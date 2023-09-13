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Боливия — Аргентина — 0:3, грубый фол игрока «Балтики» Фернандеса против Кристиана Ромеро, арбитр показал красную

Жестокий фол игрока «Балтики» против чемпиона мира. Даже второй жёлтой оказалось мало
Дмитрий Зимин
Жестокий фол игрока «Балтики» против чемпиона мира
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Роберто Фернандес вернётся в Калининград в плохом настроении. Его сборная разгромно проиграла Аргентине — и это без Месси.

Помните ли вы, что в Южной Америке уже запустился отбор на ЧМ-2026? Ну, мы напомним. В сентябрьское международное окно на матчи сборных были сыграны первые матчи. Пока всё очень предсказуемо – Бразилия и Аргентина набрали по шесть очков, остальные постепенно отстают.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 2-й тур
12 сентября 2023, вторник. 23:00 МСК
Боливия
Окончен
0 : 3
Аргентина
0:1 Фернандес – 31'     0:2 Тальяфико – 42'     0:3 Гонсалес – 83'    
Удаления: Фернандес – 39' / нет

Действующие чемпионы мира в 1-м туре не без проблем справились с Эквадором. Забить гол получилось только на 78-й минуте благодаря выстрелу Месси. На второй матч с Боливией он уже не вышел. Мужчине дали передышку. Но и без него линия атаки супермощная – Ди Мария, Альварес, Гонсалес.

Как Аргентина провела первый матч:
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Видео
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Неудивительно, что в первом тайме они забили сопернику уже дважды – отличились Энцо и Тальяфико. А во втором тайме чемпионы мира добили соперника голом Гонсалеса. Но потенциально самый жуткий эпизод мог случиться на 39-й минуте при участии игрока «Балтики» Роберто Фернандеса.

Парень вышел в основном составе Боливии, но уже на 15-й минуте отличился с негативной стороны – схватил за футболку Анхеля Ди Марию. Судья тут же показал жёлтую. Потом Боливия впервые пропустила, но Роберто это только раззадорило. На 36-й минуте он не успел к мячу в борьбе с Кристианом Ромеро и совершил акцентированный наступ.

Со стороны выглядело очень грубо, особенно было жаль защитника, который рухнул на газон и мучился от боли. Удар пришёлся на не защищённую щитком часть ноги. Судья не раздумывая достал вторую жёлтую карточку. Фернандес, конечно, поспорил для вида, но все всё понимали.

Права на видео принадлежат CONMEBOL.

Однако на этом эпизод не закончился. Ведь футболист не особо активно покидал поле. В этот момент судью пригласили к монитору и попросили ещё раз просмотреть эпизод. Возможно, у кого-то появилась надежда, что карточку отменят. Но нет. Просмотр был только на явную грубость. Он завершился тем, что рефери действительно отменил вторую жёлтую, но только ради того, чтобы показать прямую красную. Редкий момент в футболе.

Тем временем в отборе на ЧМ побит рекорд Пеле:
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Фернандес отправился отдыхать. А Боливия тут же пропустила второй. А потом и третий. Конечно, им очень не повезло. Ведь в первом матче они получили пять от Бразилии. Итог после двух туров – 0 очков, а разница забитых и пропущенных – 1-8. Так что Фернандес вернётся в Калининград явно не в лучшем настроении.

Таблица отбора на ЧМ в Южной Америке (после 2-ух туров)
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