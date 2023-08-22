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Первенство России, Первая лига, обзор 6-го тура, видео, голы, таблица, статистика, «Акрон», Зырянов, «Алания», «Сокол»

«Страшный сон» Зырянова и повторение легендарного гола Суареса. Итоги тура в Первой лиге
Айнур Шаймарданов
Зырянов вновь не проиграл со своей командой
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«Акрон» вновь потерял очки, а «Сокол» продолжает удивлять.

МЕЛБЕТ — Первая лига продолжается. 6-й тур подарил болельщикам невероятное спасение «Акрона», чудо-голы Гиоргобиани и Канаплина, а также продолжение сказки саратовского «Сокола».

Вспоминаем, что было в 5-м туре Первой лиги:
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Момент тура — футболисты «Акрона» чинят ворота на «Петровском» и спасаются от поражения на последних минутах

В 5-м туре лидер Первой лиги «Акрон» встречался в Санкт-Петербурге с «Ленинградцем». Команда Сергея Кирьякова до игры с тольяттинцами дважды уступила, а последнюю победу в первенстве одержала почти месяц назад (23 июля над «Енисеем»).

Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Бачинский – 60'     1:1 Хубаев – 90+3'    

В свою очередь, «Акрон» после серии из четырёх побед в прошлом туре на выезде проиграл «СКА-Хабаровск». На «Петровский» тольяттинцы приехали без главного тренера Евгения Калешина, удалённого по ходу матча с Хабаровском.

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Руководил командой в матче с «Ленинградцем» Михаил Семёнов, помощник Калешина. «Акрон» открыл счёт на 33-й минуте, однако в момент удара у Антона Килина зафиксировали офсайд. «Ленинградец» вышел вперёд на 60-й минуте: отличился Максим Бачинский. Казалось, клуб из Санкт-Петербурга одержит победу, однако «Акрон» вырвал ничью на 90+3-й минуте после точного удара Давида Хубаева со штрафного.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Не менее примечательный момент случился в середине второго тайма. Сетка на воротах «Ленинградца» порвалась, и на помощь техническому персоналу пришли Руслан Апеков и Абу-Саид Эльдарушев. Абу-Саид подсадил своего партнёра на плечи, а Апеков продолжил ремонт сетки в углу. В него-то Хубаев и забил свой мяч в концовке встречи.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Голы тура — Николай Гиоргобиани («Алания») / Александр Канаплин («Енисей»)

В каждом туре Первой лиги возникают проблемы с выбором топ-гола недели. Но в пяти предыдущих неизменно находился тот, который был хоть немного, но лучше остальных. А вот в шестом туре выбрать однозначный №1 не представляется возможным. Оба претендента — класс.

Начинаем с удара нападающего «Алании» Николая Гиоргобиани, которым он сравнял счёт в игре с «Родиной».

Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 2
Алания
Владикавказ
1:0 Клещенко – 14'     1:1 Гиоргобиани – 20'     1:2 Гиоргобиани – 66'    

Николай, находясь на половине поля соперника, получил передачу от своих ворот, в воздухе обработал мяч и вторым касанием пробил по воротам Сергея Айдарова. Мяч отскоком от газона влетел в дальний угол ворот. Потрясающий удар! Напомнил легендарный гол Луиса Суареса в ворота «Норвича» во времена «Ливерпуля».

Суарес забивает «Норвичу»

Суарес забивает «Норвичу»

Фото: Скрин из трансляции

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Красоту исполнил и Александр Канаплин из «Енисея» в матче с «Волгарём». Тут нужно отдельно отметить камбэк астраханской команды, набравшей первые очки в лиге сразу после увольнения главного тренера, но гол Канаплина перекрывает все остальные события встречи.

Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
19 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
2 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Окладников – 21'     0:2 Канаплин – 27'     1:2 Гилязетдинов – 38'     2:2 Жамалетдинов – 65'    

Канаплин получил мяч от партнёра в штрафной площади, обработал грудью и следующим касанием пробил ножницами. Без шансов для Даниила Одоевского.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Команда тура — «Сокол» Саратов

Пока «Акрон» теряет очки второй тур подряд, тольяттинскую команду нагнали конкуренты. Помимо «Алании», по очкам с «Акроном» сравнялся саратовский «Сокол», который ещё в прошлом сезоне рубился во Второй лиге. Для этого команде Дениса Бояринцева пришлось обыграть «Химки».

Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
19 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Молодцов – 45+2'    

«Сокол», чья победная серия была приостановлена в прошлом туре нулевой ничьей с «Кубанью», в матче с «Химками» буквально «выстрадал» гол в добавленное к первому тайму время. После нескольких заблокированных ударов одноклубника Артём Молодцов всё же смог направить мяч, куда надо. Этот гол помог «Соколу» победить и выйти на третье место в таблице. Столько же очков у «Акрона» и «Алании», но эти команды располагаются выше по дополнительным показателям.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Фраза тура — Константин Зырянов («Черноморец»)

Непобедимый на старте сезона «Черноморец» в этот раз гостил у «СКА-Хабаровск», который в прошлом туре нанёс первое поражение «Акрону».

Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 0
Черноморец
Новороссийск

Матч на Дальнем Востоке получился бедным на события. Самое интересное в нём случилось уже после финального свистка. Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал о трудностях логистики:

«Есть брать конкретно данную поездку, то мы столкнулись с огромными логистическими проблемами. Из Новороссийска нужно добраться до аэропорта, оттуда до Москвы, а из столицы лететь дальше. Чтобы добраться до Хабаровска, мы потратили 27 часов — от выезда с базы до прилёта в город. Сложная поездка, учитывая мой опыт, думал, что нужно сразу прилететь, сыграть и улететь, чтобы не находиться здесь лишнего времени. Не думаю, что прилёт на день раньше, акклиматизация пойдут на пользу. Такие матчи нужно проводить, улетать и сразу забывать как страшный сон», — сказал Зырянов.

Кажется, «страшным» сном для соперников скоро станет сам «Черноморец», который к 6-му туру остался единственной командой без поражений. Правда, пока новороссийский клуб только в середине таблицы.

Милота тура — предложение на матче «Шинник» — «Кубань»

Пока «Шинник» на домашнем стадионе добывал победу в матче с «Кубанью», на трибунах ярославского стадиона произошёл локальный праздник. Помимо празднования гола Дмитрия Самойлова на 30-й минуте болельщики приветствовали мужчину, которой сделал предложение любимой девушке по ходу игры.

Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
19 августа 2023, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Кубань
Краснодар
1:0 Самойлов – 30'    
Удаления: Семёнов – 90+2' / Осипов – 71'

Оператору, работавшему на матче, даже пришлось отвлечься от игры на несколько секунд, чтобы запечатлеть счастливую пару.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Другие матчи 6-го тура:

«Тюмень» — «Динамо» Махачкала — 0:0

Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Тюмень» не проиграла и идёт в верхней части таблицы, «Динамо» — набирает очки второй матч подряд и повторяет свою лучшую мини-серию в сезоне. Команда Курбана Бердыева могла покинуть Тюмень и без очков, если бы Давид Волк не отразил пенальти от Дениса Самойлова на 77-й минуте.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«КАМАЗ» — «Арсенал» — 0:0

Третья нулевая ничья в туре. Для челнинцев это третий матч подряд в чемпионате с набранными очками (проиграли только «Алании»). С 10 очками «КАМАЗ» идёт в группе лидеров.

Для «Арсенала» эта нулевая ничья — уже третья в шести матчах сезона. Только четыре команды забили меньше «оружейников». У «Арсенала» четыре гола, у «Динамо», «Ленинградца», «Нефтехимика» и «Кубани» — по три.

Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
21 августа 2023, понедельник. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 0
Арсенал
Тула

«Торпедо» — «Нефтехимик» — 2:1

Последний матч 6-го тура подарил долгожданную, первую с 24 июля, победу «Торпедо». На гол Никиты Калугина «Нефтехимик» ответил точным ударом Павла Котова, а три очка московской команде принёс Йорди Рейна, реализовавший пенальти на 86-й минуте.

Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
21 августа 2023, понедельник. 19:24 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Калугин – 10'     1:1 Котов – 19'     2:1 Рейна – 87'    

«Торпедо», проигравшее два предыдущих матча, возвращается в зону лидеров. А у «Нефтехимика» дела совсем плохи — четыре очка в шести турах и место в зоне вылета. Будущее Кирилла Новикова под вопросом?

Расписание 7-го тура Первой лиги:

26 августа, суббота
«Химки» — «Волгарь» — 17:00
«Сокол» — «Ленинградец» — 17:30
«Кубань» — «Алания» — 18:30

27 августа, воскресенье
«Енисей» — «СКА-Хабаровск» — 14:00
«Акрон» — «Тюмень» — 17:00
«Нефтехимик» — «Родина» — 17:00
«Черноморец» — «КАМАЗ» — 19:00
«Динамо» Махачкала — «Шинник» — 19:00

28 августа, понедельник
«Арсенал» Тула — «Торпедо».

Турнирная таблица Первой лиги
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