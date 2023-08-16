Чемпионат Гренландии — вау. Длится неделю, вместо трибун — скалы, забивают с центра. Видео

Раздевалки — это палатки, а до стадиона добираются даже на собачьих упряжках. Там мечтают о чемпионате мира!

Гренландия. Крупнейший остров на планете. Он находится в северо-восточном направлении от Северной Америки, между Северным Ледовитым океаном на севере, морем Лабрадор на юге и морем Баффина с западной стороны. В переводе с местного, гренландского языка, название территории – Калаллит Нунаат – значит «зелёная земля». Это совсем не вяжется с тем, что сейчас 81% суши Гренландии покрыт льдами. Но давным-давно остров был полностью покрыт растительностью – именно поэтому Эрик Рыжий, скандинавский викинг и мореплаватель, основавший первые поселения на этой земле, и дал ей такое название.

В 1536 году Гренландия перешла под протекторат Дании, но статус колонии остров потерял только после Второй мировой войны – тогда его провозгласили частью Датского королевства. В 1979-м Гренландия получила автономию, а спустя ещё 30 лет самоуправление было расширено настолько, что датское правительство прямо сейчас почти никак не может влиять на внутренние дела территории.

Из-за толстых слоёв льда поселения в Гренландии растянуты вдоль западного побережья – всего там 18 городов и около 56 посёлков. И, хотя территория такая же большая, как Германия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Швейцария и Бельгия, вместе взятые, только 20% её пригодны для проживания. Население острова крошечное – около 56 тысяч человек.

Но даже там есть футбол – пусть и дней, когда в него можно играть, катастрофически мало.

Чемпионат Гренландии длится всего неделю. График жуткий — в этом году за пять дней играют пять матчей

Там нет равнин, почти не растёт трава, а в течение девяти месяцев в году нельзя играть в футбол, потому что поля покрыты почти двухметровым снегом. Ещё одна сложность – огромные расстояния между поселениями и непредсказуемые погодные условия, что делает путешествия по Гренландии порой почти невозможными (даже летом). Тем не менее каким-то образом игра не только выживает, но и процветает – это самый популярный вид спорта на острове: в Гренландии примерно 10% населения играют в футбол.

До 2016 года футболисты бегали по каменным и песчаным полям — падать было больно, играть — сложно из-за клубов поднимавшегося песка. Чтобы хоть как-то облегчить участь игроков, поля поливали — только в этом случае появлялась возможность контролировать мяч. Вратарям приходилось ещё сложнее: они надевали несколько слоёв одежды, чтобы минимизировать количество синяков и ссадин.

В 2010 году президент ФИФА Зепп Блаттер утвердил первое в Гренландии поле с искусственным покрытием в городе Какорток. К 2021-му планировалось построить шесть полноразмерных искусственных полей, но сейчас их уже 12 – по словам президента Датской футбольной ассоциации Йеспера Мёллера, это «был большой успех».

«У нас есть соглашение между Датской футбольной ассоциацией и Гренландским союзом игр с мячом о развитии футбола в Гренландии, — говорил он. – Это долгий путь, но мы его начали. Будущее гренландского футбола – светлое».

Как играют в футбол в Гренландии Фото: Getty Images

Трибун у полей нет – зрители располагаются на скалах, с которых открываются потрясающие виды не только на игру, но и на айсберги, океан и китов, иногда прыгающих в его водах.

Как играют в футбол в Гренландии Фото: Red Bull

Вы только посмотрите, какая красота.

Как играют в футбол в Гренландии Фото: visitgreenland.com

Новое поле в Тасиилаке – самом большом городе на восточном побережье.

Как играют в футбол в Гренландии Фото: Getty Images

Раздевалки – деревянные лачуги или палатки, которые представляют собой ворота, накрытые брезентом.

Как играют в футбол в Гренландии Фото: Red Bull

В этом году для команд построили деревянные сооружения, где они могут ждать выхода на замену.

Как играют в футбол в Гренландии Фото: Федерация футбола Гренландии

Сезон длится всего неделю – сначала проводится региональный этап в июле, потом по его итогам отбираются шесть лучших, которые едут на финальный раунд. В этом году чемпионат проводили с 10 по 15 августа – сначала четыре дня команды играли каждая с каждой (по три матча в день), потом, в последний соревновательный день, прошли игры за пятое и шестое места, третье и четвёртое, второе и первое.

Розыгрыши проводились в городе Какорток, расположенном на юго-западном побережье Гренландии. Его население – чуть больше трёх тысяч человек, которым, на самом деле, очень повезло: ни на одной другой освоенной территории нет столько зелени, сколько там. Иронично, что при этом название города переводится как «белый».

