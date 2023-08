10 главных трансферных новостей дня. Чемпион мира — в «Интере», а наследник Месси — в АПЛ

В среду, 30 августа, состоялись несколько крутых трансферов. Также европейские клубы подарили парочку интригующих новостей. В пятницу, 1 сентября, нас ожидает дедлайн. Веселье начинается! Всё самое интересное – в ежедневном дайджесте «Чемпионата».

Вингер «Барсы» отправляется в АПЛ

Ансу Фати Фото: Eric Alonso/Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо информирует: «Тоттенхэм» работает над арендной сделкой по переходу форварда «Барселоны» Ансу Фати. «Шпоры» намерены взять в аренду футболиста сборной Испании до июня 2024 года. Клубы продолжают обсуждение сделки, при этом «Барселона» хочет, чтобы английская команда взяла на себя всю зарплату Фати. Каталонцы не хотят расставаться с игроком на полноценной основе, поэтому не рассматривают подобный сценарий. В прошлом сезоне 20-летний футболист провёл за «Барсу» 51 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

UPD, 31 августа 0:53. Фабрицио Романо сообщил, что Фати переходит в аренду в «Брайтон». Главный европейский инсайдер сопроводил новость пометкой Here We Go. А значит, сделка состоится на 99,9%.

«Арсенал» отдал форварда в клуб Головина

Фоларин Балогун Фото: AS Monaco

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун перешёл в «Монако». 22-летний футболист сборной США подписал контракт сроком на пять лет (до июня 2028 года). Ранее Фабрицио Романо сообщал, что «Арсенал» получит € 40 млн вместе с бонусами за Балогуна. В сделку также включён пункт о проценте с продажи – 17,5 – который получит клуб из Лондона, если форвард уйдёт из «Монако». Прошлый сезон Балогун провёл в аренде в «Реймсе», за который сыграл 39 матчей во всех турнирах, отметившись 22 голами и тремя результативными передачами. Топ-усиление для Головина?

«Ливерпуль» нашёл игрока в центр поля?

Один из главных инсайдеров по АПЛ Давид Орнштейн сообщает: «Ливерпуль» обсуждает с «Баварией» переход полузащитника Райана Гравенберха. 21-летний голландец заинтересован в переезде на «Энфилд». Мюнхенцы хотят провернуть сделку с «Ливерпулем» как можно скорее, чтобы начать работу над заменой. Гравенберх в прошлом сезоне провёл 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается Transfermarkt в € 30 млн. А по информации журналиста Криса Баскомба, «Ливерпуль» предложит за Гравенберха около € 40 млн.

«Бавария» уже работает над заменой Гравенберха

Жоау Пальинья Фото: Andrew Redington/Getty Images

«Бавария» не теряет время и ищет полузащитника на замену уходящему Гравенберху. Среди вариантов: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Эрик Дайер («Тоттенхэм») и Трево Чалоба («Челси»). Главный вариант для мюнхенцев сейчас – Пальинья. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, немцы готовы предложить за 28-летнего португальца около € 60 млн. Чтобы покрыть эту сделку, «Бавария» хочет скорее расстаться с Гравенберхом. Журналист Керри Хау отмечает, что в Пальинье лично заинтересован Томас Тухель.

«Челси» уводит воспитанника «Сити»

Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» достиг договорённости с «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Коула Палмера. По его информации, лондонцы заплатят за игрока около € 46 млн. Ещё € 6 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Палмер пройдёт медобследование в ближайшее время. 21-летний Коул – воспитанник «Сити», он начал выступать за взрослую команду с июля 2021-го. Ориентировочная стоимость игрока по данным Transfermarkt – € 18 млн.

Лукаку официально присоединился к Моуринью

Ромелу Лукаку Фото: Clive Rose/Getty Images

Ромелу Лукаку официально стал игроком «Ромы». Итальянский клуб и «Челси» договорились об аренде сроком на сезон. Интересная деталь: владелец «Ромы» Дэн Фридкин лично пилотировал самолёт с форвардом на пути в Рим. В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, 14 голов и семь результативных передач. Контракт с «Челси» действует до июня 2026 года. Если бельгийцу очень понравится в «Роме», есть шанс, что он останется в клубе на постоянной основе. Правда, о праве выкупа после аренды Лукаку никто не сообщал.

«Сити» нашёл замену Де Брёйне

«Манчестер Сити» достиг договорённости с «Вулверхэмптоном» по трансферу Матеуса Нунеса, сообщает Фабрицио Романо. Стороны заканчивают обсуждение финальных деталей. В скором времени о переходе будет объявлено официально. В августе 2022 года Нунес перебрался в «Вулверхэмптон» из «Спортинга» за € 45 млн. В прошлом сезоне португалец провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Нунес заменит в составе «Сити» Кевина Де Брёйне, получившего тяжёлую травму. Бельгиец выбыл до конца года.

«Интер» дождался топ-защитника

Бенжамен Павар Фото: inter.it

Защитник Бенжамен Павар официально стал игроком «Интера», сообщает официальный сайт клуба. По информации Фабрицио Романо, стоимость перехода составит € 30 млн плюс € 2 млн бонусами. Стороны заключили соглашение до июня 2028 года. Павар выступал за «Баварию» с лета 2019-го. Он провёл в общей сложности 163 матча за мюнхенцев, забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач. С «Баварией» Бенжамен выиграл ЛЧ-2019/2020, в 2020-м стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного ЧМ, а также четырежды становился чемпионом Германии. А теперь будет радовать миланскую публику.

«Барса» избавилась от балласта?

Here We Go даёт Фабрицио Романо по переходу Клемана Лангле в «Астон Виллу». Сообщается, что француз уезжает в английский клуб на правах аренды. Сделка не предусматривает опции выкупа. Бирмингемцы будут платить Лангле 75% зарплаты. «Барса» не нуждается во французском защитнике, поэтому с удовольствием его отпустила. Получится у него в команде Эмери?

Ради «ПСЖ» футболисты устраивают бунт

Рандаль Коло Муани Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани сообщил, что надеется на переход в «ПСЖ». Спортивный директор франкфуртцев Маркус Крёше заявил, что игрок отказался тренироваться с командой из-за трансфера в Париж. Рандаль рискует репутацией ради «ПСЖ». Transfermarkt оценивает Коло Муани в € 80 млн. Отпустит «Айнтрахт» игрока за эту цену? Фабрицио Романо сообщает, что «ПСЖ» договорился с другим клубом о покупке. За € 45 млн + € 5 млн у «Лиона» забирают форварда Брэдли Баркола. Игрок уже вылетел во Францию для прохождения медобследования, которое назначено на 31 августа. Главным инициатором сделки был советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш.