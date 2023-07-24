Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Календарь АПЛ, Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги, Лиги 1, когда сыграют «Ман Сити», «Ливерпуль», Головин, Миранчук, Кокорин

РПЛ уже стартовала. А когда начнут играть в топ-лигах Европы?
Кирилл Закатченко
Головин должен выйти на поле раньше Миранчука
Аудио-версия:
Комментарии
Головин должен сыграть раньше Миранчука.

РПЛ стартовала в прошлую пятницу, на неделе нас ждут матчи Кубка России, а на выходных – уже 2-й тур чемпионата. А когда же начнут в ведущих европейских лигах? В большинстве чемпионатов 1-й тур пройдёт в августе, но в некоторых случаях сезон стартует в июле.

Матчи топ-клубов, которые мы увидим перед сезоном:
«Эль класико», «Сити» — «Бавария» и не только. Главные матчи топ-клубов в ближайший месяц
«Эль класико», «Сити» — «Бавария» и не только. Главные матчи топ-клубов в ближайший месяц

Англия

Новый сезон АПЛ откроет матч с участием действующего чемпиона — «Манчестер Сити». 11 августа лучший клуб Европы встретится на выезде с «Бёрнли». Сейчас эту команду тренирует Венсан Компани, который играл за «Сити» на протяжении 11 лет. Отличный сюжет для дебютного матча сезона! Центральная игра пройдёт на «Стэмфорд Бридж», куда приедет «Ливерпуль». Ниже — список значимых матчей 1-го тура.

11 августа, 22:00 мск. «Бёрнли» — «Манчестер Сити».
12 августа, 14:30 мск. «Арсенал» — «Ноттингем Форест».
13 августа, 16:00 мск. «Брентфорд» — «Тоттенхэм».
13 августа, 18:30 мск. «Челси» — «Ливерпуль».
14 августа. 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

Команда Венсана Компани начнёт сезон в АПЛ матчем с чемпионом

Команда Венсана Компани начнёт сезон в АПЛ матчем с чемпионом

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Испания

1-й тур Ла Лиги разбили сразу на четыре дня — матчи пройдут с 11 по 14 августа. «Реал» и «Барса» стартуют на выезде, «Атлетико» сыграет дома. А откроет новый сезон встреча далеко не самых крутых команд турнира — «Альмерии» и «Райо Вальекано».

11 августа, 22:30 мск. «Севилья» — «Валенсия».
12 августа, 22:30 мск. «Атлетик» — «Реал».
13 августа, 22:30 мск. «Хетафе» — «Барселона».
14 августа, 22:30 мск. «Атлетико» — «Гранада».

«Барса» купила 18-летнего вундеркинда. Чем он так хорош?
«Барса» провернула особенный трансфер. Роке не просто так называют «новым Роналдо»
«Барса» провернула особенный трансфер. Роке не просто так называют «новым Роналдо»

Италия

Новый сезон в Серии А стартует двумя матчами (19 августа). Если встреча «Эмполи» и «Вероны» мало кому интересна, то первая официальная игра «Наполи» при новом тренере вызывает интерес. Плюс до сих пор непонятно, кого из лидеров чемпион сохранит до 1-го тура. В список значимых матчей мы также включили игру с участием «Аталанты», ведь именно там пока что числится россиянин Алексей Миранчук. Кроме того, в топе оказалась игра «Фиорентины», куда вернулся нападающий Александр Кокорин.

19 августа, 19:30 мск. «Фрозиноне» — «Наполи».
19 августа, 21:45 мск. «Интер» — «Монца».
19 августа, 21:45 мск. «Дженоа» — «Фиорентина».
20 августа, 19:30 мск. «Сассуоло» — «Аталанта».
20 августа, 19:30 мск. «Рома» — «Салернитана».
20 августа, 21:45 мск. «Удинезе» — «Ювентус».
20 августа, 21:45 мск. «Лечче» — «Лацио».
21 августа, 21:45 мск. «Болонья» — «Милан».

«Наполи» Хвичи Кварацхелии в 1-м туре сыграет с новичком Серии А

«Наполи» Хвичи Кварацхелии в 1-м туре сыграет с новичком Серии А

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Германия

Первый матч 1-го тура пройдёт с участием действующего чемпиона — «Бавария» сыграет на выезде с «Вердером». «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» стартуют на день позже, при этом «быков» ждёт очень непростой соперник. «Байер» тренирует Хаби Алонсо, а летом команда укрепила состав Гранитом Джакой.

18 августа, 21:30 мск. «Вердер» — «Бавария».
19 августа, 16:30 мск. «Байер» — «РБ Лейпциг».
19 августа, 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Кёльн».

Франция

В Лиге 1, в отличие от других топ-чемпионатов, пока ещё не определено время начала матчей. Пока все игры загнали на 13 августа, но понятно, что позже их раскидают на несколько дней. «Гавр» и «Монако» — нынешние клубы Далера Кузяева и Александра Головина — в 1-м туре сыграют на выезде.

13 августа. «ПСЖ» — «Лорьян».
13 августа. «Клермон» — «Монако».
13 августа. «Монпелье» — «Гавр».

Почему Кузяев выбрал «Гавр»? Объясняет отец футболиста:
«Мы не могли больше ждать». Эксклюзивные подробности трансфера Кузяева во Францию
Эксклюзив
«Мы не могли больше ждать». Эксклюзивные подробности трансфера Кузяева во Францию

Португалия

В Португалии схожая ситуация, что и во Франции. Известно расписание 1-го тура, однако пока не определено время начала матчей.

13 августа. «Спортинг» — «Визела».
13 августа. «Морейренсе» — «Порту».
13 августа. «Боавишта» — «Бенфика».

«Бенфика» начнёт защиту титула гостевым матчем с «Боавиштой»

«Бенфика» начнёт защиту титула гостевым матчем с «Боавиштой»

Фото: Getty Images

Нидерланды

Сезон-2023/2023 в Нидерландах откроет матч «Волендам» — «Витесс». Главные клубы страны — ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд» — в 1-м туре сыграют дома.

12 августа, 17:30 мск. ПСВ — «Утрехт».
12 августа, 21:00 мск. «Аякс» — «Хераклес».
13 августа. 15:30 мск. «Фейеноорд» — «Фортуна».

Бельгия

Бельгийский чемпионат стартует в конце июля. Первый же матч порадует местных болельщиков мощной афишей — «Юнион» против «Андерлехта». Чемпион — «Антверпен» — в 1-м туре сыграет на своем поле с «Серкль Брюгге».

28 июля, 21:45 мск. «Юнион» — «Андерлехт».
30 июля, 14:30 мск. «Антверпен» — «Серкль Брюгге».
30 июля, 19:30 мск. «Брюгге» — «Мехелен».

Безумная развязка прошлого сезона в чемпионате Бельгии:
За тур чемпион менялся 4 раза, 3 – в самой концовке. Ради этого Бельгия реформировала лигу
За тур чемпион менялся 4 раза, 3 – в самой концовке. Ради этого Бельгия реформировала лигу

Шотландия

1-й тур в шотландской лиге стартует 5 августа. Кстати, именно в этот день на поле выйдут футболисты «Селтика» и «Рейнджерс», но сделают они это на разных стадионах.

5 августа, 14:30 мск. «Селтик» — «Росс Каунти».
5 августа, 19:15 мск. «Килмарнок» — «Рейнджерс».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023