«Страшный сон» Зырянова и повторение легендарного гола Суареса. Итоги тура в Первой лиге

МЕЛБЕТ — Первая лига продолжается. 6-й тур подарил болельщикам невероятное спасение «Акрона», чудо-голы Гиоргобиани и Канаплина, а также продолжение сказки саратовского «Сокола».

Момент тура — футболисты «Акрона» чинят ворота на «Петровском» и спасаются от поражения на последних минутах

В 5-м туре лидер Первой лиги «Акрон» встречался в Санкт-Петербурге с «Ленинградцем». Команда Сергея Кирьякова до игры с тольяттинцами дважды уступила, а последнюю победу в первенстве одержала почти месяц назад (23 июля над «Енисеем»).

В свою очередь, «Акрон» после серии из четырёх побед в прошлом туре на выезде проиграл «СКА-Хабаровск». На «Петровский» тольяттинцы приехали без главного тренера Евгения Калешина, удалённого по ходу матча с Хабаровском.

Руководил командой в матче с «Ленинградцем» Михаил Семёнов, помощник Калешина. «Акрон» открыл счёт на 33-й минуте, однако в момент удара у Антона Килина зафиксировали офсайд. «Ленинградец» вышел вперёд на 60-й минуте: отличился Максим Бачинский. Казалось, клуб из Санкт-Петербурга одержит победу, однако «Акрон» вырвал ничью на 90+3-й минуте после точного удара Давида Хубаева со штрафного.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Не менее примечательный момент случился в середине второго тайма. Сетка на воротах «Ленинградца» порвалась, и на помощь техническому персоналу пришли Руслан Апеков и Абу-Саид Эльдарушев. Абу-Саид подсадил своего партнёра на плечи, а Апеков продолжил ремонт сетки в углу. В него-то Хубаев и забил свой мяч в концовке встречи.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Голы тура — Николай Гиоргобиани («Алания») / Александр Канаплин («Енисей»)

В каждом туре Первой лиги возникают проблемы с выбором топ-гола недели. Но в пяти предыдущих неизменно находился тот, который был хоть немного, но лучше остальных. А вот в шестом туре выбрать однозначный №1 не представляется возможным. Оба претендента — класс.

Начинаем с удара нападающего «Алании» Николая Гиоргобиани, которым он сравнял счёт в игре с «Родиной».

Николай, находясь на половине поля соперника, получил передачу от своих ворот, в воздухе обработал мяч и вторым касанием пробил по воротам Сергея Айдарова. Мяч отскоком от газона влетел в дальний угол ворот. Потрясающий удар! Напомнил легендарный гол Луиса Суареса в ворота «Норвича» во времена «Ливерпуля».

Суарес забивает «Норвичу» Фото: Скрин из трансляции

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Красоту исполнил и Александр Канаплин из «Енисея» в матче с «Волгарём». Тут нужно отдельно отметить камбэк астраханской команды, набравшей первые очки в лиге сразу после увольнения главного тренера, но гол Канаплина перекрывает все остальные события встречи.

Канаплин получил мяч от партнёра в штрафной площади, обработал грудью и следующим касанием пробил ножницами. Без шансов для Даниила Одоевского.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Команда тура — «Сокол» Саратов

Пока «Акрон» теряет очки второй тур подряд, тольяттинскую команду нагнали конкуренты. Помимо «Алании», по очкам с «Акроном» сравнялся саратовский «Сокол», который ещё в прошлом сезоне рубился во Второй лиге. Для этого команде Дениса Бояринцева пришлось обыграть «Химки».

«Сокол», чья победная серия была приостановлена в прошлом туре нулевой ничьей с «Кубанью», в матче с «Химками» буквально «выстрадал» гол в добавленное к первому тайму время. После нескольких заблокированных ударов одноклубника Артём Молодцов всё же смог направить мяч, куда надо. Этот гол помог «Соколу» победить и выйти на третье место в таблице. Столько же очков у «Акрона» и «Алании», но эти команды располагаются выше по дополнительным показателям.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Фраза тура — Константин Зырянов («Черноморец»)

Непобедимый на старте сезона «Черноморец» в этот раз гостил у «СКА-Хабаровск», который в прошлом туре нанёс первое поражение «Акрону».

