Фабрика троллей и коррупция. Экс-президента «Барселоны» Бартомеу посадят на 4 года?

Март 2005 года. На собрании совета директоров «Барселоны» среди прочих вопросов рассматривалось утверждение кандидатуры нового главного тренера баскетбольной команды. Её внёс директор по этому виду спорта Хосеп Мария Бартомеу, проблем не намечалось, но занимавший на тот момент пост президента «Барсы» Жоан Лапорта выступил резко против. «На Хосепа было больно смотреть – ему пришлось пережить публичное унижение только лишь из-за того, что он являлся сторонником главного противника Лапорты – Сандро Роселя», – рассказал присутствовавший на встрече бывший спортивный директор «Барселоны» Чики Бегиристайн.

Главная страсть Хосепа – баскетбол. Он даже поиграл на позиции разыгрывающего за малоизвестные клубы «Молле», «Санта-Колома» и «Банка Каталана». После окончания спортивной карьеры Бартомеу сосредоточился на семейном бизнесе отца и со временем стал управляющим компании Adelte Group, занимающейся проектированием и производством трапов для самолётов, а также других технологий, необходимых в эксплуатации аэропортов. В начале нулевых предприниматель достаточно заработал и оброс связями, чтобы войти в совет директоров «Барселоны».

Хосеп Бартомеу Фото: AP/TASS

Амбиции функционера ограничивались развитием баскетбола в клубной структуре, но унижение от Лапорты заставило Хосепа мечтать о посте президента с единственной целью – обладать привилегией единолично принимать решения. Власть для Бартомеу стала не средством, а целью. Столь закомплексованный человек едва не привёл «Барселону» к банкротству, а ему самому за участие в коррупционных схемах грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до четырёх лет с запретом занимать управляющие должности в течение шести лет.

Бартомеу одобрил сумасшедший контракт Месси на € 555 млн

Этим летом «Барселона» ограничена в подписании игроков – проблема состояла даже не в поиске денег (хотя и в этом тоже), а в невозможности регистрации новичков из-за лимита по зарплатам. Во многом это эхо периода правления Бартомеу, при котором клуб всего за несколько сезонов достиг сумасшедшего пика, а потом оказался на грани банкротства. По итогам финансового года-2017/2018 «Барса» стала первым клубом в истории, чей доход за год перевалил за миллиард долларов ($ 1,05 млрд). Это позволило жить на широкую ногу и платить игрокам сумасшедшие зарплаты.

Месси и Бартомеу после подписания жирнющего контракта аргентинца с «Барселоной» в 2017 году Фото: Zuma\TASS

Бартомеу напоминал сказочно богатого шейха из нефтяной державы: наслаждался славой и деньгами, раздавал интервью и легко мог позволить себе игроков стоимостью выше € 100 млн. Только в 2018-м он суммарно выложил за Усмана Дембеле и Филиппе Коутинью € 275 млн, а ещё через два года посчитал адекватным ценник в € 120 млн за Антуана Гризманна. И это всё на фоне жирнейшего четырёхлетнего контракта Лионеля Месси: в 2017 году клуб по новому соглашению обязался платить аргентинцу € 138 млн за сезон + бонусы. По информации El Mundo Deportivo, Лео должен был обогатиться на € 555 млн – «Барса» до сих пор выплачивает ему эту сумму в рассрочку.

Сумасшедшая зарплата Месси способствовала тому, что разыгрался аппетит и у других игроков. Не удивительно, что при таких раскладах доход в € 222 млн от продажи Неймара в «ПСЖ» быстро растаял, а через несколько сезонов ошарашенный Бартомеу обнаружил скважину пустой. Вполне вероятно, что пирушка имени утратившего связь с реальностью президента продолжалась бы и дальше, но все экономические просчёты руководства вскрыл ковид.

Прибыль резко упала, и клуб уже не мог удовлетворить непомерные запросы футболистов. Согласно аудиту Deloitte, опубликованному в феврале 2022-го, долг «Барселоны» составил € 1,173 млрд (на сегодня – € 1,35 млрд), а убытки – € 481 млн. Также выяснилось, что зарплатный фонд каталонцев на тот момент на 40% превышал расходы по этой статье других топ-клубов.

Президент пользовался услугами фабрики троллей за счёт средств «Барселоны»

Бартомеу долгое время удавалось скрывать истинное положение дел – он на каждом углу козырял достижением в миллиард евро за сезон и игнорировал любую критику. Не только игнорировал, но и показывал себя очень злопамятным человеком. В феврале 2020 года на радио Cadena SER анонимный источник рассказал, что «Барселона» наняла компанию I3 Ventures, работа которой заключалась в том, чтобы сформировать положительный облик Бартомеу, при этом очерняя и критикуя футболистов. Армия ботов расхваливала Хосепа с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях и троллила Жерара Пике, Лионеля Месси и даже таких легенд клуба, как Хосеп Гвардиола и Карлес Пуйоль. Всех, кто выражал несогласие с действиями или позицией президента.

