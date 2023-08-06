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Чемпионат России по футболу, обзор 3-го тура РПЛ, видео: победы «Спартака» и ЦСКА, разгром «Локомотива» и «Ростова»

Самые важные события субботы в РПЛ. Исторический старт «Спартака» и особая победа ЦСКА
Анатолий Романов
Чемпионат России по футболу, обзор 3-го тура
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«Оренбург» проиграл и потерял лидера, а «Крылья» забили пять «Ростову» и ворвались в тройку!

В субботу, 5 августа, прошли четыре матча 3-го тура РПЛ. Они получились очень результативными – болельщики увидели три разгрома и 18 голов. Рассказываем о главных событиях дня в чемпионате России.

Сказочный дебют 18-летнего Салтыкова в основе «Крыльев Советов»

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Хубулов – 4'   2:0 Салтыков – 10'   2:1 Комличенко – 22'   3:1 Салтыков – 35'   4:1 Карпицкий – 73'   5:1 Ежов – 90+7'

Игра «Крыльев Советов» и «Ростова» сенсационно завершилась крупным поражением команды Валерия Карпина. А главным героем этой встречи стал 18-летний вингер хозяев Салтыков, который проводил всего лишь второй матч в РПЛ и первый в основе. Никита оформил дубль за 25 минут.

Сначала Салтыков забил второй гол хозяев, оказавшийся в итоге победным. Открылся у штрафной в полукруге и, получив передачу, вышел на ударную позицию за счёт резкого движения при приёме мяча. После этого пробил точно в угол.

Второй гол Салтыков забил после подачи со штрафного. Гарре послал мяч в нужную точку, а Никита воспользовался неудачной позиционной игрой Чернова и Глебова. Никто не смог помешать вингеру нанести удар фактически с линии вратарской.

Салтыков – самый молодой игрок РПЛ в XXI веке, оформивший дубль в дебютном матче в стартовом составе.

Как «Крылья Советов» отгрузили пять мячей «Ростову»:
Исторический разгром команды Карпина в Самаре! Шансы на камбэк убил Песьяков. Видео
Исторический разгром команды Карпина в Самаре! Шансы на камбэк убил Песьяков. Видео

Раннее удаление Мансильи из-за жёсткого фола в стиле единоборств

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Егорычев – 21'   0:2 Каштанов – 36'
Удаления: Мансилья – 7' / нет

У Иржи Ярошика разочаровывающий старт в «Оренбурге» – три поражения (включая матч Кубка России) и одна ничья. Побеждать пока не получается даже на своём поле, где в прошлом сезоне команда была очень хороша под руководством Марцела Лички. В этом туре «Оренбург» уступил дома «Уралу». Ключевой эпизод игры – удаление Мансильи.

Аргентинец подставил команду уже на седьмой минуте. Мансилья засмотрелся на мяч и не увидел подлетевшего к нему Бевеева. В результате получился удар в грудь защитнику «Урала» в стиле единоборств. Естественно, судья тут же удалил вингера «Оренбурга».

Вдесятером хозяева оказались неконкурентоспособны. Вскоре «Урал» открыл счёт. Гол получился красивым: Егорычев открылся между линий, получил мяч, протащил его в штрафную и положил в сетку. А потом «Оренбург» ещё и пенальти в свои ворота «привёз». Хуже того, во втором тайме повреждение получил их лидер Вера.

Рассказ о матче «Оренбурга» и «Урала»:
В группе лидеров РПЛ неожиданно оказался «Урал»! А у Ярошика проблем теперь ещё больше
В группе лидеров РПЛ неожиданно оказался «Урал»! А у Ярошика проблем теперь ещё больше

Медина забил вторым касанием после дебюта в «Спартаке»

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Чалов – 29'   2:0 Гаич – 31'   3:0 Мухин – 55'   3:1 Погостнов – 61'   4:1 Мухин – 64'

«Спартак» доказывает, что в этом сезоне точно будет реальным претендентом на золото РПЛ. Три матча – три победы. Команда Гильермо Абаскаля пока не единоличный лидер, но девять очков, помимо красно-белых, набрал только «Краснодар».

Блестяще дебютировал за «Спартак» новичок Медина. Экс-полузащитник ЦСКА вышел на замену на исходе часа игры при счёте 1:1. И забил вторым касанием! В штрафной «Рубина» парагваец выиграл позицию у своего опекуна Кабутова, а после кросса Денисова точно пробил головой.

В эпизоде с третьим голом красно-белых тоже не обошлось без Медины. Хесус совершил впечатляющий рывок по центру из глубины к штрафной «Рубина» и выманил на себя защитника соперника. Образовалось свободное пространство, которые использовал Игнатов. Прекрасное начало карьеры в «Спартаке»! Кстати, снова проявил себя и другой новичок команды Абаскаля – вингер Бонгонда. Он тоже забил. Теперь у Тео два мяча в РПЛ и один в Кубке России.

Интересный факт: «Спартак» начал сезон РПЛ с трёх побед подряд впервые с сезона-2013/2014.

Подробности разгрома «Рубина» командой Абаскаля:
Игра «Спартака» — загляденье! Бонгонда и Медина сделали команду новым лидером РПЛ
Игра «Спартака» — загляденье! Бонгонда и Медина сделали команду новым лидером РПЛ

Мухин сделал дубль в ворота своей бывшей команды — ЦСКА разгромил «Локо»

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Чалов – 29'   2:0 Гаич – 31'   3:0 Мухин – 55'   3:1 Погостнов – 61'   4:1 Мухин – 64'

Дерби ЦСКА – «Локомотив» закончилось так, как, наверное, никто не ждал. Даже после 25 минут игры невозможно было предположить, что команда Михаила Галактионова крупно проиграет армейцам. Железнодорожники смотрелись симпатичнее по игре, создавали голевые моменты. Например, Дзюба вообще не попал в пустые ворота с нескольких метров. Но два пропущенных мяча за две минуты подкосили «Локо».

Окончательно добил железнодорожников их бывший полузащитник Мухин. После того как тренер ЦСКА Владимир Федотов превратил опорника в инсайда, у Максима проявляется дар бомбардира. На 55-й минуте он сделал счёт 3:0, воспользовавшись ошибкой Митая. Албанец вынес мяч прямо на ногу Мухина.

Ещё через девять минут Мухин оформил дубль. Митай и тут ошибся – проиграл единоборство инсайду ЦСКА. Максим здорово сыграл на опережение, забив головой.

Два гола – личный рекорд для Мухина. Ранее за всю карьеру в РПЛ он забил всего однажды. А для ЦСКА эта победа в дерби стала 500-й в чемпионатах России.

Армейцы выиграли дерби за две минуты:
Дзюба не попал в пустые ворота! А потом ЦСКА с новым героем в атаке разгромил «Локо»
Дзюба не попал в пустые ворота! А потом ЦСКА с новым героем в атаке разгромил «Локо»
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