Как играют в футбол в Гренландии Фото: Федерация футбола Гренландии

Для игроков Гренландии чемпионат в августе – главное событие года. В места проведения финального раунда они порой добираются паромами, вертолётами или даже на собачьих упряжках – путь иногда занимает несколько дней. По приезде в город команды располагаются в пансионах, школах или детских садах, где спят на матрасах, раскиданных на полу. Освещать чемпионат приезжают национальная ТВ-сеть и радио, на усиленный режим работы переходят больницы, хотя обращаются туда только в крайних случаях. Для всех остальных есть холодное море.

Чтобы попасть в команду, нужно заплатить членский взнос — около € 70. До августа футболисты играют в футзале – по стране сейчас насчитывается порядка 39 клубов, которые бóльшую часть года готовятся в залах к главному соревнованию года. Профессионалов в Гренландии нет, но отдача игре – самая что ни на есть серьёзная: футболисты говорят, что эта неделя в августе для них – как чемпионат мира. «Если вы играете хорошо, люди будут подходить к вам на улице и поздравлять, — сказал один игрок, Инуутек Кройцманн. – А если вы станете чемпионами, то тем более».

Помимо медали, каждый игрок команды, претендующей на чемпионство, получает золотое очко гарпуна – награда, присуждаемая спортивной ассоциацией Гренландии.

У каждой команды есть свои секреты успешной игры: кто-то отсыпается до 11 утра, кто-то ест мясо тюленей, потому что оно «полезно для энергии». На поле игроки не ругаются и не дерутся – каждый относится к сопернику уважительно, потому что в такой маленькой стране все через кого-то знакомы, а новости разлетаются со скоростью света.

Команды называются аббревиатурами. Так проще читать

Главная команда Гренландии, эдакий «Реал» земли ледников, – команда Boldklubben af ​​1967. С 1967-го клуб 13 раз становился чемпионом, и бóльшая часть побед пришлась уже на этот век. Полным именем команду никто не называет – для всех это просто B-67. Другие клубы тоже носят сокращённые названия из первой буквы и последних двух цифр года основания: N-48 (ещё один многократный чемпион – аж 12 побед), K-33, T-41, K-45.

В этом году в чемпионате участвовали: B-67, G-44, N-45, E-54, I-79, К-33. Зарубы случались мощные: матч между I-79 и E-54 закончился со счётом 14:1, B-67 обыграл E-54 — 15:0.

В финале встретились B-67 и G-44, и местный гегемон обыграл соперника с разгромным счётом 5:0, взяв 14-е в своей истории чемпионство.

Как играют в футбол в Гренландии Фото: Федерация футбола Гренландии

Мечта Гренландии — попасть на чемпионат мира. Но пока этому мешают несколько факторов

Гренландцы мечтают о международном футболе с 1999 года: тогдашний менеджер национальной команды и бывший член сборной Западной Германии Зепп Пионтек заявил, что подал заявку на членство в УЕФА (правда, Датская футбольная ассоциация оспаривает, что это когда-либо делалось официально). Препятствий к выходу на международную арену два: статус автономной территории в составе Королевства Дания и отсутствие игровых полей, соответствующих требованиям ФИФА. В 2016-м, правда, на национальном стадионе, расположенном в столице (город Нуука), было постелено искусственное покрытие, которое получило две звезды от ФИФА.

Гренландия вдохновилась примером Исландии, которая феерила на Евро-2016, а потом вышла на ЧМ-2018. У островитян появилась мечта – тоже однажды отобраться на чемпионат мира.

Пока что Гренландия входит в Конфедерацию независимых футбольных ассоциаций, где, помимо них, ещё есть Северный Кипр, Абхазия, Тибет, Гавайи и другие сборные, чьи государства либо признаны частично, либо не признаны вовсе, либо же являются автономиями внутри других государств. Гренландия пыталась попасть в УЕФА, но Дания по какой-то причине выступает против. Исландские СМИ писали, что остров начал процесс вступления в КОНКАКАФ – туда принимают автономные территории, да и датчане не противятся такому варианту.

Один из вариантов, где может играть сборная, – Исландия, и там гренландцев готовы принять. Комитет сборной Гренландии сейчас активно ищет игроков в Дании, у которых есть гренландские корни, чтобы усилить команду. Все усилия сейчас направлены на то, чтобы подготовить команду к 2025 году – именно тогда ожидается вступление Гренландии в КОНКАКАФ.