 млн.

Лео Дуарте. «Милан» забрал его из «Башакшехира» за € 10,6 млн, а год назад продал обратно всего за € 2 млн. Пожалуй, это единственный промах в то окно.

Раде Крунич. Купили за € 8,6 млн, сейчас стоит € 10 млн – это пик его стоимости за всё время.

Всего в то окно потратили € 124,08 млн, продали на € 59,23 млн.

«Милан» в сезоне-2019/2020 Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Сезон-2020/2021

Сложное время для всех, но «Милан» умудрился остаться в плюсе на € 20,17 млн: в тот сезон не было ни одного трансфера дороже € 8 млн, зато клуб провёл две выгодные сделки на выход. Ушёл Лукас Пакета (бразильца брали за € 38,4 млн, а отдали за € 23,44 млн), а ещё Сусо, купленный у «Ливерпуля» в 2015-м за € 1,3 млн (продали за € 21,7 млн).

Сезон-2021/2022

В чемпионском сезоне случилась обратная история: минимальный заработок на продажах (€ 5,12 млн) и большие траты (€ 93,11 млн).

Фикайо Томори. Его забрали из «Челси», где он почти не играл, за € 31,5 млн при рыночной стоимости в € 28 млн. После чемпионства его цена выросла до € 50 млн, но сейчас его оценивают в € 40 млн.

Мик Меньян. Французского голкипера Transfermarkt оценивал в € 25 млн, но «Милан» сторговался с «Лиллем» за € 15,4 млн. Сейчас его оценивают в € 45 млн.

Сандро Тонали. Юный талант побыл в аренде, а потом остался: «Брешия» отдала его миланскому клубу за € 14,5 млн, этим же летом «Милан» заработал на нём € 64 млн, хотя оценочная стоимость его несколько ниже – € 50 млн.

Оливье Жиру. Француза купили всего за € 2,85 млн, и, несмотря на минимальное увеличение трансферной стоимости в силу возраста, он принёс команде огромную пользу. За два сезона забил больше 30 мячей во всех турнирах.

Ещё за троих игроков суммарно отдали почти € 19 млн: Марко Лазетич, Фоде Балло-Туре и Ясин Адли – их трансферная стоимость либо не выросла, либо упала, как у Балло-Туре (с € 6,5 млн до € 3,5 млн).

Сандро Тонали, Оливье Жиру и Фикайо Томори Фото: Getty Images

Сезон-2022/2023

В этом сезоне трансферами ещё рулил Мальдини, пусть уже и под влиянием Кардинале. Именно из-за покупок прошлого года на итальянца и повесили всех собак: потратили больше € 50 млн, а толку оказалось мало – прежней эффективности — как для команды, так и для финансового баланса — уже не оказалось.

Шарль Де Кетеларе. Самое дорогое приобретение – € 35,5 млн при оценочной стоимости в € 30 млн. После неудачного сезона подешевел до € 22 млн.

Малик Тшау. Единственное точное попадание: за защитника отдали € 8,6 млн, а сейчас его оценивают в € 20 млн.

Жуниор Мессиас. Бразильца купили за € 5,5 млн, сейчас он чуть-чуть подешевел – Transfermarkt оценивает его в € 4,5 млн.

Алессандро Флоренци. Та же ситуация: купили за € 2,7 млн, сейчас стоит € 2 млн.

Дивок Ориги. Перешёл в статусе свободного агента при рыночной стоимости в € 12 млн, сейчас стоит € 6 млн.

Глобально заметно, что тактика «Милана» дала сбой, но обвинять в этом одного лишь Мальдини глупо: промахи случаются у всех, да и в тех условиях, в которых он оказался, пришлось немного перестраиваться.

Шарль Де Кетеларе, Дивок Ориги и Малик Тшау Фото: Getty Images

Этим летом пока единственная покупка «Милана» – 27-летний Рубен Лофтус-Чик из «Челси» за € 16 млн: из-за того что у него оставался год контракта с лондонским клубом, цену удалось сбить. Лофтус-Чик не самый стабильный игрок, но у него хорошая техника работы с мячом, есть физика, поэтому в Серии А он вполне может раскрыться.

