Европейские топ-клубы потратили летом почти € 3 млрд! У кого трансферы лучше?

Летнее трансферное окно в Европе позади. Оно получилось насыщенным, и итоги можно подводить ещё долго. Сегодня разбираемся в сделках топ-клубов из главных лиг: Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Суммарно гранды потратили € 2,897 млрд. А кто закупился лучше всех? Решать вам — в нашем новом рейтинге!

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, закупка какого клуба впечатлила вас больше всего.

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