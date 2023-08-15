«МЮ» начал сезон с выстраданной победы. Но все будут обсуждать решение арбитра в концовке

Заключительный матч 1-го тура АПЛ прошёл на «Олд Траффорд», куда приехал «Вулверхэмптон». Игра сложилась очень непросто для «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер хозяев Эрик тен Хаг выпустил в стартовом составе двух новичков. Андре Онана занял место в воротах, а Мэйсон Маунт вышел в центре поля. Третий новобранец — Расмус Хойлунн — наблюдал за игрой с трибуны. Датчанин продолжает восстанавливаться после травмы, а его дебют за «МЮ» ожидается в начале сентября.

«Вулверхэмптон» приехал на «Олд Траффорд» под руководством нового тренера. Примерно за неделю до старта АПЛ клуб расторг контракт с Хуленом Лопетеги. У тренера возникли разногласия с руководством, что привело к расставанию. Испанец отработал девять месяцев, а его сменил 40-летний Гари О’Нил. К слову, он стал первым британцем, который возглавил «Вулвз» за последние шесть лет.

В первом тайме запомнились два момента у ворот «Юнайтед». Нападающий Пабло Сарабия дважды бил по разным углам — мяч в обоих случаях пролетел мимо дальней штанги. Хозяева активизировались только ближе к концу первой половины. До этого остроты у ворот гостей практически не было. На 35-й минуте арбитр Саймон Хупер наказал жёлтой карточкой защитника «Вулвз» Райана Айт-Нури, который слишком долго готовил аут. Новые рекомендации в деле — теперь подобные намёки на затяжку времени будут пресекать.

В перерыве тен Хаг поменял центрального защитника Лисандро Мартинеса, который висел на жёлтой карточке (вместо него вышел Виктор Линделёф). На первых минутах второй половины гости откровенно простили «МЮ». До сих пор непонятно, каким образом Матеус Кунья не попал, по сути, в пустой угол — мяч ударился в штангу.

То, что не получилось у гостей, сделали хозяева. «Манчестер Юнайтед» пару минут не выпускал соперника с их половины, а первая же толковая комбинация оказалась голевой. Кстати, в завершающей фазе здорово себя проявили защитники. Аарон Ван-Биссака красиво набросил в центр вратарской, откуда Рафаэль Варан головой вколотил мяч в сетку.

Андре Онана Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

В целом игра «Вулверхэмптона» оставила очень приятное впечатление. Команда О’Нила действовала смело, опасно огрызалась, здорово бежала в контратаки. С точки зрения физики футболисты готовы замечательно. В концовке они дважды проверили Андре Онана, но новый вратарь «МЮ» свою команду не подвёл. Правда, на последних секундах он не добрался до мяча и заехал в соперника. К слову, арбитры посмотрели повтор, однако фола не обнаружили, чем вызвали ярость тренера гостей. Похоже, этот эпизод будет иметь серьёзный резонанс.

«Ман Юнайтед» в первом тайме выглядел сыроватым, а после перерыва всё-таки выстрадал победу. Пришлось даже менять нападающего Маркуса Рашфорда на опорника Скотта Мактоминея. Наверняка команда тен Хага прибавит на дистанции, но времени на раскачку немного. Уже 19 августа во 2-м туре АПЛ манкунианцев ждёт непростой выезд в гости к «Тоттенхэму».