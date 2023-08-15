4 топ-матча среды: Месси в полуфинале и Суперкубок УЕФА

За чем следить 16 августа: кто выйдет в финал Кубка Лиг MLS + МХ, 1/2 женского ЧМ и теннис.

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⚽️ 2:00: «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами», Кубок Лиг MLS + МХ, 1/2 финала

Интрига: пробьётся ли Месси в финал?

Лео только недавно переехал в США, а уже оказался в паре шагов от трофея. Именно в Кубке Лиг Месси дебютировал за «Интер Майами» победным голом со штрафного на последних секундах. Теперь его команде предстоит сыграть в полуфинале. Соперник — «Филадельфия» — в плей-офф пока напоминает сборную Хорватии. Уже две серии пенальти, и лишь в четвертьфинале удалось победить в основное время. Ждём ещё одну против «Интер Майами»?

Лионель Месси Фото: Hector Vivas/Getty Images

⚽️ 4:30: «Монтеррей» — «Нэшвилл», Кубок Лиг MLS + МХ, 1/2 финала

Интрига: с кем Месси сыграет в финале, если пройдёт дальше?

А вот и потенциальные соперники Лео в решающем матче. Мексиканский «Монтеррей» пока уверенно идёт по турниру, но в четвертьфинале пришлось напрячься по полной — победа над «Лос-Анджелесом» со счётом 3:2. «Нэшвилл» же, как и «Филадельфия», уже дважды доводил дело до серии пенальти. Скоро узнаем, каким будет финал — полностью американским или полумексиканским.

«Монтеррей» пока уверенно идёт по турниру Фото: Chris Gardner/Getty Images

⚽️ 13:00: Австралия — Англия, ЧМ среди женских команд, 1/2 финала

Интрига: кто сразится с Испанией в финале чемпионата мира?

Во время серии пенальти в матче с Францией, состоявшей из 20 ударов (это рекорд чемпионатов мира), все футбольные фанаты Австралии были у экранов – приостановили даже матчи местной лиги. А после победного удара Кортни Вайн страна была в экстазе, по Сети гуляет много видео с невероятными эмоциями австралийцев. Сложно представить, что будет происходить на континенте, если Австралия пройдёт англичанок в полуфинале. А это задача не из лёгких: «львицами» руководит Сарина Вигман, которая может оказаться в финале на втором чемпионате мира подряд (в 2019 году она вывела туда сборную Нидерландов), а в нападении уверенно чувствуют себя героини прошлогоднего чемпионата Европы Алессия Руссо и Клои Келли.

Кто сразится с Испанией в финале чемпионата мира? Фото: Quinn Rooney/Getty Images

⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Севилья», Суперкубок УЕФА

Интрига: кому достанется первый евротрофей сезона?

Пока не стартовали групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы, у победителей предыдущих розыгрышей есть возможность помериться силами. «Сити» начал сезон в своём стиле — с разгромной победы над «Бёрнли». «Севилья» же сразу забуксовала, проиграв «Валенсии». А кому достанется трофей?

Кому достанется первый евротрофей сезона? Фото: Nathan Stirk/Getty Images

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.