Из «Лацио» на правах свободного агента перешёл 18-летний вингер Лука Ромеро (трансферная стоимость – € 3 млн), про которого говорят, что он молодой талант. Из «Аталанты» бесплатно перешёл 31-летний вратарь Марко Спортьелло (трансферная стоимость – € 1,5 млн).

Совсем скоро должны объявить о переходе Кристиана Пулишича: американец был хорош в Дортмунде, немного посиял в «Челси», но чуть сбавил в последний сезон из-за травмы колена. Вообще, в лондонском клубе его часто преследовали повреждения – с 2019-го он суммарно пропустил 54 матча. Но если обращаться к «маниболу», то среди прочих факторов недооценённости есть и травмы – правда, когда игроку 24, а он регулярно травмируется, есть риск, что дальше будет только хуже. При этом у Пулишича отличный набор исполнительских качеств, а ещё американский паспорт, что очень важно для владельцев с точки зрения продвижения клуба в США. Романо писал, что сделку закрыли за € 20 млн.

Рубен Лофтус-Чик, Лука Ромеро и Кристиан Пулишич Фото: Getty Images

«Милан» рассматривает возможность приобретения Донни ван де Бека: голландец не смог раскрыть свой потенциал в «МЮ» по большей части из-за травм, поэтому английский клуб готов с ним расстаться. В Италии же видят в 26-летнем игроке скрытый потенциал, а заодно – замену Тонали. Также клуб хочет укрепить позицию правого защитника – на неё рассматривают 22-летнего Уилфрида Синго из «Торино».

На этом слухи не заканчиваются – «Милан» ведёт переговоры с «Валенсией» по переходу 20-летнего американца Юнуса Мусы. Когда в 2020-м тот переходил из молодёжки испанской команды в основную, его оценивали всего в € 200 тыс., а сейчас его трансферная стоимость выросла до € 18 млн. Муса может стать хорошим усилением в полузащите: у него всё в порядке с физикой, пасом, есть некоторые проблемы с оборонительными действиями, но это можно исправить. Потенциал у парня огромный, главное — его реализовать.

Ещё один согласованный, согласно инсайдам, трансфер – переход 24-летнего полузащитника Тейани Рейндерса из «АЗ». Он лидер команды и восходящая звезда лиги (в прошлом сезоне забил три мяча и отдал семь результативных передач во всех турнирах), поэтому «Милан» может сделать правильный выбор.

Также клуб направил официальное предложение о трансфере вингера «Вильярреала» Самуэля Чуквезе – того самого, который помог клубу пройти «Баварию» год назад и выйти в полуфинал ЛЧ впервые с сезона-2005/2006. По манере игры в Европе его сравнивают с Роббеном, а в родной Нигерии – с Месси. За своего «бегунка» «Вильярреал» хочет порядка € 30 млн.

Юнус Муса, Тейани Рейндерс и Самуэль Чуквезе Фото: Getty Images

Глобально пока у «Милана» выстраивается хорошая трансферная кампания: много молодых и талантливых, за которых не отдают под сотню миллионов. Заметна тенденция, что потенциал и перспективу молодых стараются дополнять опытом игроков постарше – и это хорошая история для баланса команды. Стратегия в целом схожа с той, что была и раньше, просто сейчас «Милан» делает больший упор именно на данные в подборе футболистов. Сработает она или нет – увидим через несколько лет. Одно ясно точно: за «Миланом» будет очень интересно наблюдать. Если «манибол» Кардинале сработает, то это перевернёт восприятие американского подхода к ведению футбольного бизнеса. Пока же у большинства наблюдателей со стороны есть ощущение, что «Милан» из большого клуба просто превратят в денежную ферму для американцев.