Что смотреть 23 августа: «Трактор» — «Металлург», «Муром» против 2DROTS, «Пао» против «Браги» и звёздный «Галатасарай» в гостях у «Мольде».

4 топ-матча среды: уральское дерби в хоккее, Кубок России и ЛЧ в футболе

Быстрый переход к этому материалу есть в подменю — «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 23 августа в Матч-центре «Чемпионата».

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре — для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 17:00: «Трактор» — «Металлург», Кубок губернатора Челябинской области

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора 23 августа 2023, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как завершится уральское дерби?

Хозяева Кубка губернатора Челябинской области — хоккеисты «Трактора» — в первом же матче соревнования сыграют в принципиальной встрече с «Магниткой». Этим летом челябинцы уже одержали победу на турнире в Казани, заняв первое место на Кубке ТАНЕКО. В свою очередь, команда Андрея Разина оказалась второй на турнире в Уфе. Турнир в Челябинске станет последней проверкой сил для обоих коллективов перед стартом нового сезона КХЛ.

Хоккеисты «Трактора» Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk

⚽️ 19:00: «Муром» — 2DROTS, Кубок России, 1/128 финала

Интрига: главный медиаклуб пройдёт в следующий этап Кубка?

2DROTS – самый популярный и сильный медиафутбольный клуб. Свой статус команда подтвердила в первом раунде Кубка России, уверенно обыграв «Сахалин» — 2:0. Впереди – гостевая встреча с «Муромом». В прошлом сезоне 2DROTS остановился как раз на второй стадии, уступив «Текстильщику». На этот раз «самураи» вряд ли будут довольствоваться этим. «Дроты» хотят пройти дальше. «Муром» — седьмой (из 10) в таблице золотой группы Второй лиги А. Вполне проходимый для 2DROTS соперник, но просто точно не будет.

Игроки 2DROTS Фото: vk.com/media.football.league

⚽️ 22:00: «Брага» — «Панатинаикос», ЛЧ, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: какая из команд вернётся в Лигу чемпионов?

«Брага» и «Панатинаикос» давненько не заглядывали в групповой этап ЛЧ. Португальцы – с сезона-2012/2013, греки – с сезона-2010/2011. Теперь оба клуба в шаге от группы. Нужно лишь обыграть своего соперника. «Брага» ранее в квалификации прошла сербский ТСЦ, а «Панатинаикос» — «Днепр-1» и «Марсель». Португальский клуб – относительный фаворит пары, однако, учитывая соперников, которых прошли греки, их нельзя скидывать со счетов.

Футболисты «Браги» Фото: scbraga.pt

⚽️ 22:00: «Мольде» — «Галатасарай», ЛЧ, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: «Галатасарай» со звёздным составом рвётся в групповой этап

И «Мольде», и «Галатасарай» прошли уже два отборочных этапа. Норвежцы оказались сильнее финского ХИКа и фарерского «КИ Клаксвика» (выбившего «Ференцварош» и уволившего Черчесова). «Галатасарай» обыграл литовский «Жальгирис» и словенскую «Олимпию». Турецкий гранд – фаворит раунда плей-офф. Всё-таки в команде собралась мощная банда футболистов – от Мауро Икарди до Дриса Мертенса. А ещё, по информации СМИ, в «Галатасарай» может перебраться Серхио Рамос. И как не попадать в группу ЛЧ с таким составом?

«Галатасарай» в шаге от группового этапа ЛЧ Фото: Ahmad Mora/Getty Images

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.