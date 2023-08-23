Поселковая команда — в третьем раунде Кубка! У неё крупный спонсор, а тренер — Лобановский

Вурнары – не самый примечательный посёлок Чувашской республики. С вполне традиционной историей. Всё началось с православной общины, дальше строительство церкви, а потом советское время – с заводом, школой, больницей и плавный переход в XXI век. Главное наследие прошлого – химическое производство – одно из самых крупных в регионе. Вокруг него и работает 10-тысячный посёлок городского типа, где в 2018 году новую историю начала команда «Химик-Август». Вторая часть названия — как раз в честь завода-спонсора. При этом клуб уже во второй раз в истории вышел в 1/64 финала Кубка России Пути регионов.

Вообще, футбол в Вурнары стоило привести хотя бы ради таких пейзажей. Просто каноническая Русь – уютный стадион на 1500 человек, а вокруг природа и небольшие постройки. Просто кайф.

Стадион клуба «Химик-Август» Фото: ФК «Химик-Август»

Естественно, в посёлке команду обожают. И заполняют стадион на многих матчах. С 2022 года «Химик-Август» – профессиональный клуб, выступающий во втором дивизионе. Тогда же дебютировали в Кубке России. И сразу влетели в третий раунд, где, правда, получили пять мячей от ижевского «Зенита».

Сейчас история частично повторяется. Но не заканчивается. Команда снова в третьем раунде, а сегодня победила другой «Зенит» – пензенский. Основное время закончилось вничью, но в серии пенальти лучше оказались игроки «Химика».

Празднование – отдельная история. Оно какое-то уж слишком настоящее. Один из футболистов побежал к десяткам болельщиков, которые по ходу матча переместились за ворота. Остальные – к вратарю, совершившему два спасения. Потом на поле оказались какие-то посторонние люди. Следующая сцена – футболисты обеих команд чуть не схлестнулись друг с другом по непонятным причинам, но до драки так и не дошло.

«Химик-Август» — «Зенит» Пенза Фото: Кадр из трансляции

«Химик» здорово работает и в соцсетях. Например, оперативно выложили кадры из раздевалки. Там нет особой радости. Наверняка парни ещё в шоке от происходящего.

Transfermarkt оценивает стоимость всей команды в € 1,5 млн. Самые дорогие футболисты — по € 125 тысяч. Средний возраст – 23,5 года и ни одной звезды. Практически команда со своего двора – в основном за неё играют жители Чувашии.

А один из тренеров – Валерий Лобановский. Правда, этот Лобановский — не главный, а лишь ассистент. Он поиграл в разных российских клубах, а закончил как раз в Вурнарах, где и остался. Болельщики любят шутить о дальних родственных связях с прославленным украинским тренером. Но сам он их отрицает.

Теперь «Химик-Август» в 1/64 финала сыграет с «Сатурном» Олега Кононова. Состав соперника не намного дороже, поэтому шансы сделать исторический шаг вперёд у поселковой команды точно есть.