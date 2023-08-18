10 топ-матчей субботы: «братское» дерби в РПЛ, старт в Серии А и возможный дебют Неймара

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⚽️ 11:00: Швеция — Австралия, ЧМ среди женских команд, матч за третье место

Интрига: сможет ли Австралия завоевать свои первые медали в футболе?

Гол Сэм Керр перевернул Австралию с ног на голову, но не помог обыграть англичанок, матч полуфинала завершился поражением 1:3. Швеция уступила Испании, пропустив гол в концовке 1:2. Сегодня обе команды поборются за третье место. Австралийские болельщики, установившие рекорд местного телевидения по просмотрам в прошлом матче (11,15 миллиона человек следили за встречей Австралия – Англия), продолжают верить в свою сборную. Для страны третье место на чемпионате мира может стать высочайшим футбольным достижением. Шведки попробуют забрать бронзу на втором первенстве планеты подряд и в четвёртый раз за всю историю чемпионатов мира.

Сборная Швеции Фото: Catherine Ivill/Getty Images

⚽️ 15:00: «Динамо» — ЦСКА, РПЛ, 5-й тур

Интрига: «братское» дерби команд, нуждающихся в новичках

«Динамо» и ЦСКА – один из трёх главных матчей 5-го тура РПЛ. Клубы неровно начали сезон, однако находятся в верхней части турнирной таблицы. И «Динамо», и ЦСКА срочно нужны новички для усиления состава. Особенно жёстко проблема стоит перед армейцами. Но пока сил командам хватает. «Динамо» начинает привыкать к игре без Арсена Захаряна (должен уехать в «Сосьедад», но это не точно), а ЦСКА – без Бактиёра Зайнутдинова (переходит в «Бешикташ»). Но даже без этих футболистов нас ожидает жаркое дерби.

«Динамо» — ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Локомотив», РПЛ, 5-й тур

Интрига: лидер РПЛ продолжит победную серию?

«Локомотив» барахлит на старте РПЛ, а вот «Краснодар» убегает от соперников. Южане занимают первое место, выиграв в четырёх матчах подряд. У «Локо» всего пять очков и девятое место. Главная проблема красно-зелёных – игра в обороне. «Локомотив» слишком много пропускает (восемь пропущенных, больше только у «Рубина» и «Факела»). А «Краснодару» забили всего один раз (в 1-м туре «Динамо»). «Быки» прагматичны, но это приносит результат. Продолжится победная серия команды Владимира Ивича? Или «Локо» остановит «Краснодар»?

«Краснодар» — «Локомотив» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 2-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» без Кейна разберётся с командой тен Хага?

Один из самых любопытных матчей европейского уикенда. «Тоттенхэм» без Гарри Кейна, ушедшего в «Баварию», принимает «МЮ». Манкунианцы обновились летом, забрав Андре Онана, Мэйсона Маунта и Расмуса Хойлунна. Но в 1-м туре «Юнайтед» сыграл невыразительно, хоть и обыграл минимально «Вулверхэмптон». Но в концовке матча в ворота «МЮ» не назначили пенальти. Позже судейский корпус признал ошибку. Так что команда тен Хага могла потерять очки уже на старте. «Тоттенхэм» в 1-м туре сыграл вничью с «Брентфордом», но показал неплохой футбол. Получится у «шпор» одержать первую победу в сезоне во встрече с одним из фаворитов АПЛ?

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

⚽️ 19:30: «Фрозиноне» — «Наполи», Серия А, 1-й тур

Интрига: «Наполи» с Хвичей и Осимхеном начинает защиту титула

«Наполи», взявший в прошлом сезоне впервые за 33 года скудетто, начинает защиту титула. В 1-м туре команда Руди Гарсии сыграет с новичком Серии А – «Фрозиноне». Интересно, как «Наполи» покажет себя при новом тренере. Напомним, Лучано Спаллетти покинул Неаполь по окончании победного сезона. Важно, что вместе с ним не ушли лидеры – Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. Да, в «Баварию» уехал Ким Мин Джэ, но всё же потеря первых двух сказалась бы куда болезненнее.

