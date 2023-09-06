Европейские топ-клубы потратили летом почти € 3 млрд! У кого трансферы лучше?

Летнее трансферное окно в Европе позади. Оно получилось насыщенным, и итоги можно подводить ещё долго. Сегодня разбираемся в сделках топ-клубов из главных лиг: Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Суммарно гранды потратили € 2,897 млрд. А кто закупился лучше всех? Решать вам — в нашем новом рейтинге!
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, закупка какого клуба впечатлила вас больше всего.
«Реал»
Кто пришёл: Джуд Беллингем, Арда Гюлер, Фран Гарсия, Кепа Аррисабалага, Хоселу
Мадридский клуб провернул один из главных трансферов за последние годы — взял Джуда Биллингема за € 103 млн. Парень уже доказывает, что заплатили за него столько не зря, а то ли ещё будет. Также «Реал» купил талантливого турка Арду Гюлера за € 20 млн и Франа Гарсию за € 5 млн.
«Арсенал»
Кто пришёл: Деклан Райс, Кай Хаверц, Юрриен Тимбер, Давид Райя
Клуб точечно обновил состав и отпустил нескольких игроков, которые не вписываются в нынешнюю стратегию Микеля Артеты. Приобретений было не так много, но зато какие! «Арсенал» взял за € 75 млн Кая Хаверца, за € 40 млн – Юрриена Тимбера, а ещё обошёл «Сити» в гонке за Деклана Райса, заплатив рекордные для себя € 116,6 млн. Как будут использовать новичков и почему Райс — будущее этой команды, можно почитать здесь.
После летних закупок состав команды стал вторым в мире по стоимости: сейчас у «Арсенала» 12 игроков, которых оценивают в € 40 млн и больше. С таким набором исполнителей команда просто обязана побороться за чемпионство, иначе зачем это всё?
«Бавария»
Кто пришёл: Гарри Кейн, Ким Мин Джэ, Даниэль Перец, Конрад Лаймер, Рафаэл Геррейру
Мюнхенский клуб этим летом отметился лишь двумя крупными покупками — € 100 млн за Гарри Кейна и € 50 млн за Кима Мин Джэ. А вот с Жоау Пальиньей вышло грустно: игрок уже приехал на базу, сфотографировался, но трансфер в итоге сорвался из-за «Фулхэма» — печаль и для «Баварии», и для самого игрока.
«Милан»
Кто пришёл: Кристиан Пулишич, Самуэль Чуквезе, Юнус Муса, Тейани Рейндерс, Рубен Лофтус-Чик, Ноа Окафор, Марко Пеллегрино, Лука Йович, Лука Ромеро, Марко Спортьелло
После прихода американских владельцев «Милан» живёт по стратегии «манибол» — это когда футболистов выбирают на основе множества статистических показателей. Итальянский клуб делает упор на данные и молодёжь, которая потенциально талантлива, но не стоит десятки миллионов. Этим летом «Милан» не заплатил ни за кого больше € 20 млн: за эту сумму в клуб перешли Кристиан Пулишич, Самуэль Чуквезе и Юнус Муса. 24-летний Тейани Рейндерс обошёлся «Милану» в € 19 млн, Рубен Лофтус-Чик — в € 16 млн. Глобально «Милан» неплохо усилился молодёжью, только вот даст ли результат эта новая стратегия — покажет лишь время.
«Интер»
Кто пришёл: Бенжамен Павар, Кристьян Аслани, Янн Биссекк, Ян Зоммер, Давиде Фраттези, Франческо Ачерби (выкуп после аренды), Маркус Тюрам, Дави Классен, Хуан Куадрадо, Алексис Санчес, Раффаэле Ди Дженнаро, Карлос Аугусто, Эмиль Аудеро, Марко Арнаутович
«Интер», как и положено итальянским клубам, действует на трансферном рынке аккуратно. Большинство новичков пришли бесплатно или в аренду, а единственным игроком, за которого заплатили больше € 10 млн, стал Бенжамен Павар, давно мечтавший уйти из «Баварии». За француза в Мюнхен отправили € 30 млн — скромная сумма по меркам гранда, но внушительная для экономных в непростых финансовых условиях итальянцев.
«Рома»
Кто пришёл: Ромелу Лукаку, Леандро Паредес, Ренату Саншеш, Эван Н’Дика, Уссем Ауар, Расмус Кристенсен, Сердар Азмун
Клуб из столицы Италии почти не потратился (всего € 9,3 млн). За € 5,8 млн взяли в аренду Ромелу Лукаку, который всё лето собирался то в «Интер», то в «Ювентус», и за € 2,5 млн купили у «ПСЖ» Леандро Паредеса. Зато «Рома» подзаработала: с продажи Рожера Ибаньеса в «Аль-Ахли» удалось выручить € 30 млн, Джастин Клюйверт отправился в «Борнмут» за € 11,2 млн. Всего клуб продал 10 игроков и ещё пятерых отправил по арендам.
