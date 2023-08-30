Опять эта Гауфф. 16-летняя Мирра Андреева вновь проиграла 6-й ракетке — теперь на US Open

В среду, 30 августа, на US Open начались матчи второго круга в женском одиночном разряде. Сегодня на корт выходили теннисистки, попавшие в верхнюю половину турнирной сетки. И в их числе была россиянка Мирра Андреева. Для 16-летней спортсменки этот ТБШ стал первым, на который ей не пришлось проходить квалификацию. В соперницах у Андреевой оказалась шестая ракетка мира Кори Гауфф, которая всего на три года старше Мирры. В первом раунде соперницы одержали схожие волевые победы над квалифаерами: россиянка оказалась сильнее Оливии Гадеки из Австралии (1:6, 6:3, 6:4), а американка победила 35-летнюю немку Лауру Зигемунд — 3:6, 6:2, 6:4.

Любопытно, что это уже не первый поединок Андреевой и Гауфф. Теннисистки встретились на корте в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023, и тогда россиянке не удалось пройти дальше. Мирра выиграла первый сет на тай-брейке, но в следующих двух партиях ничего не смогла поделать с более мощной соперницей: 7:6 (7:5), 1:6, 1:6. «Мирра очень молодая, и у неё впереди огромное будущее. Надеюсь, вы ещё увидите много матчей между нами», — говорила Кори на корте сразу после того матча. Похоже, её прогноз начинает сбываться.

А перед нынешним матчем Гауфф подробно высказалась о новой встрече. «Честно говоря, о возрасте я не думаю. Я никогда о нём не думала: ни когда была младше соперниц, ни когда старше. Возраст ничего не значит. Значение имеет только рейтинг, который у неё есть. Кажется, ей 16 или 17. Наверное, 16, не знаю. Если у неё есть соответствующий рейтинг — она заслуживает быть здесь.

Считаю, что СМИ в целом уделяют слишком много внимания возрасту. Неважно, играю я с кем-то младше меня или нет. И было неважно, когда я была младше соперниц. Я всё равно побеждала старших. В среду у неё будет такая же возможность. Я подойду к этому матчу так же, как к любому другому, и постараюсь сыграть лучше, чем на «Ролан Гаррос». Тогда я справилась, но в некоторых моментах была напряжена. Постараюсь прибавить в этом отношении», — сказала она на пресс-конференции после победы в первом круге.

Кори знает, о чём говорит. В 15 лет она доходила до четвёртого круга на Уимблдоне, а также становилась участницей 1/8 финала Australian Open. А в 17 стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос», не говоря уже о том, что в 18 дошла до финала этого турнира.

Кори Гауфф играет на US Open — 2023 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Андреева быстро включилась в игру и в первом же гейме смогла добиться брейка. Но упустила преимущество, после того как в важный момент, на «ровно», сделала двойную ошибку, а затем неудачно провела розыгрыш — 1:1. Следующие три гейма остались за Гауфф, которая повела 4:1. Россиянка в этот игровой отрезок смогла взять только одно очко — почти ничего не получалось у неё. Затем Мирра чуть прибавила, но отыграть второй брейк не сумела. Более того, подавая при 2:5 не в свою пользу, она ушла с сетбола. Американка же, подавая на партию при 5:3, сначала допустила двойную, но потом собралась и со второй попытки реализовала двойной сетбол — 6:3 за 37 минут. Отрыв Кори, превосходящей соперницу в чистой мощи, по активно выигранным очкам говорит сам за себя: 10 против трёх.

Во втором сете Гауфф также быстро захватила инициативу. В третьем гейме Андреева изрядно наошибалась, и американке удался брейк под ноль. Россиянка уже в следующем гейме имела возможность исправить ситуацию, но упустила двойной брейк-пойнт — 3:1 в пользу Кори. Затем теннисистки взяли по гейму на подаче, после чего Гауфф опять оформила брейк под ноль — и при 5:2 вышла подавать на матч. И даже тут она не отдала Мирре ни одного очка — 6:3, 6:2 за 1 час 17 минут.

Так Мирра Андреева снова проиграла на «Шлеме» Кори Гауфф — после «Ролан Гаррос». В третьем круге американка сыграет с победительницей противостояния Элисе Мертенс (Бельгия, 32) — Даниэль Коллинз (США). Также сегодня свои матчи второго раунда проведут Анна Калинская, которой предстоит встреча с румынкой Сораной Кырстей (30), и Элина Аванесян — её ожидает противостояние с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко (20).

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