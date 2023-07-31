«Россиян в Грузии принимают с распростёртыми объятиями». Омари Тетрадзе снова в деле

Бывший защитник сборной России возобновил тренерскую карьеру после шестилетнего перерыва! Где он был всё это время?

Мы встретились в Тбилиси с Омари Тетрадзе, под руководством которого «Сабуртало» стал главной сенсацией грузинского чемпионата. После первой половины сезона его команда идёт на втором месте, опережая тбилисское «Динамо» и прочих фаворитов и отставая только от «Динамо» батумского. Но говорили мы не только о грузинском футболе. Вспомнили «Динамо» московское, «Аланию», «Рому», «Анжи» и другие команды, где довелось играть и тренировать Омари Михайловичу. За соседним столиком сидела большая компания, оказались грузинскими болельщиками «Ромы». Повезло ребятам.

— Выглядите на все сто! За ветеранов бегаете?

— Нет. Знаете, как закончил карьеру, желание играть чудом пропало, моментально. Но тренировки никто не отменял. Много лишнего веса не наберёшь. Сейчас, правда, на сборах в горах пришла пара килограммов. Не было в плюс к упражнениям привычной тбилисской активности.

— После Казахстана у вас был огромный перерыв в тренерской деятельности. Как так?

— Взял паузу на размышления, так скажем. Сам никуда себя не гнал. Думал, с кем двигаться дальше, дабы избежать прошлых ошибок.

— Чем занимались эти пять лет?

— Футбол смотрел. По возможности ходил на все игры в Москве, в Турцию на сборы постоянно ездил.

— В России были предложения?

— Да. Но не под задачу. Во всяком случае не под ту, которую перед собой ставлю.

— За исключением «Анжи», у вас не было продолжительного этапа на одном месте. Причины всегда разные?

— Да. Например, с «Волгой» мы одно время даже шли на первом месте в Премьер-Лиге, но затем всё равно пришлось уйти.

Омари Тетрадзе (справа) Фото: Сергей Литвак, «Чемпионат»

— Как возник «Сабуртало»?

— Ещё два года назад приглашали. У меня в Тбилиси семья, на Новый год, да и не только, приезжал всегда. Тогда не пошёл, а минувшей зимой не смог уже отказать своим друзьям. После взлёта 10-летней давности результаты ушли, попросили вернуть еврокубки.

— По силам?

— Принял команду в тот момент, когда ушли два лучших футболиста. Гочолеишвили в «Шахтёр» продали, иначе грузинские клубы нынче не выживают. В один голос все кричали, что мы вылетим. Однако пока справляемся. Взяли несколько молодых ребят из второй лиги, без большой практики, но с большим желанием.

— Кто непосредственно приглашал в «Сабуртало»?

— Да здесь все мои близкие товарищи работают. Спортивный директор Леван Силагадзе за «Аланию» и «Рубин» в своё время играл. Миша Калакузашвили ещё в юношеской сборной Бориса Петровича Игнатьева со мной работал. Директора Каху Америдзе тоже давно знаю.

— Что за проект «Сабуртало»?

— Хозяин Тариел Хечикашвили — бывший министр спорта Грузии. Однако клуб полностью частный. Вот поставил перед сезоном задачу быть в тройке. Изначально её на повестке дня не было — после подготовительного периода сформулировали. Но даже без его решения других мыслей у нашего тренерского штаба быть не могло.

— Кто помогает?

— Те же, кто и до меня работал. Пригласил только хорошо знакомого Георгия Наваловского.

— В какой футбол сегодня играет команда Тетрадзе? Взгляды меняются?

— Футбол не стоит на месте. Но философия одна — играть в комбинационный футбол. При этом в максимально быстрый и компактный. В мои времена подбирали футболистов физиологически сильных и выносливых. О технике даже не говорили, само собой разумелось. Сегодня приходится смотреть на всё, даже на азы футбольного образования. Ну и на мышление, разумеется.

Матч «Сабуртало» Фото: fcsaburtalo.ge

— При отставании от лидера в четыре очка у «Сабуртало» лучшая разница мячей. Баланс обороны и атаки?

— 21 пропустили в 19 матчах. Для меня это очень много.

— Но другие лидеры пропустили ещё больше. Так что сегодня представляет собой клубный футбол в Грузии?

— Если кому-то кажется, что это лёгкий чемпионат, то спешу разочаровать. Понятно, есть два гранда — тбилисское и батумское «Динамо». Но «Дила» и кутаисское «Торпедо» тоже на достойном уровне — сейчас прошли в Лиге конференций крепкие европейские клубы. А по части инфраструктуры большой пробел, если не брать два «Динамо».

— Каковы шансы сборной Грузии пробиться в финальную часть Евро-2024 с учётом большого отрыва Шотландии и присутствия испанцев в вашей группе?

— Даже если есть один шанс из ста, будут сражаться. Команда боевитая и играющая. Вы видели молодёжный чемпионат, сами знаете, насколько изменился здесь подход к институту сборных.

— Сегодня грузинские футболисты более востребованы в Европе, чем россияне?

— Безусловно. За ними следят уже с 15-18 лет, юношеские и молодёжная сборные у всех на виду. А кто видит российскую молодёжь? И ребята заслуживают играть в европейских чемпионатах. Не только Хвича — Давиташвили, Микутадзе это доказывают сегодня во Франции.

— Правильно, что Кварацхелия подписал после такого сезона долгосрочный контракт с «Наполи»?

— Он себя этим не связал по рукам и ногам — обычная практика. И абсолютно верно, что не сорвался никуда после первого сезона. Сейчас важен второй. Если подтвердит уровень, предложения будут уже самые серьёзные. Но надо готовиться к более тяжёлому сезону и к самому пристальному вниманию.

— Из-за него он завалил финиш минувшего?

— Нет, усталость сказалась. По собственному итальянскому опыту, пусть и не самому богатому, это знаю.

Хвича Кварацхелия Фото: Tullio Puglia/Getty Images

— Страшная травма помешала вам на пике карьеры раскрыться тогда в «Роме». Наверняка главными командами своей жизни считаете другие?

— «Динамо» Тбилиси открыло мне путь в большой футбол. Тут же выиграл при Игнатьеве юношеский чемпионат Европы. А потом на первенстве мира, сами помните, что случилось против нигерийцев — вели 4:0, сыграли 4: 4 и вылетели по пенальти. Ну, а дальше приглашение от Валерия Георгиевича Газзаева в московское «Динамо», «Алания» с золотом и серебром, злополучная травма, греческий ПАОК, возвращение во Владикавказ, «Анжи», «Крылья Советов» при Гаджи Муслимовиче.

— Где сейчас семья, дети, чем занимаются?

— Сын в футбол здесь играет, младшая дочка на юридическом тоже в Тбилиси, старшая — давно в Америке.

— Как воспринимаете наплыв россиян в Тбилиси и в целом в Грузию?

— Для меня что Грузия, что Россия одинаково любимы. Мы родились в СССР, большинство людей здесь россиян принимает с распростёртыми объятиями. Просто надо уважать культуру страны, в которую приезжаешь, а не приходить со своим уставом.