«Барселона»
Кто пришёл: Ориоль Ромеу, Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу, Жоау Феликс
С отрывом самый экономный топ-клуб лета. При этом «Барса» умудрилась и без новых звёзд не остаться. Клуб просто сфокусировался на свободных агентах и арендах. Кто, кроме каталонцев, смог бы выписать бесплатно таких футболистов, как Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу и Жоау Феликс? Кажется, это те самые «рычаги» Жоана Лапорты, о которых все говорят.
«Манчестер Сити»
Кто пришёл: Йошко Гвардиол, Матеус Нунес, Жереми Доку, Матео Ковачич
Пеп Гвардиола произвёл серьёзную перестройку в составе. Команда лишилась двух важных игроков — Илкая Гюндогана и Рияда Мареза — и потратила € 241 млн на Матео Ковачича, Жереми Доку, Матеуса Нунеса и Йошко Гвардиола. Ключевым приобретением стал хорватский защитник, который перешёл из «Лейпцига». За ним гонялись многие европейские клубы, но «Сити» явно перебил все предложения огромной суммой — пишут, что с учётом бонусов выплата за Гвардиола достигает € 100 млн, что делает его самым дорогим защитником в мире. Йошко хорош на мяче, готов играть как в паре, так и в тройке, его не сбивают с толку ошибки, да и в целом хорват для своего возраста выглядит зрелым футболистом. Зачем Гвардиол нужен «Сити», рассказываем здесь.
«Ньюкасл»
Кто пришёл: Сандро Тонали, Харви Барнс, Тино Ливраменто, Янкуба Минте, Льюис Холл
«Ньюкасл» по-прежнему недолюбливают в Англии из-за саудовских владельцев, но клуб не разбрасывается деньгами. Из новичков в плане суммы выделяется Сандро Тонали, которого забрали из «Милана» за € 64 млн. В остальном совсем безумных переплат не наблюдается, хотя и они вряд ли бы кого-нибудь удивили. В конце концов, команде предстоит выступить в Лиге чемпионов.
«Ливерпуль»
Кто пришёл: Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Ватару Эндо
Клуб мощно преобразился: Фабиньо, Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино уехали в Саудовскую Аравию, был (и пока ещё есть) риск потерять ещё и Мохамеда Салаха, за которым тоже охотились богатые кошельки, поэтому на их места пришлось быстро кого-то искать. «Ливерпуль», если честно, можно только пожалеть, потому что у них срывался трансфер за трансфером: Джуд Беллингем, которого давно хотели, выбрал «Реал», Мойсес Кайседо и Ромео Лавиа перехватил «Челси». Клуб взял Доминика Собослаи и Алексиса Мак Аллистера, потратил € 20 млн на японского опорника Ватару Эндо (выбор неожиданный и своего рода панический), а перед самым закрытием окна забрал из «Баварии» Райана Гравенберха. Итого: € 172 млн на новичков.
«РБ Лейпциг»
Кто пришёл: Луа Опенда, Кастелло Люкеба, Кристоф Баумгартнер, Беньямин Шешко, Николас Зайвальд, Эль-Шадай Битшиабу, Кристофер Ленц, Леопольд Цингерле, Ксави Симонс, Фабиу Карвалью
«Лейпциг» не изменяет себе, поэтому тратит в пределах здравого смысла и в основном на молодых талантов. Под этот критерий подходят практически все футболисты из списка выше. Самым дорогим приобретением стал 23-летний нападающий Луа Опенда из «Ланса», за которым следили многие топ-клубы. А ещё удалось подсуетиться и арендовать вернувшегося в «ПСЖ» суперталанта Ксави Симонса. «Лейпциг» остаётся заманчивым вариантом для таких перспективных парней, так что ничего удивительного, что бельгиец, голландец и другие игроки оказались в этой команде.
«ПСЖ»
Кто пришёл: Рандаль Коло Муани, Мануэль Угарте, Усман Дембеле, Лукас Эрнандес, Брэдли Баркола, Уго Экитике (выкуп после аренды), Ли Кан Ин, Ксави Симонс, Милан Шкриньяр, Марко Асенсио, Арнау Тенас, Гонсалу Рамуш, Шер Ндур
Французский клуб неплохо потратился этим летом — на трансферы суммарно ушло почти € 350 млн. Из «Барселоны» пришёл Усман Дембеле (€ 50 млн), из «Баварии» взяли Лукаса Эрнандеса (€ 45 млн), а под закрытие трансферного окна неожиданно завершили сделку по переходу Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта» за безумные € 95 млн. Также было ещё несколько недешёвых сделок: например, 22-летний опорник Мануэль Угарте за € 60 млн и 20-летний вингер Брэдли Баркола за € 45 млн. Общая сумма была бы ещё внушительнее, но боссы Парижа, похоже, решили прекратить глумиться над финансовым фэйр-плей (хорошая шутка) и оформили переход звезды чемпионата мира в Катаре Гонсалу Рамуша как аренду. Положенные € 65 млн за 22-летнего нападающего отправятся на счёт «Бенфики» следующим летом.
