«Абсолютно гениально!» Месси забил в первом матче МЛС, но восхитил другим действием. Видео

«Интер Майами» на выезде обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче регулярного чемпионата МЛС (Восточная конференция). Лионель Месси наконец-то дебютировал в турнире и не ушёл с поля без гола.

Совсем недавно «Интер Майами» во многом благодаря Месси победил в Открытом кубке США – в финале зарубились с «Цинциннати» (3:3), а решилось всё в серии пенальти (5:4). До того клуб из Флориды опять не без аргентинца завоевал первый трофей в истории – Кубок лиг. Обыграли «Нэшвилл» (1:1, 10:9 – по пенальти). Вот это взлёт!

Но в МЛС у «Интера» всё не так сказочно: до встречи с «Ред Буллз» команда шла последней на Востоке. Даже после этой победы оказаться в плей-офф всё ещё сложно. Так что тут Лео и партнёрам нужно напрячься – и очень сильно.

Но хватит о грустном! Ведь Месси дебютировал в МЛС, а «Интер Майами» не только победил, но и ушёл с последнего места в своей конференции: теперь на самом дне «Торонто». Что ещё важно: канадцы сыграли уже 26 матчей (19 очков), а представители Флориды – только 23.

А теперь — об игре. Все окончательно успокоились в последние полчаса, на которые появился Месси – именно в этот временной промежуток «Майами» забил второй мяч и снял все вопросы о победителе. Так-то Диего Гомес забил ещё на 37-й минуте, но только после гола Лео на 89-й всё стало окончательно ясно. 2:0 – и уверенная победа «Интера» в дебютном матче аргентинца в МЛС.

Права на видео принадлежат МЛС.

Вообще, игра раскрылась до гола Гомеса, который открыл счёт в матче красивым ударом с разворота. После этого «Нью-Йорк» угрожал воротам соперника даже чаще, чем это делал «Интер». Выход Месси изменил если не всё, то многое: в атаке у «Майами» появился мастер космического уровня. Гол Лео на 89-й минуте получился обычным: обыгрался с партнёром и забил после прострела с правого фланга. Самое красивое – предпредголевой пас Жорди Альбы на аргентинца, который испанец выполнил в падении через себя.

Но в соцсетях все кайфанули не от гола Месси или передачи Альбы, а от предголевого паса Лео на партнёра. После обработки мяча аргентинец одним движением выдал скрытый пас на правый фланг через всю оборону «Нью-Йорка» – защитники в этот момент просто не поверили, что так кто-то может. А потом досматривали футбол и как Месси получает обратную передачу и забивает.

Радостные футболисты «Интер Майами» Фото: Al Bello/Getty Images

«Абсолютно гениально! Просто посмотрите на эту передачу, на угол паса», – написал один из фанатов в соцсети, где делятся короткими сообщениями.

«Мастер-класс», – добавил другой юзер.

А теперь просто статистика – у Месси в девяти матчах за «Интер Майами» 11 голов и три ассиста. Сумасшедшие цифры! «Хорошая победа после нашего возвращения к матчам в МЛС! Спасибо, Нью-Йорк» – написал Лео после встречи.

«Месси… Месси… Месси…» – один из пользователей с усталостью охарактеризовал результативность легенды. Видимо, переживает, что «Интер Майами» с Лео и без – это две разные команды. Кстати, на эту тему после игры высказался главный тренер Херардо Мартино:

Херардо Мартино главный тренер «Интер Майами» «Важно правильно оценить эту победу. Это то, к чему нам придётся привыкнуть, ведь Месси будет уезжать в сборную Аргентины. В этом году он пропустит как минимум три матча, то же самое случится и в следующем году. Команда должна сохранить стабильность, когда Лео уедет».

Интересно, сколько продлится помешательство на Месси, ведь он кладёт голы пачками и приносит результат. Вдвойне интереснее взглянуть на результаты «Интер Майами» без Лео, ведь он не только будет периодически уезжать в сборную Аргентины, но и просто не сможет выходить в каждом матче в силу возраста и нагрузок. Об этом, кстати, Мартино тоже сказал.