Вдвойне аморально и ещё более преступно, что стоившие порядка € 1 млн услуги I3 Ventures оплачивались не самим Бартомеу, а из казны «Барселоны». Оплата проходила по интересной схеме: с фабрикой троллей заключили шесть контрактов, каждый из которых не превышал € 200 тысяч. Хитрость заключалась в том, что суммы выше этой отметки нуждаются в согласовании с советом директоров. «Это отвратительно, что мне как игроку «Барсы» пришлось столкнуться с тем, что клуб тратит деньги – деньги, которые мы сейчас требуем у них – на критику не просто постороннего человека, который раньше был связан с клубом, а действующих футболистов», – негодовал Пике.

Жерар Пике Фото: Lola Bou/Getty Images

Бартомеу отмёл обвинения и заявил, что I3 Ventures работали исключительно над улучшением имиджа клуба. В попытках замять ситуацию Хосеп пожертвовал своим ближайшим соратником, вице-президентом клуба Эмили Русо, который был уволен. Однако резонанс получился настолько сильным, что вместе с Русо в отставку подали и написали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность нынешней ситуацией, ещё пять топ-менеджеров клуба.

«Я обнаружил множество фактов коррупции, – пытался обелить себя Эмили. – После инициированного мною внутриклубного расследования была удалена вся информация о контрактах с различными компаниями, одна из которых находится в офшорной зоне. Всё это было сделано для того, чтобы избежать внутреннего контроля и пройти аудит. Я указал на эти нарушения – меня отправили в отставку». Тем самым Русо почти напрямую обвинил Бартомеу в махинациях, а тот в ответ подал в суд на бывшего друга за клевету.

В октябре 2021-го на собрании членов клуба президенту вынесли вотум недоверия, и он был вынужден подать в отставку. В марте следующего года Бартомеу и главный куратор сделки с I3 Ventures Хауме Масферрер были арестованы и провели одну ночь в СИЗО, но Магистрат согласился освободить обоих подозреваемых под залог, сумма которого не была обнародована. Первое заседание суда запланировано на сентябрь 2023 года.

Бартомеу обвиняли в махинациях с трансфером Неймара

Пока «Барсой» правит Лапорта – единственный президент клуба в XXI веке, которого не арестовывала полиция – преступная деятельность Бартомеу обрастает новыми подробностями. Помимо фабрики троллей, следователи каталонской полиции Mossos d'Esquadra выяснили, что экс-президент сине-гранатовых прикарманил клубные деньги через агентство Amalgama Marketing SL, которое занималось кампанией по его выдвижению в президенты «Барселоны» на выборах 2015 года.

Это агентство принадлежит семейству Самбола, которое тесно дружит с Бартомеу и за пять лет пребывания Хосепа на посту президента получило заказов от клуба на € 1,7 млн. Amalgama Marketing SL участвовало в кампании по продвижению Месси в качестве фаворита «Золотого мяча», работало над улучшением имиджа игроков и в других похожих проектах. Однако выяснилось, что лишь пятая часть средств шла по назначению, остальные через подставные фирмы перераспределялись между журналистами, работавшими над дискредитацией конкурентов Бартомеу, а также перечислялись отцу президента.

Бартомеу вместе с адвокатами направляется на очередной допрос Фото: Albert Llop/Getty Images

Такая схема была необходима, чтобы скрыть платежи от Price Waterhouse Cooper, одной из нескольких аудиторских компаний, привлечённых «Барселоной» после отставки Хосепа для проведения независимой проверки счетов. Кроме того, Бартомеу подозревается в причастности к ещё одному скандалу – так называемому «делу Негрейры». Бывший руководитель испанских судей Хосе Мария Негрейра мог получить от «Барселоны» до € 7,3 млн в период с 2001 по 2018 год.

В клубе Бартомеу дали необычное, но точное прозвище

Чтобы раскрыть портрет Хосепа более полно, важно напомнить, что он вместе с ещё одним бывшим президентом «Барселоны» Роселем обвинялся в махинациях при трансфере Неймара из «Сантоса» в 2013 году. Бартомеу светило два года и три месяца тюрьмы с обязательством выплатить штраф в € 3,8 млн, но в итоге с прокуратурой была заключена сделка. Клуб взял на себя юридическую ответственность за преступление, однако все причастные к нему лица остались безнаказанными.

После переизбрания в 2015 году мечта Бартомеу о полной власти в клубе сбылась. Он уволил вице-президента «Барсы» по экономическим вопросам, а также вице-президента по всем видам спорта, и взял их полномочия на себя. Также Хосеп настаивал на трансферах определённых игроков, даже когда окружение всячески отговаривало его (яркие примеры – Коутиньо и Гризманн). Неудивительно, что в клубе за Бартомеу закрепилось прозвище Нобита – в честь персонажа японского детского шоу «Дораэмон». Нобита – 10-летний капризный мальчишка, который добивается всего истериками или интригами. Очень жаль, что такой закомплексованный человек дорвался до власти в одном из топ-клубов.