РПЛ уже стартовала. А когда начнут играть в топ-лигах Европы?

РПЛ стартовала в прошлую пятницу, на неделе нас ждут матчи Кубка России, а на выходных – уже 2-й тур чемпионата. А когда же начнут в ведущих европейских лигах? В большинстве чемпионатов 1-й тур пройдёт в августе, но в некоторых случаях сезон стартует в июле.

Англия

Новый сезон АПЛ откроет матч с участием действующего чемпиона — «Манчестер Сити». 11 августа лучший клуб Европы встретится на выезде с «Бёрнли». Сейчас эту команду тренирует Венсан Компани, который играл за «Сити» на протяжении 11 лет. Отличный сюжет для дебютного матча сезона! Центральная игра пройдёт на «Стэмфорд Бридж», куда приедет «Ливерпуль». Ниже — список значимых матчей 1-го тура.

11 августа, 22:00 мск. «Бёрнли» — «Манчестер Сити».

12 августа, 14:30 мск. «Арсенал» — «Ноттингем Форест».

13 августа, 16:00 мск. «Брентфорд» — «Тоттенхэм».

13 августа, 18:30 мск. «Челси» — «Ливерпуль».

14 августа. 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

Команда Венсана Компани начнёт сезон в АПЛ матчем с чемпионом Фото: Alex Livesey/Getty Images

Испания

1-й тур Ла Лиги разбили сразу на четыре дня — матчи пройдут с 11 по 14 августа. «Реал» и «Барса» стартуют на выезде, «Атлетико» сыграет дома. А откроет новый сезон встреча далеко не самых крутых команд турнира — «Альмерии» и «Райо Вальекано».

11 августа, 22:30 мск. «Севилья» — «Валенсия».

12 августа, 22:30 мск. «Атлетик» — «Реал».

13 августа, 22:30 мск. «Хетафе» — «Барселона».

14 августа, 22:30 мск. «Атлетико» — «Гранада».

Италия

Новый сезон в Серии А стартует двумя матчами (19 августа). Если встреча «Эмполи» и «Вероны» мало кому интересна, то первая официальная игра «Наполи» при новом тренере вызывает интерес. Плюс до сих пор непонятно, кого из лидеров чемпион сохранит до 1-го тура. В список значимых матчей мы также включили игру с участием «Аталанты», ведь именно там пока что числится россиянин Алексей Миранчук. Кроме того, в топе оказалась игра «Фиорентины», куда вернулся нападающий Александр Кокорин.

19 августа, 19:30 мск. «Фрозиноне» — «Наполи».

19 августа, 21:45 мск. «Интер» — «Монца».

19 августа, 21:45 мск. «Дженоа» — «Фиорентина».

20 августа, 19:30 мск. «Сассуоло» — «Аталанта».

20 августа, 19:30 мск. «Рома» — «Салернитана».

20 августа, 21:45 мск. «Удинезе» — «Ювентус».

20 августа, 21:45 мск. «Лечче» — «Лацио».

21 августа, 21:45 мск. «Болонья» — «Милан».

«Наполи» Хвичи Кварацхелии в 1-м туре сыграет с новичком Серии А Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Германия

Первый матч 1-го тура пройдёт с участием действующего чемпиона — «Бавария» сыграет на выезде с «Вердером». «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» стартуют на день позже, при этом «быков» ждёт очень непростой соперник. «Байер» тренирует Хаби Алонсо, а летом команда укрепила состав Гранитом Джакой.

18 августа, 21:30 мск. «Вердер» — «Бавария».

19 августа, 16:30 мск. «Байер» — «РБ Лейпциг».

19 августа, 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Кёльн».

Франция

В Лиге 1, в отличие от других топ-чемпионатов, пока ещё не определено время начала матчей. Пока все игры загнали на 13 августа, но понятно, что позже их раскидают на несколько дней. «Гавр» и «Монако» — нынешние клубы Далера Кузяева и Александра Головина — в 1-м туре сыграют на выезде.

13 августа. «ПСЖ» — «Лорьян».

13 августа. «Клермон» — «Монако».

13 августа. «Монпелье» — «Гавр».

Португалия

В Португалии схожая ситуация, что и во Франции. Известно расписание 1-го тура, однако пока не определено время начала матчей.

13 августа. «Спортинг» — «Визела».

13 августа. «Морейренсе» — «Порту».

13 августа. «Боавишта» — «Бенфика».

«Бенфика» начнёт защиту титула гостевым матчем с «Боавиштой» Фото: Getty Images

Нидерланды

Сезон-2023/2023 в Нидерландах откроет матч «Волендам» — «Витесс». Главные клубы страны — ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд» — в 1-м туре сыграют дома.

12 августа, 17:30 мск. ПСВ — «Утрехт».

12 августа, 21:00 мск. «Аякс» — «Хераклес».

13 августа. 15:30 мск. «Фейеноорд» — «Фортуна».

Бельгия

Бельгийский чемпионат стартует в конце июля. Первый же матч порадует местных болельщиков мощной афишей — «Юнион» против «Андерлехта». Чемпион — «Антверпен» — в 1-м туре сыграет на своем поле с «Серкль Брюгге».

28 июля, 21:45 мск. «Юнион» — «Андерлехт».

30 июля, 14:30 мск. «Антверпен» — «Серкль Брюгге».

30 июля, 19:30 мск. «Брюгге» — «Мехелен».

Шотландия

1-й тур в шотландской лиге стартует 5 августа. Кстати, именно в этот день на поле выйдут футболисты «Селтика» и «Рейнджерс», но сделают они это на разных стадионах.

5 августа, 14:30 мск. «Селтик» — «Росс Каунти».

5 августа, 19:15 мск. «Килмарнок» — «Рейнджерс».