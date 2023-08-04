Трансфер «Сити» за € 90 млн только кажется безумным. На самом деле в нём есть смысл

«Манчестер Сити» выкупает защитника Йошко Гвардиола. Клубы уже обсуждают последние детали, чтобы объявить о трансфере официально. «Лейпциг» получит за 21-летнего хорвата € 90 млн (по информации Фабрицио Романо). Сообщается, что сделка может превысить и € 100 млн. В таком случае футболист станет самым дорогим защитником мира. Пока им остаётся Гарри Магуайр (£ 80 млн, или около € 93 млн).

Как УЕФА разрешает такие траты?

У «Сити» нет проблем с финансовым фэйр-плей. О них даже речи не идёт. Попытки лишить команду еврокубков провалились три года назад. А теперь это выглядит ещё более фантастическим сценарием. Дело в том, что «Сити» много зарабатывает. УЕФА ещё не объявлял, сколько выплатит победителю ЛЧ, но ожидается, что более € 100 млн. И ещё почти в два раза больше клуб получит как чемпион Англии. Это только призовые и доходы от трансляций – без учёта матчдэя. А есть ещё спонсоры – одна только Puma перечисляет порядка € 75 млн в год.

Помимо прочего, «Сити» в последнее время вёл себя на трансферном рынке скромно. Прошлым летом команда даже осталась в плюсе после продаж Александра Зинченко и Габриэла Жезуса в «Арсенал», а также Рахима Стерлинга в «Челси». Да и нынешним летом «Сити» оставался в плюсе – покупка Матео Ковачича (€ 29 млн) против продажи Рияда Мареза (€ 35 млн).

Йошко Гвардиол Фото: Stefan Matzke/Getty Images

Чем так крут Йошко Гвардиол?

Хорватский защитник хорош, но «Сити» явно переплатил. Хотя для английских клубов подобное стало нормой. Это видно не только по трансферам «Челси», но и по покупкам Антони в «МЮ» (€ 95 млн), Дарвина Нуньеса – в «Ливерпуль» (€ 80 млн), Деклана Райса – в «Арсенал» (€ 117 млн), Сандро Тонали – в «Ньюкасл» (€ 70 млн).

Если на секунду абстрагироваться от уплаченных денег, можно увидеть, почему за этим футболистом столько гонялись европейские топ-клубы. Молодые игроки всегда стоят дороже, потому что их ещё можно перепродать. А ещё потому, что у молодых больше потенциала для роста. Хосеп Гвардиола вполне подходящий тренер, чтобы хорват прогрессировал.

Статистика прошедшего сезона Бундеслиги выглядит обманчиво. Гвардиол является лидером чемпионата Германии по проценту удачных обводок (88,9%)! Хотя понятно, что дриблинг точно не является главной фишкой защитника. За 30 матчей в Бундеслиге он лишь 18 раз пошёл в обводку — и 16 раз сделал это удачно. Куда важнее, что Гвардиол в целом хорош в плане контроля – он лучший в «Лейпциге» и по касаниям за 90 минут, и по продвижению мяча за счёт владения. Похоже, сказывается опыт игры в полузащите по юношам. Поближе познакомиться с качествами хорвата «Сити» смог лично – в 1/8 финала Лиги чемпионов, когда Гвардиол забил как раз в ворота Эдерсона.

Зачем Гвардиол нужен именно «Сити»?

На первый взгляд покупка нового центрального защитника выглядит безумно. В команде и без того есть пять классных центральных защитников: Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Эмерик Лапорт и Мануэль Аканджи. Нельзя сказать, что кто-то из этой пятёрки провалился. Они регулярно подменяют друг друга без потери качества.

Многое становится понятнее, если учитывать отношение Гвардиолы к крайним защитникам. Год назад продали Зинченко, а теперь близки к уходу Кайл Уолкер и Жоау Канселу. «Манчестер Сити» уже никого не удивит, если снова выйдет с четырьмя номинальными центральными защитниками. Аке привык к левому флангу, а Стоунз – к правому. Оставшиеся три центральных – правши Аканджи и Диаш плюс левша Лапорт, который выходит на поле значительно реже остальных.

«Манчестер Сити» с кубком Лиги чемпионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И ещё момент. «Сити» в прошедшем сезоне оформил требл. Команда наконец-то взяла Лигу чемпионов, к которой столько лет стремилась. Неизвестно, как это скажется на мотивации игроков. В этом плане клуб заинтересован в новых футболистах, которые всё ещё голодны до больших побед.

Что там с другими трансферами «Сити»?

Этим летом не удалось сохранить Илкая Гюндогана. Он ушёл бесплатно, в том числе потому, что «Сити» и хавбек не сошлись в сроке нового контракта. Вместо немца в центре поля появился Ковачич (ещё Матео как соотечественник должен помочь Йошко с адаптацией в Англии).

«Сити» явно покинет кто-то из правых защитников – Канселу или Уолкер, а то и оба. Португалец с большой вероятностью окажется в «Барселоне», а англичанином интересуется «Бавария». Что касается ухода Мареза в «Аль-Ахли», то нужно учитывать, что правый вингер в последнее время всё реже появлялся в основе. Например, в пяти последних матчах ЛЧ (1/4, 1/2 и финал) он отыграл лишь 11 минут. На его позиции всё чаще появлялся Бернарду Силва. И даже при травме Кевина Де Брёйне в финале ЛЧ вышел не Марез, а Фил Фоден.

В качестве замены алжирцу рассматривается Майкл Олисе из «Кристал Пэлас». Хотя тут есть сразу два но. Во-первых, этим правым вингером весьма активно интересуется и «Челси» (вроде даже договорились по условиям контракта). А ещё оба клуба смущает, что Олисе травмирован, и непонятно, когда он вернётся в строй. А вот отпускная цена в € 40 млн в контракте вряд ли кого-то отпугнёт. Хотя «Сити» и без этого трансфера выглядит достаточно укомплектовано.