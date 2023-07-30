Зырянов получил удивительную красную карточку. Но его команда остановила «Торпедо»! Видео

В 3-м туре Мелбет Первой лиги «Торпедо» – «Черноморец» случился достаточно редкий эпизод. На 25-й минуте при счёте 0:0 главный тренер гостей Константин Зырянов получил прямую красную карточку.
Футболист «Торпедо» Самсонов должен был вбросить аут, но мяч прикатился к тренеру «Черноморца», и тот взял мяч в руки, ушёл с ним по бровке, а потом отбросил в сторону от соперника. Главный судья матча Андрей Фисенко сразу подошёл к Зырянову и показал ему красную карточку. По правилам в таких ситуациях нельзя показывать жёлтую.
Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».
Зырянов не сразу покинул поле. Сначала обменялся репликами с арбитром, попил воды и что-то сказал своему тренерскому штабу. Лишь после этого бывший футболист «Торпедо» (играл ещё с Лебеденко!) отправился на трибуну «Лужников». Свободное место удалось найти без проблем.
Константин Зырянов
Фото: vk.com/fnleague
Примечательно, что сразу после удаления футболисты «Черноморца» открыли счёт. Отличился Саадуев в первой же атаке «Черноморца» после красной карточки тренера. Правда, в начале второго тайма счёт сравнял Рейна, которому удался красивый дальний удар.
Таким образом, «Торпедо» упустило возможность догнать «Акрон», у которого три победы в трёх стартовых турах. Что касается «Черноморца», то новичок лиги третий раз подряд сыграл вничью и по набранным очкам делит 8–12-е место.
- 30 июля 2023
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