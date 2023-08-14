7 топ-матчей вторника: полуфинал женского ЧМ и третий раунд квалов ЛЧ

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Посмотреть все события 15 августа в Матч-центре «Чемпионата»

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⚽️ 11:00: Испания — Швеция, ЧМ среди женских команд, 1/2 финала

Интрига: кому достанется место в финале чемпионата мира?

Испания и Швеция определят первого финалиста Кубка мира на стадионе «Эден Парк» в Окленде. В предыдущем раунде команда Хорхе Вильды справилась с Нидерландами благодаря голу в дополнительное время, а шведки уверенно прошли доминирующую прежде Японию. Швеция попробует не повторить опыт прошлого чемпионата мира во Франции, где они стали лишь третьими. А для сборной Испании этот полуфинал – первый в истории. Кто сегодня приблизится к главному футбольному трофею мира?

Испания и Швеция определят первого финалиста Кубка мира Фото: Phil Walter/Getty Images

⚽️ 20:00: «Мольде» — «КИ Клаксвик», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: фарерский клуб совершит ещё одну сенсацию после победы над Черчесовым?

«КИ Клаксвик» — одна из главных сенсаций отбора ЛЧ. Скромный фарерский клуб уже прошёл две стадии, причём во втором раунде обыграл чемпиона Венгрии – «Ференцварош». После этого поражения руководство венгерского гранда рассталось с российским тренером Станиславом Черчесовым. В третьем раунде «КИ Клаксвику» достался норвежский «Мольде». И снова фарерцы одержали победу – 2:1! Впереди ответная встреча в Норвегии. Получится у «Клаксвика» совершить очередной подвиг?

«КИ Клаксвик» — одна из главных сенсаций отбора ЛЧ Фото: ki.fo

⚽️20:00: «Арис» — «Ракув», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: «Арис» под руководством «белорусского Нагельсмана» пройдёт в раунд плей-офф квалификации ЛЧ?

«Арис» — действующий чемпион Кипра. Забрать команде золото в прошлом сезоне помог Александр Кокорин, ставший в итоге лучшим игроком лиги. Но теперь «Арис» обходится без россиянина. Команда белоруса Алексея Шпилевского уже прошла во втором раунде его соотечественников из БАТЭ. А вот в третьем этапе достался польский «Ракув». И первый матч «Арис» проиграл – 1:2. Но дома у киприотов остаются отличные шансы на камбэк. Шпилевского называют «белорусским Нагельсманом». Ещё раз показать свой уровень тренер «Ариса» может в ответной игре ЛЧ.

Теперь «Арис» обходится без Александра Кокорина Фото: arisfc.com

⚽️ 21:00: «Галатасарай» — «Олимпия», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: чемпион Турции с мощным составом рвётся в группу ЛЧ

«Галатасарай» выиграл золото турецкого чемпионата, но всё равно пробирается в группу ЛЧ через квалификацию. Проблема в низкой позиции лиги в рейтинге УЕФА. Но у «Галатасарая» слишком крутой состав, чтобы останавливаться в отборах. Например, сейчас за команду выступают: Анхелиньо, Дрис Мертенс, Каан Айхан, Мауро Икарди, Седрик Бакамбу, Лео Дюбуа, Сержиу Оливейра, Фернандо Муслера, Лукас Торрейра. С такой бандой клуб обязан оказаться в группе. В первом матче третьего раунда турецкая команда разгромила «Олимпию» в Словении (3:0). Теперь нужно довести дело до конца в Стамбуле.

«Галатасарай» пробирается в группу ЛЧ через квалификацию Фото: nkolimpija.si

🏐 21:00: Италия — Румыния, женский ЧЕ-2023, группа В, матч открытия

Интрига: сыграет ли экс-россиянка Екатерина Антропова?

Российским болельщикам вряд ли знакома сборная Румынии, а вот на действующих чемпионок Европы — сборную Италии — посмотреть точно стоит. В составе итальянок на турнир заявлена экс-россиянка Екатерина Антропова, выступающая на позиции диагональной. На этой же позиции играет главная звезда итальянок Паола Эгону, вернувшаяся в команду после паузы. В матче с румынками тренер сборной Италии Давиде Маццанти может экспериментировать с составом как угодно, всё равно его девушки победят.

В составе итальянок на турнир заявлена экс-россиянка Екатерина Антропова Фото: volleyballworld.com

⚽️ 21:30: «Серветт» — «Рейнджерс», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: «Рейнджерс» удержат преимущество после первой встречи?

«Рейнджерс» финишировали вторыми в прошлом сезоне чемпионата Шотландии. Из-за этого команда пробивается в ЛЧ через отборы. Их на групповом этапе уже ждёт вечный враг – «Селтик». Чтобы не отставать от соперника, «Рейнджерс» обязаны проходить третий квалификационный этап и раунд плей-офф. Начало положено в первом матче со швейцарским «Серветтом». Дома «рейнджеры» одержали победу со счётом 2:1. Теперь нужно не растерять преимущество в Швейцарии. Удастся «Серветту» выбить фаворита либо «Рейнджерс» ожидаемо выйдут в раунд плей-офф?

Удержат ли «Рейнджерс» преимущество после первой встречи? Фото: rangers.co.uk

⚽️ 22:00: «Марсель» — «Панатинаикос», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: французский топ-клуб останется без Лиги чемпионов?

«Марсель» неудачно стартовал в третьем отборочном этапе. Команда уступила в гостях «Панатинаикосу» — 0:1. Учитывая мощь состава провансальцев, клуб никак не может пролететь мимо следующего этапа. Теперь «Марсель» обязан отыгрываться на родном «Велодроме». «Панатинаикос» в случае положительного исхода совершит громкую сенсацию. Ранее греки прошли во втором раунде украинский «Днепр-1». Проделан уже непростой путь к группе ЛЧ. Но во Франции придётся терпеть и ждать своего шанса.

«Марсель» обязан отыгрываться на родном «Велодроме» Фото: om.fr

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.