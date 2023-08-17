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Воспитанники «Барселоны» в составе клуба в сезоне-2023/2024: Гави, Бальде, Фати, Серхи Роберто, Ромеу, Эрик Гарсия, Ямал

«Барселону» от краха спасают воспитанники. Кем Хави выводит клуб из кризиса?
Никита Паглазов
Воспитанники «Барселоны» в составе клуба
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Каталонцы не только поднимают в основу лучшие продукты академии, но и возвращают давно потерянные таланты.

«Барселона» – клуб с одной из самых крутых академий. «Ла Масию» знают во всём мире. Школа каталонцев подарила футболу Лионеля Месси, Хави, Андреса Иньесту, Хосепа Гвардиолу, Жерара Пике, Сеска Фабрегаса, Карлеса Пуйоля и множество других топ-игроков. Академия помогает клубу и сейчас. Сезон-2023/2024 «Барса» начала с несколькими воспитанниками в основной команде. Разбираемся, кто поможет Хави сохранить титул чемпионов Испании и зажечь в Лиге чемпионов.

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Сейчас за «Барсу» играют три воспитанника, два из которых вернулись в команду: защитник Эрик Гарсия пришёл из «Манчестер Сити», а хавбек Ориоль Ромеу – из «Жироны». Ещё один выступает за сине-гранатовых много сезонов – полузащитник Серхи Роберто в основе с 2013 года.

Эрик Гарсия, Ориоль Ромеу и Серхи Роберто

Эрик Гарсия, Ориоль Ромеу и Серхи Роберто

Фото: Getty Images

Да, раньше в «Барсе» играло больше выпускников академии. Хави занялся воссозданием тренда прошлых лет, он стал активно привлекать к составу ребят из академии. Либо доверил больше времени тем, кого к основе подтянул предшественник – Рональд Куман. Важными игроками уже стали защитник Алехандро Бальде, хавбек Гави и вингер Ансу Фати. Каждый из них пробивался в основу по-разному.

Фати дебютировал за «Барсу» ещё в сезоне-2019/2020, ярко сверкнул, но из-за травм его прогресс замедлился. Ансу получил 10-й номер после ухода Месси, но пока не стал достойным сменщиком аргентинца. А летом от Фати даже собирались избавиться. Однако вингер верен клубу и хочет добиться успеха в Каталонии. В прошлом сезоне Ла Лиги Ансу провёл 1380 минут. Цифры на уровне лавочника. Но если Фати наберёт форму и перестанет травмироваться, тогда «Барса» получит лидера. В любом случае у 20-летнего испанца уже солидная статистика за клуб: 110 матчей, 29 голов и 10 результативных передач.

Ансу Фати

Ансу Фати

Фото: Eric Alonso/Getty Images

А главная звезда-воспитанник «Барселоны» сейчас Гави. Полузащитник ворвался в основу в сезоне-2021/2022, проведя 47 матчей во всех турнирах. Гави может сыграть как в центре поля, так и на левом фланге атаки (уже чаще при Хави). В прошлом сезоне на счету 19-летнего испанца 3547 минут. Мощно! Хави сделал из пары Гави – Педри (не воспитанник «Барсы») аналог его связки с Иньестой. Не зря сами футболисты взяли шестой и восьмой номера соответственно.

Ещё тренируя в Катаре, Хави сыпал комплиментами в адрес Гави: «У этого парня большой талант. Больше всего меня удивляет, что ему всего 17 лет, но он играет как 30-летний. В своём возрасте он показывает, что может играть на самом высоком уровне. Это невероятно. С технической точки зрения он очень хорош. Также у него есть физические качества, чтобы быть успешным. У него есть всё для успеха. Впереди его ждёт большое будущее».

Весной 2023 года появились проблемы с регистрацией Гави в основной команде и пошли слухи о его возможном уходе в «Челси». И именно Хави настаивал, чтобы руководство сделало всё для разрешения ситуации в пользу «Барсы». Гави под руководством клубной легенды прибавляет с каждым днём. Отличный дуэт игрока и тренера.

Гави

Гави

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Третий воспитанник, интегрированный в состав уже при Хави – защитник Алехандро Бальде. 19-летний футболист – «наследник» Жорди Альбы. Бальде похож по игровым характеристикам на именитого испанца, который в конце сезона-2022/2023 со спокойной душой покинул клуб.

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Алехандро дебютировал в основной команде ещё при Кумане, но именно Хави ввёл его в обойму полноценно. В прошлом сезоне Бальде провёл 44 матча во всех турнирах (3110 минут). Защитник показывал настолько убедительную игру, что даже попал в заявку сборной Испании на ЧМ-2022 и провёл четыре матча. Контракт Бальде с «Барсой» действует до июня 2024 года. Очевидно, клуб рассчитывает на заключение нового соглашения с футболистом.

Алехандро Бальде

Алехандро Бальде

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Кто ещё поможет Хави в новом сезоне?

Второй голкипер «Барселоны» – воспитанник Иньяки Пенья. Прошлый сезон он провёл за спиной у Марка-Андре тер Штегена. На счету Пеньи всего пять матчей во всех турнирах. Выиграть конкуренцию у немца почти нереально. Видимо, Иньяки устраивает роль дублёра в родном клубе.

Также в стартовавшем сезоне на поле станет чаще появляться вингер Ламин Ямал. Футболист дебютировал ещё в прошлом сезоне, в матче Примеры с «Бетисом» (4:0) в 32-м туре, когда ему не исполнилось даже 16 лет! Однако Ямал уже созрел для основы. Например, он получил около 15 минут в матче 1-го тура с «Хетафе» (0:0). Учитывая уход Усмана Дембеле, Хави продолжит активно подключать Ламина к основе.

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В межсезонных встречах на поле появился ещё один юный воспитанник – вингер Фермин Лопес Мартин. 20-летний футболист вернулся из аренды из клуба «Линарес», получив шанс в основной команде. Лопес вышел на поле в предсезонной встрече с «Реалом» (3:0) и отметился забитым голом + результативным пасом в концовке! Впечатлив Хави, Фермин попал в заявку на матч 1-го тура Ла Лиги с «Хетафе». Атакующий футболист ещё точно получит свой шанс. Важно, как Лопес Мартин им воспользуется.

Фермин Лопес Мартин

Фермин Лопес Мартин

Фото: Eric Alonso/Getty Images

«Барселона» – четвёртый клуб Ла Лиги по молодости состава (25,4 года). Меньше средний возраст игроков только у «Альмерии» (24,9), «Реала Сосьедад» (24,7) и «Валенсии» (24,4). Но цифры «Барсы» – всё равно выдающиеся, учитывая статус топ-клуба и необходимость давать результат здесь и сейчас. Хави, как и Гвардиола в конце нулевых, привлекает в основу игроков из клубной системы. Это верный путь: именно воспитанники лучше остальных понимают систему игры, ведь их учат этому с детства.

Хотя «Барселона» не только поднимает футболистов из «Ла Масии», но и привлекает опытных воспитанников, как случилось с Ориолем Ромеу. Он заменит в составе Серхио Бускетса – ключевого игрока центра поля, от которого требовалось всё и сразу. То же самое относится и к другим: Гави – «наследник» Хави, Бальде – Альбы, Фати – Месси.

Главный тренер понимает: талантливые воспитанники пришли на помощь, когда у клуба серьёзные финансовые проблемы. И этим надо пользоваться.

Молодые футболисты Примеры, на которых стоит обратить внимание:
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10 молодых талантов, которые взорвут в новом сезоне Ла Лиги. Двое уже забили в 1-м туре!
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