Черчесов начал свой поход в Лиге чемпионов на Фарерских островах. Получилось не очень

Станислав Черчесов начал со своим «Ференцварошем» поход в Лигу чемпионов. В первом матче первого квалификационного раунда обладателей венгерского золота забросило далеко – на Фарерские острова! Команда российского тренера сыграла с местным чемпионом «Клаксвиком».

Для «Ференцвароша» это была первая игра нового сезона. Последний официальный матч команда Черчесова провела ещё в мае 2023-го. К старту в квалификации Лиги чемпионов «фроди» готовились через спарринги, а чемпионат Венгрии начнётся только в августе. У соперника, напротив, сезон в самом разгаре. «Класвик» на Фарерских островах уже отвык от настоящего сопротивления. В нынешнем чемпионате одержал 16 побед в 16 турах! В составе хозяев на поле вышли легионеры из Швеции, Норвегии, Сербии, Дании и Кот-д’Ивуара. Не такие уж «карлики» попались «Ференцварошу», как можно было подумать.

Несколько минут ушло у гостей на то, чтобы поймать ритм игры официального матча и приспособиться к искусственному полю в Клаксвике. После этого команда Черчесова организовала несколько опасных атак: за восемь минут нанесла четыре удара по воротам, трижды пробила в створ. «Ференцварош» использовал подачи с игры и со стандартов, игроки чемпионов Венгрии выигрывали борьбу на опережение в чужой штрафной. В середине первого тайма «фроди» даже забили после комбинации с пасом на третьего и ударом головой Траоре. Однако Закариассен перед своим кроссом забрался в офсайд, поэтому гол справедливо был отменён.

На маленьком стадиончике «Инжектор Арена» с такими экзотическими видами, которые могут быть только на Фарерских островах, «Ференцварош» вёл дело к быстрому голу. Но то ли венгры чуть-чуть расслабились, то ли хозяева сумели преодолеть себя и прыгнуть выше головы, а остаток первого тайма лучше провёл «Клаксвик». К перерыву команда норвежца Магне Хосета догнала гостей по ударам (5:5, в створ – 1:3) и вполне могла забить. «Ференцварош» проигрывал стандарты у своих ворот, особенно дальнюю штангу. Лучший момент, завершившийся попаданием в перекладину, «Клаксвик» вообще создал благодаря хорошо выброшенному ауту.

В перерыве Черчесов, видимо, жёстко поговорил со своими футболистами и, может быть, хлопнул кулаком по столу. Во всяком случае, в начале второго тайма, как и в дебюте первого, преимущество имел «Ференцварош». Гости увеличили процент владения до 70%, мяч тянуло к воротам «Клаксвика». Какого-то феерического футбола «фроди» не показывали, но в первом официальном матче сезона на неестественном газоне где-то у чёрта на куличках быстрой красивой игры и не следовало ждать. Задача была простой: забить хотя бы один и не пропустить.

Черчесов попытался усилить давление за счёт замен – сделал сразу три в середине второго тайма. Центрхав-новичок Барат (пришёл из «Дебрецена» за € 1,2 млн) перестарался в штрафной «Клаксвика» и ударил не по мячу, а по сопернику. Заработал жёлтую карточку. Вообще, в основе «Ференцвароша» появились три подписанных в летнее окно игрока: помимо Барата, это были центрбек Сиссе («Кан», свободный агент) и нападающий Варга («Пакш», € 800 тыс.). Не скажешь, что «фроди» как-то мощно усилились перед Лигой чемпионов. При этом самый дорогой новичок Абу Фани («Маккаби» Тель-Авив, € 1,5 млн) сидел на скамейке.

«Ференцварош» мог вырвать победу на Фарерских островах благодаря стандартам, но реализация оставляла желать лучшего. «Клаксвик» же едва не забил в концовке! Хозяева создали идеальный момент, но мяч после удара Даниэльсена попал в стоявшего в створе защитника. Российскому тренеру в эти секунды наверняка стало не по себе. У команды Черчесова не получилось снять вопросы по поводу выхода в следующий раунд квалификации за одну игру. Теперь всё решится в ответном матче в Будапеште. «Ференцварош» и «Клаксвик» снова встретятся через неделю – 19 июля.