«Атлетико»
Кто пришёл: Антуан Гризманн (выкуп после аренды), Саму Омородион, Хави Галан, Сантьяго Моуриньо, Чаглар Сёюнджю, Сесар Аспиликуэта
«Атлетико» поддержал тренд испанских клубов («Реал» за скобками) и не стал много тратить летом. Основная сумма ушла на выкуп заигравшего вновь Антуана Гризманна, а в остальном мадридцам удалось сфокусироваться на недорогих трансферах и свободных агентах. Чаглар Сёюнджю из «Лестера» и многолетний капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта — как раз из второй категории.
«Боруссия» Дортмунд
Кто пришёл: Феликс Нмеча, Марсель Забитцер, Никлас Фюллькруг, Рами Бенсебаини
«Боруссия» после проваленной концовки чемпионской гонки не стала психовать и усилилась точечно. Главным в плане суммы новичком стал 22-летний полузащитник Феликс Нмеча из «Вольфсбурга». А Марсель Забитцер, не пригодившийся «Баварии» и сгонявший в аренду в «Манчестер Юнайтед», и раскрывшийся к 30 годам Никлас Фюллькруг должны добавить составу опыта.
«Манчестер Юнайтед»
Кто пришёл: Расмус Хойлунн, Мэйсон Маунт, Андре Онана, Софьян Амрабат, Алтай Байындыр, Джонни Эванс, Серхио Регилон
«МЮ» взял 20-летнего «датского Холанда» Расмуса Хойлунна, который провёл на высшем уровне всего один сезон, а также забрал у «Челси» Мэйсона Маунта, заплатив за них суммарно почти € 140 млн. Однако ключевым приобретением клуба стал вратарь Андре Онана за € 52,5 млн: для Эрика тен Хага было важно найти голкипера, который умеет играть ногами и выходит из ворот. Более того, Онана высоко поднимается, что даёт возможность действовать выше и защитникам. Вратарь способен вывести команду на новый уровень – и вот почему.
«Тоттенхэм»
Кто пришёл: Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон, Педро Порро (выкуп после аренды), Микки ван де Вен, Деян Кулушевски (выкуп после аренды), Гульельмо Викарио, Алехо Велис, Эшли Филлипс, Манор Соломон
«Тоттенхэм» был активен этим летом. Правда, немалая сумма ушла на выкуп футболистов, пришедших в аренду в ходе прошлого сезона. Но и на полноценных новичков хватило! Самым дорогим стал трансфер 22-летнего атакующего полузащитника Бреннана Джонсона из «Ноттингем Форест» — € 55 млн. С ходу в состав ворвался Джеймс Мэддисон, которого забрали из рухнувшего в Чемпионшип «Лестера». А в воротах теперь играет 26-летний итальянец Гульельмо Викарио. Новая эпоха при новом тренере.
«Ювентус»
Кто пришёл: Мануэль Локателли, Мойзе Кин, Аркадиуш Милик (у всех — выкуп после аренды), Тимоти Веа, Факундо Гонсалес
«Ювентус» переживает непростые времена, поскольку мучится от последствий финансовых махинаций прежнего руководства. Но трансферы, как известно, никто не отменял. Главным новичком стал Тимоти Веа — футболиста сборной США забрали на повышение из «Лилля» за € 11,3 млн. А практически вся остальная сумма ушла на выкупы после аренд.
«Наполи»
Кто пришёл: Йеспер Линдстрём, Джакомо Распадори, Джованни Симеоне (выкуп после аренды), Ленс Каюсте, Натан, Валид Хеддира, Элия Каприле
От «Наполи» после чемпионства, возможно, ждали ещё большей активности, но получилось и так прилично. Главными новичками стали 23-летние игроки в атаку — Йеспер Линдстрём из «Айнтрахта» и Джакомо Распадори из «Сассуоло», за которых клуб суммарно заплатил € 56 млн. Также на полноценный контракт устроился нападающий Джованни Симеоне — в прошлом сезоне сын Диего Симеоне рубился в Серии А на правах аренды.
«Челси»
Кто пришёл: Мойсес Кайседо, Ромео Лавиа, Кристофер Нкунку, Коул Палмер, Аксель Дисаси, Николас Джексон, Лесли Угочукву, Роберт Санчес, Джордже Петрович, Дейвид Вашингтон, Анжело, Диегу Морейра
Трансферная политика «Челси» в последний год — сущий хаос, состоящий из круговорота футболистов на вход и на выход. Этим летом команду обновляли под Маурисио Почеттино, поэтому многие игроки ушли, а на их место пришли новые. Клуб нашёл замену уехавшему в «Реал» Кепе Ариссабалаге в лице Роберта Санчеса, подписал молодого Коула Палмера из «Сити», а ещё дождался Кристофера Нкунку, чей трансфер был согласован заранее. Главным новичком стал Мойсес Кайседо, которого вырвали из рук «Ливерпуля» и который совсем чуть-чуть уступил в цене Райсу (€ 116 млн). Пока, правда, все эти трансферы «Челси» не особо помогают.
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