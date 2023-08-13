5 топ-матчей понедельника: «Алания» — «Торпедо», «Аль-Наср», «МЮ» и «Атлетико»

С чего начнётся новая неделя, 14 августа: РПЛ, Первая лига, АПЛ, Ла Лига и бонусом — теннис в США.

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Программа коротко:

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⚽️ 17:00: «Алания» — «Торпедо», Первая лига, 5-й тур

Интрига: победитель включается в борьбу за лидерство

После поражения «Акрона» от «СКА-Хабаровск» интрига в Первой лиге ожила: по итогам 5-го тура не только может смениться лидер (им станет «Тюмень», если выиграет свой матч), но и подрасти группа преследователей. «Алания» и «Торпедо» как раз поспорят за место в этой тонкой прослойке. Победитель наберёт 10 очков и заметно улучшит свои шансы остаться в группе лучших. К тому же это матч между прямыми конкурентами за итоговое повышение в классе. В конце сезона ценность победы в очной встрече возрастёт до небес, но очки нужно брать уже сейчас.

Игроки «Торпедо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Пари НН» выжат после «Спартака» или готов ещё на одну сенсацию?

Команда Сергея Юрана забила четыре гола «Спартаку» в Кубке России – и даже вела в счёте продолжительное время. Но в РПЛ всё не так радужно: в трёх турах у нижегородцев два поражения и одна ничья. «Ахмат» тоже не блещет (аналогично – два поражения), но у Сергея Ташуева в активе есть победа над «Сочи» (2:1), это выгодно отличает грозненцев. Да и по составу чеченский клуб поинтереснее. Но и перед «Спартаком» мало кто всерьёз задумывался о шансах «Нижнего».

Футболисты «Пари Нижний Новгород» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 21:00: «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср», Про-Лига, 1-й тур

Интрига: Хендерсон и Джеррард против Роналду! Старт сезона, ух!

Ну какие тут могут быть ещё вопросы? Две легенды «Ливерпуля», одна легенда «Манчестер Юнайтед» и «Реала» – такое просто нельзя пропустить. Да, встречаются мегазвёзды не в Лиге чемпионов или АПЛ, но всё же. Теперь в чемпионате Саудовской Аравии много крутых игроков, нужно потихоньку к этому привыкать. Одна из интриг – забьёт ли Криштиану в шестом матче подряд и дебютирует ли за «Аль-Иттифак» Хендерсон.

Забьёт ли Криштиану в шестом матче подряд? Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: насколько готов обновлённый «Юнайтед»?

«Нельзя сравнивать сезоны друг с другом, но, я думаю, мы намного лучше готовы, чем в прошлом сезоне. У нас была очень хорошая предсезонка, и мы отлично подготовлены физически», – сказал Эрик тен Хаг перед матчем. Насколько его команда готова физически, увидим, но с точки зрения состава этот «МЮ» точно лучше прежнего. Тен Хаг подписал Маунта, Онана и Хойлунна – и всё это осмысленные трансферы для прокачивания состава, а не ради лайков и спонсорских контрактов. Онана и Маунт уже адаптируются и постоянно играют. Хойлунн пока недоступен из-за небольшого повреждения. «Юнайтед» переходит на схему 4-3-3 и хочет диктовать свои условия любому сопернику.

«Вулверхэмптон» – загадка. За неделю до матча Хулен Лопетеги покинул клуб, его сменил Гари О'Нил. Успеет ли новый тренер хоть как-то подготовить команду?

Игроки «Манчестер Юнайтед» Фото: Charles McQuillan/Getty Images

⚽️ 22:30: «Атлетико» — «Гранада», Ла Лига, 1-й тур

Интрига: Симеоне стартует в Ла Лиге с матча с неудобным соперником!

«Реал» начал сезон чемпионата Испании с победы, «Барселона» – тоже. «Атлетико» никак нельзя отставать от главных конкурентов за титул. Но самое забавное, что «Гранада» – неприятный соперник для мадридцев: в прошлом сезоне Диего Симеоне этот маленький клуб не обыграл. А как будет в этот раз?

Футболисты «Атлетико» Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале — он появится здесь.