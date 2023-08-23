Лимит сенсаций ещё не исчерпан! Второй раунд Кубка России — онлайн. LIVE!
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Все 22 матча — в одной трансляции! Залетайте.
Привет, друзья! Среда — традиционно футбольный день. А в Кубке России она будет ну очень насыщенной: 22 матча 1/128 финала! Полное расписание игрового дня — ниже:
- 13:00. «Динамо-Барнаул» – «Новосибирск»;
- 14:00. «Чертаново» – «Динамо» Кр;
- 14:00. «Химик-Август» – «Зенит» Пз;
- 14:00. «Иркутск» – «Динамо-Владивосток»;
- 16:00. «Легион Динамо» – «Победа» Хасавюрт;
- 16:00. «Уфа» – «Носта»;
- 16:30. «Динамо» Вг – «Спартак» Кс;
- 17:00. «Машук-КМВ» – «Биолог-Новокубанск»;
- 17:00. СКА Ростов-на-Дону – «Чайка»;
- 17:00. «Салют» Белгород – «Авангард» К;
- 17:00. «Квант» – «Калуга»;
- 17:00. «Луки-Энергия» – «Тверь»;
- 18:00. «Динамо» Ставрополь – «Спартак-Нальчик»;
- 18:00. «Дружба» – «Кубань Холдинг»;
- 18:00. «Металлург» Лп – «Форте»;
- 18:00. «Спартак» Тм – «Динамо-Брянск»;
- 18:00. «Торпедо-Владимир» – «Химик» Дз;
- 18:00. «Университет» – «Волга» Ул;
- 19:00. «Пересвет» – «Велес»;
- 19:00. «Знамя Труда» – «Зоркий-Красногорск»;
- 19:00. «Муром» – 2DROTS;
- 19:00. «Динамо» СПб – «Звезда» СПб.
Сориентироваться в этом круговороте футбольных событий вам поможет наш онлайн. Здесь следим за всеми матчами среды. Присоединяйтесь!
Главное вчерашнее событие в Кубке России
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