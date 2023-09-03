«Брайтон» отдал кучу денег за «нового Кайседо». Но у новичка минимум опыта

«Брайтон» имеет репутацию клуба-трамплина: находят талантов, развивают, через пару лет фиксируют прибыль. Этим летом за рекордные для Великобритании € 116 млн продали Мойсеса Кайседо в «Челси». Замену нашли почти сразу: забрали за € 27+3 млн у «Лилля» 19-летнего Карлоса Балеба. Французы впечатлились сделкой по Кайседо и запросили у «Брайтона» ещё и 15% суммы от перепродажи.

Карлос Балеба Фото: Zuma/ТАСС

Кто такой Карлос Балеба?

Карлосу 19 лет, 179 см, левша, камерунец. Играет в центре полузащиты, опорной зоне. Цепкий и выносливый игрок. По роли — бокс-ту-бокс: и в обороне подчистит, и в атаке поможет. Среди преимуществ — отбор, чтение игры, дриблинг.

По числу успешных обводок (2,54 за 90 минут) входит в 99 процентиль среди игроков топ-5 лиг. Уникум! Хорошие показатели у Балеба ещё и по ударам, отборам, блокам и продвижению мяча. Всё это показывает, насколько камерунец разносторонний футболист.

От дубля «Лилля» до интереса топ-клубов за полтора года

Первый клуб Карлоса — камерунский «Брассери». Туда парень попал в 14 лет, где тренировался под руководством отца — Юджина Балепа. Нет, это не ошибка. По словам Карлоса, он не знает, почему у него и брата в фамилии поменяли букву.

Изначально Балеба был правым вингером, но отец перевёл его в полузащиту. 14-летний Карлос тренировался с командой U18 и выступал на крупных юношеских турнирах, где часто замечали скаутов из Европы. Зимой 2022-го стали поступать предложения, «Лилль» выиграл борьбу у «Аталанты», «Ренна» и «Лиона».

Карлос Балеба Фото: Zuma/ТАСС

В феврале полузащитник дебютировал за дубль «Лилля», а в апреле стал попадать в заявку основной команды. Но дебюта за взрослый состав пришлось ждать до сезона-2022/2023: в 1-м туре Лиги 1 Паулу Фонсека выпустил камерунца в конце матча.

За месяц до ЧМ Балеба стал играть чаще. Талант хавбека признавали многие: и тренер, и одноклубники, и болельщики.

Люка Шевалье — о Карлосе Балеба вратарь «Лилля» «Он постоянно рискует. Если нам удастся направить его в нужное русло, Карлос станет великим игроком».

В Камеруне начали говорить, что Балеба нужно вызвать на ЧМ-2022 в Катар. Но Карлос не захотел торопиться: «Мне всего 18 лет, я не хочу спешить. Хочу, чтобы мой клуб побеждал и все были счастливы. Поэтому сейчас не думаю о сборной». Но уже весной полузащитника включили в расширенную заявку на матчи квалификации к Кубку африканских наций.

Прогресс полузащитника вызвал интерес топ-клубов. 90min писал, что «Арсенал», «Ньюкасл», «Милан», «Ливерпуль» и «МЮ» присматриваются к нему. Но до конкретики дошёл только скромный «Брайтон», который изначально в список заинтересованных не входил.

Карлос Балеба в матче с «Лансом» Фото: Zuma/ТАСС

Сможет ли Балеба заменить Мойсеса Кайседо?

Карлос похож на Кайседо. Оба играют опорника в 4-2-3-1, у них схожие антропометрия и рост. Есть аналогии и в стиле игры: получают мяч и продвигают в атаку, а в защите выгрызают мячи. Мойсес лучше в передачах и больше нацелен на действия в обороне, а Балеба наоборот – чаще поддерживает атаки.

В АПЛ Балеба столкнётся с двумя проблемами: новая лига и отсутствие опыта. На взрослом уровне у него всего 682 минуты! А тут ещё и новый, более интенсивный чемпионат.

У Кайседо была схожая ситуация: перед переездом в Англию он провёл только один полноценный сезон за «Индепендьенте дель Валье», но играл там чаще. А привыкал к европейскому футболу на правах аренды в бельгийском «Беерсхоте» (там, кстати, играл не всегда).

Карлоса вряд ли отдадут в аренду как раз из-за Мойсеса. После его ухода в опорной зоне не хватает игроков. У «Брайтона» в этом сезоне ещё еврокубки, Роберто Де Дзерби нужна глубина состава. Поэтому свой шанс полузащитник точно получит.

Возможно, «Брайтон» переплатил за Карлоса: Transfermarkt оценивает его в € 5 млн. Но иначе и не могло быть: все знают о финансовых возможностях клуба после продажи Кайседо. Карлос стал третьим по стоимости новичком «Брайтона» и вторым — среди камерунцев. Парень очень мотивирован и сосредоточен на футболе, а не на разговорах о цене. Интервью после перехода — яркий пример.