«Фрозиноне» — «Наполи» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

⚽️ 20:30: «Альмерия» — «Реал», Ла Лига, 2-й тур

Интрига: «Реал», оставшийся без двух лидеров, заберёт вторую победу в сезоне?

«Реал» в начале сезона потерял из-за повреждения крестообразных связок голкипера Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао. Мадридцы заменили бельгийца Кепой Аррисабалагой, взятым в аренду из «Челси». А потерю Милитао «Реал» компенсирует внутренними резервами. В любом случае оба игрока важны для клуба, и заменить их на 100% не получится. Плюс ко всему летом в Мадрид вряд ли приедет Килиан Мбаппе, вернувшийся в состав «ПСЖ». Получится у Карло Анчелотти найти баланс без вышеперечисленных футболистов? Судя по первой игре в Бильбао, итальянец нашёл ответ на вопрос.

«Альмерия» — «Реал» Фото: Manuel Serrano Arce/Getty Images

⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха», Про-Лига, 2-й тур

Интрига: звёздный «Аль-Хиляль» с Неймаром и Малкомом не заметит соперника?

Неймар, Малком, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Яссин Боно. Нет, это не состав условного «Ювентуса» или «Челси», а футболисты саудовского «Аль-Хиляля». Невероятно мощная банда собралась в команде. Безусловно, «Аль-Хиляль» — фаворит чемпионата Саудовской Аравии. В 1-м туре уже обыграна «Абха» (3:1). Впереди – домашняя игра с «Аль-Фейхой». С таким подбором исполнителей «Аль-Хиляль» обязан набрать три очка.

«Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

⚽️ 21:45: «Интер» — «Монца», Серия А, 1-й тур

Интрига: один из фаворитов Серии А сыграет с открытием прошлого сезона в Италии

Летом «Интер» потерял Андре Онана, Ромелу Лукаку, Марсело Брозовича и Милана Шкриньяра. Но нашёл неплохие замены. «Нерадзурри» готовы к сезону и входят в него в статусе одного из 3–4 фаворитов Серии А. В 1-м туре «Интер» сыграет с открытием прошлого чемпионата – «Монцей». Команда, которой владел покойный Сильвио Берлускони, заняла 11-е место в дебютный год. Классный результат. В предстоящем матче «Монца» вряд ли легко отдаст очки «Интеру». Ожидаем жаркий матч на «Джузеппе Меацца»!

«Интер» — «Монца» Фото: Koji Watanabe/Getty Images

⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл», АПЛ, 2-й тур

Интрига: «арабское» дерби в АПЛ

«Сити» на старте сезона выиграл Суперкубок УЕФА, но уступил в Суперкубке Англии. А в 1-м туре АПЛ легко разобрался с «Бёрнли». Не худший старт кампании. Правда, «Ньюкасл» сыграл ещё круче, разгромив дома «Астон Виллу» (5:1). «Сороки» подходят к очному матчу с «Сити» в статусе «тёмной лошадки». «Ньюкасл» имеет шансы обыграть «горожан» даже в гостях. Клуб эффективен при новых саудовских владельцах. Ну а «Сити» после прихода шейхов из ОАЭ и вовсе превратился в лучший клуб мира. Тем интереснее битва команды Гвардиолы со своей копией на старте развития.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» Фото: Michael Regan/Getty Images

⚽️ 22:00: «Тулуза» — «ПСЖ», Лига 1, 2-й тур

Интрига: Мбаппе вернулся, а Неймар уехал. Что дальше будет с «ПСЖ»?

«ПСЖ» летом уже расстался с группой футболистов, в числе которых Лео Месси и Неймар. Но и в клуб пришла целая команда. Главное – парижане не потеряли Килиана Мбаппе. Форвард всё же вернулся в основу. Вопрос с контрактом открыт, но в предстоящем сезоне с большой вероятностью Мбаппе поможет «ПСЖ». Ему понравилось, что клуб купил в атаку Гонсалу Рамуша и Усмана Дембеле. Новая тройка атаки парижан звучит грозно. Увидим мы её в действии в игре с «Тулузой»?

«Тулуза» — «ПСЖ» Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.