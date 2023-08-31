Известны составы всех корзин Лиги чемпионов. Как будет проходить жеребьёвка

ПСВ уверенно прошёл «Рейнджерс». Если в Шотландии матч закончился вничью (2:2), то в ответной встрече хозяева победили 5:1. У клуба из Глазго было всего два удара в створ за 90 минут. Голландцы попали в группу ЛЧ впервые с 2018 года.

В других двух парах матчи сложились намного нервнее. Польский «Ракув» проиграл в Копенгагене – 0:1, но в ответной игре команды обменялись голами, и гостям пришлось отбиваться. «Ракуву» не хватило гола, чтобы продолжить борьбу. Кстати, в составе «Копенгагена» в основе вышли экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и экс-полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

Что касается последней команды, которая пробилась в ЛЧ, то в «Антверпене» тоже есть футболисты, знакомые нам по РПЛ – экс-игроки «Локомотива» и ЦСКА Гирано Керк и Чидера Эджуке соответственно. Последний не появился на поле, а вот Керк забил решающий гол в противостоянии клубов. Правда, на 90-й минуте счёт стал уже 1:1, и АЕК на своём поле устроил навал. Грекам не хватало одного гола, но за семь добавленных минут им забить не удалось. Только пропустить. Дальше прошла команда Марка ван Боммела.

Таким образом, стали известны все 32 команды, пробившиеся в групповой этап ЛЧ. Жеребьёвка состоится в четверг в 19:00 по Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Для жеребьёвки все команды разбили на четыре корзины. В первой изначально были предусмотрены места для чемпионов топ-6 лиг и для победителей ЛЧ и ЛЕ. Из-за того, что «Сити» проходит сразу по двум параметрам (и чемпион Англии, и победитель ЛЧ) в первую корзину попали чемпионы топ-7 лиг и «Севилья» как победитель Лиги Европы. Начиная со второй корзины, команды распределяются по рейтингу за предыдущие пять сезонов.

Жеребьёвка Лиги чемпионов

То есть на групповом этапе мы можем получить «группу смерти»: «Бавария», «Реал», «Милан», «Ньюкасл».

Команды будут распределены таким образом, что два клуба из одной страны не могут встретиться на групповом этапе. Например, «Сити», «Арсенал» и «Ньюкасл» находятся в разных корзинах, но они гарантированно избегут попадания в одну группу. Матчи пройдут с сентября по декабрь.

Тур 1: 19/20 сентября.

Тур 2: 3/4 октября.

Тур 3: 24/25 октября.

Тур 4: 7/8 ноября.

Тур 5: 28/29 ноября.

Тур 6: 12/13 декабря.

Как обычно, две лучшие команды группы отправятся в 1/8 финала. Третье место позволяет перейти в раунд плей-офф ЛЕ (или 1/16 финала) и сыграть с клубами, занявшими второе место в группе Лиги Европы. Команды, оказавшиеся четвёртыми в группе ЛЧ, вылетают из еврокубков.

Эта жеребьёвка, судя по всему, станет последней в таком формате. Со следующего сезона в турнире будут учувствовать не 32, а 36 команд – и у них будет одна общая группа на всех. Если УЕФА не вернёт прежний формат Лиги чемпионов, жеребьёвку лучших команд Европы по группам мы больше не увидим. После нынешнего сезона групповой турнир будут проводить по швейцарской системе.