Матч на Дальнем Востоке получился бедным на события. Самое интересное в нём случилось уже после финального свистка. Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал о трудностях логистики:

«Есть брать конкретно данную поездку, то мы столкнулись с огромными логистическими проблемами. Из Новороссийска нужно добраться до аэропорта, оттуда до Москвы, а из столицы лететь дальше. Чтобы добраться до Хабаровска, мы потратили 27 часов — от выезда с базы до прилёта в город. Сложная поездка, учитывая мой опыт, думал, что нужно сразу прилететь, сыграть и улететь, чтобы не находиться здесь лишнего времени. Не думаю, что прилёт на день раньше, акклиматизация пойдут на пользу. Такие матчи нужно проводить, улетать и сразу забывать как страшный сон», — сказал Зырянов.

Кажется, «страшным» сном для соперников скоро станет сам «Черноморец», который к 6-му туру остался единственной командой без поражений. Правда, пока новороссийский клуб только в середине таблицы.

Милота тура — предложение на матче «Шинник» — «Кубань»

Пока «Шинник» на домашнем стадионе добывал победу в матче с «Кубанью», на трибунах ярославского стадиона произошёл локальный праздник. Помимо празднования гола Дмитрия Самойлова на 30-й минуте болельщики приветствовали мужчину, которой сделал предложение любимой девушке по ходу игры.

Оператору, работавшему на матче, даже пришлось отвлечься от игры на несколько секунд, чтобы запечатлеть счастливую пару.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Другие матчи 6-го тура:

«Тюмень» — «Динамо» Махачкала — 0:0

«Тюмень» не проиграла и идёт в верхней части таблицы, «Динамо» — набирает очки второй матч подряд и повторяет свою лучшую мини-серию в сезоне. Команда Курбана Бердыева могла покинуть Тюмень и без очков, если бы Давид Волк не отразил пенальти от Дениса Самойлова на 77-й минуте.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«КАМАЗ» — «Арсенал» — 0:0

Третья нулевая ничья в туре. Для челнинцев это третий матч подряд в чемпионате с набранными очками (проиграли только «Алании»). С 10 очками «КАМАЗ» идёт в группе лидеров.

Для «Арсенала» эта нулевая ничья — уже третья в шести матчах сезона. Только четыре команды забили меньше «оружейников». У «Арсенала» четыре гола, у «Динамо», «Ленинградца», «Нефтехимика» и «Кубани» — по три.

«Торпедо» — «Нефтехимик» — 2:1

Последний матч 6-го тура подарил долгожданную, первую с 24 июля, победу «Торпедо». На гол Никиты Калугина «Нефтехимик» ответил точным ударом Павла Котова, а три очка московской команде принёс Йорди Рейна, реализовавший пенальти на 86-й минуте.

«Торпедо», проигравшее два предыдущих матча, возвращается в зону лидеров. А у «Нефтехимика» дела совсем плохи — четыре очка в шести турах и место в зоне вылета. Будущее Кирилла Новикова под вопросом?

Расписание 7-го тура Первой лиги:

26 августа, суббота

«Химки» — «Волгарь» — 17:00

«Сокол» — «Ленинградец» — 17:30

«Кубань» — «Алания» — 18:30

27 августа, воскресенье

«Енисей» — «СКА-Хабаровск» — 14:00

«Акрон» — «Тюмень» — 17:00

«Нефтехимик» — «Родина» — 17:00

«Черноморец» — «КАМАЗ» — 19:00

«Динамо» Махачкала — «Шинник» — 19:00

28 августа, понедельник

«Арсенал» Тула — «Торпедо».