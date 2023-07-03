«Талантлив, как Холанд». «Ливерпуль» взял яркого хавбека за рекордные деньги

Делать об атакующем футболисте выводы только по его голам и ассистам может быть рискованно. Этот способ едва ли подходит для объективного анализа игрового профиля, тактической грамотности и важности для структуры команды. Но в случае с Домиником Собослаи трудно удержаться от соблазна.

Венгр известен мощнейшим ударом и яркой техникой, что делает его идеальным героем для роликов с хайлайтами, но сильный сезон стабильных перформансов заставил многие клубы Европы вспомнить о его таланте. Наибольшую решимость проявил «Ливерпуль», остро нуждающийся в обновлении средней линии. «Красные» активировали клаусулу в контракте игрока, действовавшую до 30 июня.

По информации The Times, сумма выкупа составила £ 60 млн. Клуб ещё не покупал игрока в центр за такие деньги. 22-летний игрок – второе летнее приобретение «Ливерпуля» после Алексиса Мак Алистера.

Становление в Европе

Переезд в АПЛ станет для Доминика окончанием пятилетнего сотрудничества с системой «Ред Булл». В 16 лет (2016 год) он покинул родную Венгрию и присоединился к австрийскому «Лиферингу», а затем поиграл за «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг». Может показаться, что карьера парня стабильно шла по восходящей, но начало жизни Собослаи в Германии было непростым: он прибыл в Лейпциг в декабре 2020 года с травмой, которая не позволила ему дебютировать до августа следующего года.

Доминик Собослаи Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

В свой первый полноценный сезон-2021/2022 Доминик тоже не смог завоевать авторитет в клубе, чаще выходя со скамейки (16 раз), нежели попадая в стартовый состав (15 раз). Та кампания стала сложной не только для игрока, но и для всего «Лейпцига»: клуб сменил верного стилю семейства «Ред Булл» Джесси Марша на Доменико Тедеско.

Собослаи всё равно отметился шестью голами и восемью ассистами в Бундеслиге, а в сезоне-2022/2023 стал важной частью обновлённого «Лейпцига» под руководством Марко Розе, улучшив свою результативность. Венгр завершил сезон голом в ворота франкфуртского «Айнтрахта» в финале Кубка страны, а лучшее подтверждение его возросшей значимости для команды – второй результат по проведённым на поле минутам — после центрального защитника Вилли Орбана.

Сильные качества

Важнейший скилл Собослаи в глазах будущего работодателя и конкретно Юргена Клоппа – универсальность. С момента перехода в «Лейпциг» он поиграл на позициях центрального и атакующего полузащитников, левого и правого вингеров, даже нападающего. Коуч «Ливерпуля» ценит способность футболистов проявлять себя на разных участках поля, а большинство игроков «красных» в атакующей фазе способны взаимно заменять друг друга.

Джесси Марш экс-тренер Собослаи в «Лейпциге» «Если говорить о таланте, есть не так много футболистов, способных лучше играть на его позиции. Кто-то силён, кто-то техничен, кто-то хорош тактически, кто-то уверенно защищается или много бегает. Но Собослаи особенный, потому что обладает всеми этими навыками в совокупности. Доминик так же талантлив, как Эрлинг Холанд».

К слову, Собослаи отлично подружился с норвежским страйкером в период совместных выступлений за «Зальцбург». Ровесники (Холанд старше всего на три месяца) отлично взаимодействовали на поле и за его пределами. «Он часто советовал мне, что и как нужно делать – настоящий лидер», – хвалил будущего соперника по АПЛ Доминик.

Вернёмся к скиллам венгра. При Марко Розе Собослаи часто играл правого полузащитника в схемах 4-2-2-2 или 4-2-3-1, но его нельзя назвать типичным вингером – скорее креативным атакующим полузащитником, смещающимся в широкую позицию. Важно, что Доминик также комфортно чувствует себя на левом фланге, где он регулярно играет в структуре 3-4-3 Марко Росси в сборной Венгрии.

Доминик Собослаи в сборной Венгрии Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Независимо от того, слева или справа он смещается к воротам соперника, Собослаи способен выдавать острые разрезающие передачи на ход ускоряющимся партнёрам или расчехлять фирменную «пушку» с дальней дистанции. Только Лерой Сане из «Баварии» нанёс больше ударов из-за пределов штрафной, чем Доминик в сезоне Бундеслиги-2022/2023.

