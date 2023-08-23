Все 22 матча — в одной трансляции! Залетайте.

Лимит сенсаций ещё не исчерпан! Второй раунд Кубка России — онлайн. LIVE!

Привет, друзья! Среда — традиционно футбольный день. А в Кубке России она будет ну очень насыщенной: 22 матча 1/128 финала! Полное расписание игрового дня — ниже:

Сориентироваться в этом круговороте футбольных событий вам поможет наш онлайн. Здесь следим за всеми матчами среды. Присоединяйтесь!