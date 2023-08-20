У «Спартака» есть все шансы на успех. Нынешний «Зенит» — самый сложный за последние годы

Как всё быстро изменилось. Весной мы долго говорили с Сергеем Семаком, который справедливо называл команду образца сезона-2022/2023 самой сбалансированной за последние годы. Когда ушёл крен в сторону Дзюбы/Азмуна, не было явной зависимости от каких-то позиций, а очки стабильно летели в таблицу. «Зенит» уверенно лидировал и летел к пятому чемпионству. Казалось, команда становится только сильнее. И ноль предпосылок для хотя бы минимального кризиса.

Наступило лето. Традиционные слухи о недовольстве некоторых бразильцев, к которым в Петербурге за последние годы привыкли. Информация, что вот-вот кто-то уйдёт. Но это точно не влияло на настроение. Малком, Клаудиньо, Дуглас, Мантуан начали тренироваться. Да, не было Вендела. Ушёл Кузяев. И что? «Зенит» всегда был готов отпускать кого угодно. И находил равноценную замену.

А потом ушёл и Малком. И мы увидели неоднозначный старт сезона. Тяжёлая победа в Суперкубке. Непростая – над «Пари НН» и «Ахматом». Дальше ничья с «Ростовом», поражение от «Динамо», очень сложный матч в Самаре в Кубке и непростой – с «Факелом». Если раньше казалось, что запас прочности «Зенита» распространяется почти на всех соперников, то сейчас это чувство исчезло. И проходных матчей, когда можно было вытащить за счёт индивидуального мастерства, почти не будет.

Да, из состава выпали четыре ключевых футболиста. С четырёх ключевых позиций. Родригао уже несколько месяцев лечится, Кузяев уехал во Францию, Вендел совсем недавно вернулся к нормальным тренировкам, а Малком вовсю забивает в Саудовской Аравии. Для любого тренера, даже если он чемпион, такая ситуация – кошмар. Из центра обороны ведь вылетел не только Родригао, с «Ростовом» сломался и Чистяков. Отсюда – многочисленные эксперименты и перестройка, которая показала: игровая структура «Зенита» – совсем не роботизированная система для побед. Любая смена конфигурации приводит к неполадкам. И не так уж и просто перейти на три центральных защитника, когда один из них – Караваев. Не так просто моментно включить мощности Марио, который не играл полгода. А заменить Малкома, с учётом ещё и травмы Мостового – это отдельный квест.

Марио Фернандес Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Не исключаю, что так тяжело Семаку и его штабу не было давно. С момента пиковых коронавирусных времён, когда в Лиге чемпионов приходилось выпускать юнцов из-за того, что игроки вылетали один за другим. Каждый тренер хочет стабильности. Сейчас у «Зенита» из-за кадровых историй её нет. А если ещё всё же уйдёт Вендел? Если вдруг не пойдёт у Марио? Что делать тогда? Как всегда – искать выход из ситуации, которая максимально осложняется внешними обстоятельствами.

Плюс необходимы трансферы в атаку. Пусть Кассьерра и начал забивать, но на флангах какая-то беда. Сложно выиграть чемпионат, когда твоя основная опция Зелимхан Бакаев или Алексей Сутормин. Естественно, конкуренты должны пользоваться этим моментом сезона, когда «Зенит» объективно слаб. И для «Спартака» просто подарок, что очный матч пройдёт уже в воскресенье.

Мы уже писали, что «Спартак» впервые с чемпионского сезона подходит к матчу с принципиальным соперником выше в таблице. И также кажется, что он впервые видится фаворитом. За счёт меньших проблем и сбалансированного состава.

Но Семаку не привыкать выходить из тяжёлых ситуаций красиво. Получится ли в этот раз?