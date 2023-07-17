8 топ-матчей вторника: БАТЭ и «Урарту» в квалах ЛЧ, Касаткина и Шевченко — в Европе

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⚽️ 13:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед», товарищеский матч

Интрига: лондонское дерби в Австралии

Клубы АПЛ начинают подготовку к новому сезону. «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» проводят первый сбор в Австралии. В рамках турне клубы проведут очный матч в Перте. Предстоящая встреча – первая для нового тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу. Примечательно, что первый матч во главе «шпор» он проведёт на родине. Вместе с «Тоттенхэмом» в Австралии находятся два футболиста, которых связывают с другими командами: Гарри Кейн и Давинсон Санчес. Первого отправляют в «Баварию», второго – в «Спартак».

«Тоттенхэм Хотспур» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🎾 15:00*: Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, LD) — Александр Шевченко (Россия), Бостад, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Шевченко до первого номера посева Каспера Рууда?

Всех своих побед в этом сезоне на уровне ATP Александр Шевченко добился только на грунте. В Барселоне и на «Ролан Гаррос» он добрался до второго круга, а в Мадриде и Риме — до третьего. Сейчас 22-летний россиянин начинает борьбу в Бостаде матчем с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло. И хотя южноамериканцы слывут большими специалистами игры именно на этом покрытии, Александр наверняка приложит все усилия, чтобы пробиться во второй раунд, где его уже ждёт первая ракетка турнира норвежец Каспер Рууд.

Александр Шевченко Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 20:00*: Дарья Касаткина (Россия, 1) — Мартина Тревизан (Италия), Палермо, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Касаткина вернуться в топ-10 по итогам Палермо?

По итогам Уимблдона Дарья Касаткина потеряла место в десятке сильнейших рейтинга WTA, пропустив вперёд свежеиспечённую чемпионку турнира Маркету Вондроушову. Теперь россиянка попытается вернуть утерянную позицию. На турнире в Палермо Дарья посеяна под первым номером и начнёт борьбу матчем с местной теннисисткой Мартиной Тревизан. Ранее соперницы друг с другом не встречались.

Дарья Касаткина Фото: Patrick Smith/Getty Images

🎾 20:00*: Лючия Бронцетти (Италия, 6) — Эрика Андреева (Россия), Палермо, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Эрика Андреева выиграть первый матч в сезоне на грунте?

Лучшим результатом старшей сестры Мирры Андреевой — 19-летней Эрики — на юниорском уровне был выход в финал «Ролан Гаррос» — 2021 среди девушек. Сейчас Андреева-старшая начинает турнирный путь в Палермо матчем с шестой ракеткой турнира Лючией Бронцетти, с которой она ранее не встречалась. Сумеет ли Эрика сделать шаг вперёд и одержать первую победу в сезоне на грунтовом покрытии на уровне основной сетки WTA?

Эрика Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 20:00: «Шериф» — «Фарул», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд — ответный матч

Интрига: «Шериф» останется без группового этапа ЛЧ?

Молдавский «Шериф» потерпел поражение в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов. В гостях клуб из Тирасполя уступил румынскому «Фарулу» (0:1). В ответной встрече «Шерифу» необходима победа, чтобы приблизиться к групповому этапу. Интересно, что «Фарул» тренирует легендарный румынский футболист Георге Хаджи. Под его руководством команда впервые в истории выиграла чемпионат Румынии в сезоне-2022/2023. Сможет Хаджи совершить ещё одно чудо и попасть в группу ЛЧ?

«Шериф» Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

⚽️ 20:00: «Спартак» — «Нефтчи», товарищеский матч

Интрига: финальный этап подготовки красно-белых к новому сезону РПЛ

Московский «Спартак» уже в воскресенье, 23 июля, сыграет первый матч в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля на своём поле примет «Оренбург». Последняя репетиция перед оренбуржцами – домашняя встреча с «Нефтчи». Недавно азербайджанский клуб сыграл на Кубке PARI Премьер в Санкт-Петербурге, уступив «Зениту», «Црвене Звезде» и «Фенербахче». Получится «Нефтчи» увезти хотя бы одну победу из России? Интерес к матчу повышает возможный дебют двух новичков «Спартака» — Хесуса Медины и Тео Бонгонда.

«Спартак» Фото: spartak.com

⚽️ 21:00: «Зриньски» — «Урарту», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд — ответный матч

Интрига: команда Дмитрия Гунько выберется из тяжелейшей ситуации?

«Урарту» — действующий чемпион Армении. Но в первом матче первого квалификационного раунда ЛЧ команда Дмитрия Гунько уступила дома боснийскому «Зриньски». Теперь «Урарту» необходимо побеждать в гостях, чтобы продолжить борьбу за групповой этап Лиги чемпионов. Получится у чемпиона Армении совершить мини-чудо? Помочь «Урарту» в этом могут российские футболисты клуба. В первой встрече на поле появились сразу пять игроков из России.

«Урарту» Фото: fcurartu.am

⚽️ 21:00: БАТЭ — «Партизани», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд — ответный матч

Интрига: БАТЭ стремится в групповой этап Лиги чемпионов

БАТЭ не играл в группе ЛЧ с сезона-2015/2016. В квалификацию команда из Борисова попала благодаря скандалу с договорными матчами в Беларуси. Солигорский «Шахтёр» и «Энергетик-БГУ» лишили первого и второго места. БАТЭ, ставший третьим, получил путёвку в ЛЧ. В первом раунде команде достался албанский «Партизани». В матче в Тиране клубы сыграли вничью – 1:1. Неплохой результат для БАТЭ. Теперь белорусскому клубу необходимо добиться положительного исхода в ответной встрече. Домашний для БАТЭ матч состоится в Венгрии. Несмотря на то что встреча пройдёт не в Беларуси, у команды остаются хорошие шансы на проход дальше.