Только два из этих ударов завершились голами, и адепты xG могут указать на непродуктивность частых попыток забить с 20-30 метров, но Собослаи слишком эффектно стреляет издалека, чтобы упрекнуть его в этом. Особенно впечатляет техника удара по статичному мячу, стандарты – ещё одно оружие в арсенале Доминика. В подростковом возрасте он оставался после тренировок и по 200 раз отправлял мяч в ворота над стенкой из стоек, оттачивая мастерство.

Мы снова ушли в область хайлайтов, но венгр умеет не только разбрасывать мячи по девяткам. Его средний показатель в 2,6 созданного момента за матч – девятый среди всех игроков Бундеслиги в прошлом сезоне. Можно предположить, что он набил стату со стандартов, но с игры у него в среднем 1,7 созданного шанса за встречу – 11-й показатель в лиге.

Учитывая его позицию на краю атаки, кроссы с фланга были самым частым способом создания остроты от Собослаи в прошедшем сезоне. Но Доминик не просто не глядя пуляет в штрафную: венгр сбивает оппонентов с толку, сбрасывая мяч набегающим партнёрам или намеренно замедляя темп атаки пласирующей передачей. Собослаи пока не дорос до серьёзного сравнения с рыжим гением, но авансом можно отметить, что он отдалённо напоминает Кевина Де Брёйне. Техническая оснащённость Собослаи не вызывает сомнений, однако именно умение выбрать оптимальное решение под давлением отличает лучших игроков на фоне просто одарённых.

Физика

Что по физухе? Доминик – фланговый игрок, но он не всегда способен сбросить соперника в ситуации один на один. Скорость на коротких дистанциях не его сильная сторона, однако умение венгра врубать максимальную передачу на открытом пространстве часто недооценивается соперниками.

Доминик Собослаи Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Согласно метрикам Бундеслиги, топовая скорость Собослаи составляет 35,2 км/ч. У него 31-е место среди всех игроков чемпионата по этому показателю – совсем неплохо, если учесть, что в высшем дивизионе Германии играет 506 человек. Он совершил 863 спринта, это седьмой показатель в Бундеслиге. В последнее время многие трансферы из немецкого чемпионата в Англию не оправдывали ожиданий – на ум приходят Тимо Вернер, Кай Хаверц, Джейдон Санчо (и Наби Кейта). Технический и физический профили Собослаи позволяют предположить, что с ним всё выйдет иначе.

Тактика

Недостаточные концентрация и дисциплинированность в оборонительной игре часто ставились в упрёк Собослаи на старте карьеры, но в прошлом сезоне Доминик продемонстрировал заметное улучшение как с мячом, так и без. Все клубы системы «Ред Булл» делают ставку на интенсивный футбол с высоким прессингом, в этом плане адаптация к системе Юргена Клоппа не должна вызвать у венгра проблем.

Юрген Клопп Фото: Catherine Ivill/Getty Images

В прошлом сезоне только «Бавария» совершила больше прессинг-действий, чем «Лейпциг». Собослаи играл ключевую роль в переходной фазе игры, на которую делал особую ставку Розе: Доминик оставался в высокой позиции после потери мяча, чтобы получить его в опасной зоне в случае удачного контрпрессинга команды.

А что у «Ливерпуля»? После перехода на гибридную схему в заключительной части прошлого сезона полузащита команды в атакующей фазе состояла из опорников Фабиньо и поднимающегося выше Трентом Александер-Арнольдом и двух выдвинутых «восьмёрок» (или «десяток»), которые поддерживали нападение.

Вместе с Алексисом Мак Алистером Собослаи как раз и может образовать пару атакующих хавбеков в новой системе Клоппа, а его дальние удары обещают стать полезным оружием в матчах с соперниками, предпочитающими обороняться низким блоком. Пока Алекс Окслейд-Чемберлен не прописался в лазарете, персонал «красных» как раз просил его действовать в подобной манере – бить издалека после разгона к штрафной оппонента из центральной зоны.

Ещё в период выступления за «Зальцбург» слухи отправляли Собослаи в топ-клубы по всей Европе. Похоже, Доминик готов сделать ещё один шаг вперёд после впечатляющего сезона в Германии.