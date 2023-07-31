Фавориты страдают, а «Акрон» — единоличный лидер! Что творится в Первой лиге

Матч в Нижнекамске напомнил кадры из фильмов ужасов, «Тюмень» усугубила положение «Енисея», а «Родина» споткнулась в игре с новичком.

Третий тур Мелбет Первой лиги, растянувшийся на долгие четыре дня, постепенно подходит к концу. Сегодня, 31 июля, он закроется матчем «Алании» и «КАМАЗа», а в воскресенье «Лучшая лига мира» подарила сразу несколько топ-вывесок. Здесь и встреча «Торпедо» с неуступчивым «Черноморцем», и первый домашний матч «Ленинградца» с «Родиной», и тренерская дуэль Григоряна с Бердыевым в игре махачкалинского «Динамо» с «Кубанью». Рассказываем о главных событиях игрового дня.

«Торпедо» — «Черноморец»

Жозеп Клотет не бросил московскую команду после вылета из РПЛ и всеми силами пытается закрепить её в статусе фаворита Первой лиги. Старт выдался удачным: победы над «Динамо» (2:0) и «Химками» (2:1). Но в 3-м туре предстояло встретиться с грозой фаворитов — «Черноморцем».

Команда Константина Зырянова ни разу за два тура не победила, но успела отобрать очки и у «Алании» (1:1), и у «Родины» (0:0). «Черноморец» забивает мало (два гола в трёх матчах), но и пропускает столько же. Зырянов собрал в Новороссийске коллектив, способный доставить проблемы любому сопернику. Аналогичный сценарий сработал и в «Лужниках».

Тренер гостей, словно не желая досматривать игру со скамейки запасных, перебрался на трибуны. Конечно, это случилось не по желанию тренера. На 25-й минуте Зырянов не сразу отдал мяч для исполнения аута Артёму Самсонову, чем вызвал негодование у последнего. Затем тренер сказал несколько неопределённых слов в адрес резервного судьи, за что и получил прямую красную карточку от Андрея Фисенко.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть его можно в группе Мелбет Первой лиги во «ВКонтакте».

Через несколько минут после этого «Черноморец» забил, но удержать преимущество не сумел. На гол Шамиля Саадуева своим мячом на 52-й минуте ответил Йорди Рейна. Перуанец забивает во втором матче подряд.

«Ленинградец» — «Родина»

«Ленинградец» успешно дебютировал в Первой лиге, сначала отобрав очки у тульского «Арсенала» (0:0), а затем обыграв «Енисей» (1:0). Но оба матча команда Сергея Кирьякова провела на выезде, а до «Петровского» в Санкт-Петербурге доехала лишь к 3-му туру.

Владельцы «Родины» изначально выделяли этот сезон как тот, в котором команда будет бороться за выход в РПЛ, но после разгрома «Сокола» (4:0) пришлось довольствоваться ничьей с «Черноморцем» (0:0) на выезде. Команде Дмитрия Парфёнова не очень повезло с календарём: в сезон приходится вкатываться матчами с крепкими новичками.

Чуть более 2300 зрителей на «Петровском» увидели в начале матча прекрасную комбинацию от домашней команды, которая закончилась голом Виталия Жиронкина. Только посмотрите на этот пас пяткой от Эдуарда Суханова!

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть его можно в группе Мелбет Первой лиги во «ВКонтакте».

Казалось, «Ленинградец» идёт на рекорд и проведёт третий сухой матч на старте чемпионата. Но уровень игроков «Родины» всё же помог гостям: Амур Калмыков спокойно принял мяч в штрафной, укрыл его и после нескольких касаний нанёс точный удар в дальний угол. Здесь «Ленинградец» недоработал, но больше сопернику забить не позволил.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть его можно в группе Мелбет Первой лиги во «ВКонтакте».

«Нефтехимик» — «Химки»

Многострадальные «Химки», которые за два стартовых тура так и не смогли набрать очков, приехали в Нижнекамск к команде Кирилла Новикова. «Нефтехимик», хоть и проиграл в прошлом туре «Алании» (1:1), достаточно сбалансирован и, в отличие от многих соперников, сыгран.

Проливной дождь вместе с градом, обрушившиеся на Нижнекамск, намекали скорее на справедливую ничью или перенос матча, нежели на победу одной из команд. Но «Химки» соперника дожали, забив с пенальти на 87-й минуте. Хетаг Хосонов подарил своей команде три очка, а фанатам соперника — повод обвинить «Химки» в слабой игре.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть его можно в группе Мелбет Первой лиги во «ВКонтакте».

«Динамо» — «Кубань»

Есть первая победа Курбана Бердыева во главе «Динамо»! После провала в матче с «Торпедо» (0:2) и потери очков с «Арсеналом» (0:0) махачкалинцы наконец-то смогли забить свои первые мячи в чемпионате.

Не сказать, что команда Бердыева выглядела намного опаснее соперника, но она успела усвоить главный козырь своего тренера — умение ждать и пользоваться ошибками соперника. Так и случилось во время первого гола, когда «Кубань» был «разрезана» в несколько передач, а Раджаб Магомедов, получивший предостаточно времени для удара, спокойно переиграл голкипера.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть его можно в группе Мелбет Первой лиги во «ВКонтакте».

Гол Никиты Глушкова на 72-й минуте окончательно прибил надежды «Кубани» отыграться. У краснодарцев три поражения в трёх матчах. Что это — намек на очередную борьбу за выживание или на скорую отставку Александра Григоряна?

«Тюмень» — «Енисей»

«Тюмень» вернулась в Первую лигу спустя несколько сезонов не для того, чтобы быть в ужасающей гонке под названием «борьба за выживание». После убедительной победы над «Химками» (3:1) случился матч-недоразумение в Хабаровске, где 2:0 на табло вполне могло быть в пользу гостевой команды. Возвращение на домашний стадион подарило самый посещаемый матч тура — 5500 зрителей против 4022 в «Лужниках» на игре «Торпедо» — «Черноморец».

«Тюмень» играла на равных весь матч, а в концовке вырвала победу благодаря голу Евгения Татаринова. У «Енисея» второе поражение подряд. Что за старт у одного из фаворитов сезона?!

«Шинник» — «Волгарь»

Ярославцы, начавшие сезон под руководством Дмитрия Хомухи, принимали дома ещё одного неудачника стартовых матчей. У «Волгаря», как и у «Шинника», был 0 в графе «набранные очки» после двух матчей, и всё сводилось к тому, что кто-то покинет поле стадиона в Ярославле счастливым.

«Шинник» своего не отдал, но обыграл соперника не без труда. У «Волгаря» пока всё плохо: команде пока никак не помогает арендованный у «Зенита» молодой вратарь Одоевский: вины Даниила в пропущенных мячах нет, но и отметить его игру в положительной смысле сложно.

Как думаете, вернутся ли фавориты (Хабаровск, «Химки» и «Енисей») в гонку за РПЛ?