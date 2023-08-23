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Кубок России: прямая трансляция матчей 1/128 финала, 23 августа 2023 года, где смотреть бесплатно — 2DROTS, «Уфа», СКА

Лимит сенсаций ещё не исчерпан! Второй раунд Кубка России — онлайн. LIVE!
Олег Лысенко Никита Паглазов
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Второй раунд Кубка России — онлайн. LIVE!
Аудио-версия:
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Все 22 матча — в одной трансляции! Залетайте.

Привет, друзья! Среда — традиционно футбольный день. А в Кубке России она будет ну очень насыщенной: 22 матча 1/128 финала! Полное расписание игрового дня — ниже:

Сориентироваться в этом круговороте футбольных событий вам поможет наш онлайн. Здесь следим за всеми матчами среды. Присоединяйтесь!

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