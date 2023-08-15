Жара в Первой лиге! Зырянов впервые победил, Шаронов дал уникальную пресс-конференцию

5-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам не только первое поражение «Акрона», но и судейский скандал, возрождение «Химок» и вторую победу «Динамо» Курбана Бердыева. Разбираемся подробнее с главными хайлайтами игровых дней.

Событие тура — «Акрон» проиграл, а Калешина удалили из-за претензий к арбитру

Да, выезд команды Евгения Калешина в Хабаровск получился неудачным не только с точки зрения результата, но и для состояния тренера. Специалист получил две жёлтые карточки за несколько секунд и был удалён в первом тайме, когда его команда уже уступала в счёте.

«СКА-Хабаровск» забил со стандарта, в правильности действий соперника во время которого усомнился на пресс-конференции старший тренер «Акрона» Михаил Семёнов:

«СКА-Хабаровск» с победой, пропустили гол со штрафного, на наш взгляд, с явным нарушением правил. Обычно перед сезоном очень авторитетные бывшие судьи проводят семинары, где объясняют правила. Акцент был на том, когда при штрафных ударах делаются блоки, заслоны и как они должны делаться. Считаю, что нам забили с нарушением. Судья стоит рядом, видит всё это и никак не реагирует. Для чего тогда приезжают с семинарами, рассказывают о каких-то правилах?» — отметил Семёнов.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Семёнов был вынужден исполнять обязанности главного тренера «Акрона» после удаления Калешина. Тренер тольяттинцев во время водопоя несколько раз обращался к резервному арбитру с жалобами на главного судью – Андрея Фисенко. Затем тот подошёл к Калешину, показал жёлтую карточку и предупредил, что за продолжение разговора удалит собеседника. Евгений не остановился, получил вторую жёлтую и покинул поле.

«Акрон» без Калешина обменялся моментами с соперником, а на последние 10-15 минут зажал «СКА-Хабаровск» в своей штрафной, но забить так и не сумел. Помог перформанс вратаря Владимира Сугробова, которого партнёры после матча поздравили не только с «сухой» игрой, но и с рождением сына.

«Акрон» проиграл после четырёх победных матчей, однако сохранил первую строчку.

Гол тура — Егор Иванов («Енисей»)

Каким же тяжёлым выдался старт для участника стыковых матчей прошлого сезона. «Енисей» в первых четырёх турах набрал лишь три очка перед встречей в домашнем манеже с показывающим похожий (по результатам) футбол «Нефтехимиком».

Украсил этот матч и, вероятно, весь сезон потрясающий дальний удар Егора Иванова. Капитан красноярской команды забил первый гол в сезоне и сделал это наилучшим образом.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Милота тура — Роман Шаронов разговаривает с женой на пресс-конференции

Шаронов не только остановил со своей командой лидера Первой лиги, но и выступил отличным семьянином. К журналистам, которые поздравляли Романа с победой, присоединилась его жена, позвонившая по ходу пресс-конференции. Работа — работой, но пропускать звонки от жены не рекомендуется.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Провал тура (и начала сезона) — «Волгарь»

Три забитых мяча, восемь пропущенных и 0 очков в пяти турах — такие итоги старта сезона для «Волгаря». Бывшего тренера молодёжной команды «Зенита» и ассистента главного тренера «Зенита-2» Анвера Конеева в июне назначили руководить астраханской командой, в неё даже сразу отправили трёх действующих игроков зенитовской структуры.

Помимо вратаря Даниила Одоевского, речь об ещё одном голкипере Николае Рыбикове и защитнике Дамире Шайхутдинове. Кроме молодых игроков «Зенита», в команде есть и футболисты из системы «Ростова» (Александр Мухин) и «Локомотива» (Денис Пушкарёв). Однако такой набор воспитанников лучших академий страны в совокупности с опытом других возрастных футболистов никак не приносит «Волгарю» результат. Обошлось без набранных очков и в матче с махачкалинским «Динамо», по игре которого в начале сезона также возникали большие вопросы.

Исход игры в Астрахани решил Залимхан Юсупов, который своим ударом принёс «Динамо» вторую победу в сезоне. Семь очков в пяти матчах — не худший старт для Курбана Бердыева. 0 очков в пяти матчах — и будущего у Конеева в «Волгаре» нет: специалиста отстранили от работы с командой.

Команда тура — «Химки»

После двух поражений на старте сезона и проблем с регистрацией футболистов «Химки» действительно начинают оправдывать статус одного из фаворитов турнира. После побед над «Нефтехимиком» (1:0) и «Шинником» (2:1) обыграна «Родина», озвучивавшая планы по повышению в классе. Пока для москвичей всё складывается не так удачно.

Голы Сергея Варатынова и Хетага Хосонова стали причиной первого поражения «Родины» в сезоне, а в совокупности с серией из трёх ничьих старт для столичной команды получился не лучшим.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Химки» же чувствуют себя уверенно и за три победных тура сумели ворваться в группу лидеров Первой лиги. Андрей Талалаев получил новичков, поставил игру и уже готовит команду к выездной встрече с неуступчивым «Соколом».

Остальные матчи 5-го тура Первой лиги

«КАМАЗ» — «Тюмень»

«Тюмень», вернувшаяся в Первую лигу спустя несколько сезонов, в четырёх матчах на старте сезона одержала три победы, заставив говорить о себе как об одном из открытий сезона. Но матч с «КАМАЗом» подпортил статистику.

Украшением игры в Набережных Челнах стала «паненка», которой Александр Гаглоев забил пенальти в первом тайме.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Черноморец» — «Арсенал» Тула

Что же творит Константин Зырянов со своей командой! Вернув Новороссийск в Первую лигу спустя 11 лет, тренер сделал «Черноморец» единственной командой лиги, не проигравшей в пяти стартовых турах. После четырёх ничьих пришла волевая победа — над «Арсеналом».

«Я хочу поздравить жителей Новороссийска с этой победой, к которой мы шли более 10 лет. Давно у нас не было победы в Первой лиге, — сказал Зырянов на пресс-конференции.

Победу «Черноморцу» принёс дубль Дмитрия Коробова, эти голы стали для него первыми в сезоне. «Черноморец» закрепился в середине таблицы и готов отбирать очки у следующих соперников.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Кубань» — «Сокол»

Как ни пытались команды забить друг другу, у них это не получилось. Денис Бояринцев и Александр Григорян поделили очки.

«Ленинградец» — «Шинник»

Казалось, и в этой игре сценарий должен сложиться по мотивам встречи в Краснодаре, но Андрей Яковлев со своей филигранной передачей спиной сопернику явно думал иначе.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Ленинградец» проиграл второй матч подряд, а «Шинник», наоборот, начав сезон с двух поражений, одержал уже вторую победу в сезоне.

«Алания» — «Торпедо»

Главный матч тура получился богатым на моменты, но реализовать их сумели лишь номинальные хозяева. «Алания», проводящая свои матчи в Грозном в период реконструкции своего стадиона, не без помощи рикошетов открыла счёт в матче. А затем, разыграв хорошую комбинацию, забила ещё и нанесла «Торпедо» второе поражение в сезоне.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Расписание матчей 6-го тура Первой лиги:

19 августа (суббота)

«Шинник» — «Кубань»

«Сокол» — «Химки»

«Волгарь» — «Енисей»

20 августа (воскресенье)

«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»

«Тюмень» — «Динамо» Махачкала

«Ленинградец» — «Акрон»

«Родина» — «Алания»

21 августа (понедельник)

«КАМАЗ» — «Арсенал»

«Торпедо» — «Нефтехимик».