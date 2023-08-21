10 главных трансферных новостей дня. Новички «Спартака» и ЦСКА, развязка скандала в «МЮ»

Новый день — новые трансферные слухи, инсайды и объявления. 21 августа произошло немало интересного, так что вашему вниманию свежий дайджест с десяткой мощных новостей.

«Барселона» отправила Серджино Деста в Нидерланды

Несколько лет назад Дест казался одним из самых перспективных фланговых защитников мира. И ведь ему всего 22 года! Но карьера на топ-уровне пока не задалась. Теперь американец делает небольшой шаг назад — аренда в ПСВ с правом выкупа и процентом от перепродажи в пользу «Барсы». С чемпионатом Нидерландов Дест знаком прекрасно, поскольку воспитывался и начинал карьеру в «Аяксе».

Серджино Дест Фото: psv.nl

«Атлетико» получил предложение по Родриго Де Паулю из Саудовской Аравии

Новая цель саудовцев — 29-летний полузащитник сборной Аргентины. Фабрицио Романо пишет, что «Аль-Ахли» предложил «Атлетико» € 32 млн за Де Пауля. Родриго стал приоритетной целью саудовского клуба после срыва сделки по Петру Зелиньскому из «Наполи».

«Спартак» купил центрального защитника

Встречайте Срджана Бабича! 27-летний сербский футболист перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» и подписал контракт на три года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 5 млн, а зарплата Бабича — € 1,5 млн в год.

Срджан Бабич Фото: t.me/fcsmtg

«Манчестер Сити» договорился о трансфере Жереми Доку за € 60 млн

С Лукасом Пакета не срослось, поэтому «Сити» быстро переключился на новую цель. Фабрицио Романо утверждает, что клуб заключил устное соглашение с «Ренном» и должен забрать Доку за € 60 млн. Медосмотр запланирован на конец недели, условия долгосрочного контракта с 21-летним бельгийским вингером уже согласованы.

Бактиёр Зайнутдинов перешёл из ЦСКА в «Бешикташ»

К этому давно шло, но теперь всё официально. 25-летний универсальный футболист сборной Казахстана после трёх лет покинул Москву и отправился строить карьеру в Турции. Условия сделки, если верить появлявшейся ранее информации: € 5 млн плюс 15% от перепродажи в пользу ЦСКА.

Бактиëр Зайнутдинов Фото: ФК «Бешикташ»

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Мэйсона Гринвуда

21-летний футболист не выходит на поле уже полтора года, а всё из-за подозрения в нападении и попытке изнасилования собственной девушки. Ещё зимой с Гринвуда сняли все обвинения, летом у скандальной пары родился ребёнок, и следующим шагом должно было стать возвращение в игру. И нападающий действительно планирует возобновить карьеру, но уже не в «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» заявление «Клуб завершил внутреннее расследование обвинений против Гринвуда. Мы пришли к выводу, что материалы в интернете не дают полной картины и что Мэйсон не совершал преступлений, обвинение в которых ему первоначально было предъявлено. Тем не менее, как Мэйсон публично признаёт сегодня, он совершал ошибки, ответственность за которые берёт на себя. Все, кто вовлечён в это дело, включая Мэйсона, признают трудности, связанные с его возобновлением карьеры в «Манчестер Юнайтед». Поэтому было обоюдно решено, что для него было бы наиболее целесообразно сделать это вдали от «Олд Траффорд».

ЦСКА подписывает Виктора Давилу

Долгожданный трансфер нападающего! Всё, как и планировалось: 25-летний футболист сборной Чили выкупает свой контракт у мексиканского «Леона» и подписывает соглашение с ЦСКА. Давила уже даже прилетел в Москву.

«Интер» и «Бавария» согласовали трансфер Бенжамена Павара

Чемпион мира в составе сборной Франции уже давно ломится на выход из Мюнхена. И вот наконец он максимально приблизился к цели. По информации Фабрицио Романо, «Интер» достиг принципиальной договорённости с «Баварией» о трансфере за € 30 млн плюс € 2–3 млн в качестве бонусов. Немецкий клуб готов закрыть сделку, как только найдёт замену 27-летнему защитнику.

«Атлетико» подписал нападающего, от которого пропустил неделю назад

Вот вам лайфхак, молодые футболисты! 19-летний Самуэль Омородион ровно неделю назад, 14 августа, забил за «Гранаду» в ворота «Атлетико» в матче 1-го тура чемпионата Испании. И теперь сам будет играть в Мадриде. Клуб активировал опцию выкупа и подписал с парнем контракт до 2028 года.

А вот тот самый судьбоносный гол:

К Моуринью едет новый нападающий

Если верить Фабрицио Романо (а ему обычно верят), «Рома» близка к покупке Дувана Сапаты у «Аталанты». Переговоры находятся на завершающей стадии. Ожидаемая сумма трансфера — € 10 млн плюс бонусы. Подробности будущего контракта с 32-летним колумбийским нападающим пока неизвестны.