7 топ-матчей пятницы: важнейший матч в КХЛ и старт нового тура РПЛ

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 19:00: «Динамо» — «Пари НН», РПЛ, 8-й тур

Интрига: справятся ли гости, если придётся играть без Сергея Юрана?

Первый после международной паузы тур РПЛ откроет матч в Москве. Похоже, Марцел Личка частично отыскал оптимальные настройки. По крайней мере, последние результаты очень радуют болельщиков «Динамо». В последних восьми матчах во всех турнирах бело-голубые одержали пять побед и потерпели только одно поражение. Да-да, проигрыш пришёлся на ту самую кошмарную встречу со «Спартаком» (1:4) в Кубке России. «Пари НН» в последнее время чередует победы с поражениями, а тренер команды попал в больницу во время перерыва. Сергей Юран перенёс экстренную операцию по удалению камней из почек. Юрана уже выписали из больницы, но боссы «Пари НН» сообщили, что форсировать возвращение нет никакого смысла.

Первый после международной паузы тур РПЛ откроет матч в Москве Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 19:00 СКА — «Динамо» М, чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оживёт ли СКА?

СКА невзрачно начал сезон, и главный тренер команды Роман Ротенберг связывал это с самыми разными обстоятельствами, в том числе с разъездами. Но и в первом домашнем матче петербуржцы уступили – «Спартаку» (0:3). Теперь в Северной столице гостит ещё один московский клуб, который только что красиво обыграл действующего чемпиона ЦСКА.

Оживёт ли СКА? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 19:30: «Сочи» — «Сибирь», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Мичков?

Матвей Мичков вернулся в «Сочи» и вторыми передачами сделал два ассиста в первом же матче, но от проспекта «Филадельфии» всё ещё ждут более яркой игры. Соперник, кажется, позволяет раскрыть грани своего таланта – «Сибирь» на старте сезона лихорадит, а ведущий защитник Мёрфи надолго выбыл из состава по причине травмы.

Забьёт ли Мичков? Фото: ХК «Сочи»

⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Эр-Рияд», Про-Лига, 6-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт звёздная атака «Аль-Хиляля»?

«Аль-Хиляль» в прошлом туре устроил настоящее шоу. Команда Жорже Жезуша безнадёжно «горела» в матче с «Аль-Иттихадом», но организовала впечатляющий камбэк. «Аль-Хиляль» ушёл на перерыв, проигрывая 1:3, а в итоге вырвал победу. И, что ещё важнее, он поднялся на первое место в таблице. Впереди у команды игра с «Эр-Риядом», который болтается рядом с зоной вылета. К тому же будущий соперник «Аль-Хиляля» забил всего три мяча — второй с конца результат в саудовской лиге. Всё намекает на уверенную победу более статусного клуба. Или всё-таки будет сенсация?

Карим Бензема Фото: Francois Nel/Getty Images

⚽️ 21:30: «Бавария» — «Байер», Бундеслига, 4-й тур

Интрига: чем закончится матч двух лучших команд Германии? «Байер» не стоит записывать в аутсайдеры!

Тур в Бундеслиге откроется матчем с классной афишей. «Байер» на старте нового сезона выступает ничуть не хуже «Баварии». Очков столько же (по девять), но при этом клуб из Леверкузена забивает даже чуть чаще (11 голов против девяти). 3:2, 3:0 и 5:1 — как вам результаты «Байера» на старте сезона при Хаби Алонсо? «Бавария» тоже не теряет очков, да ещё и Гарри Кейн быстро адаптировался. Но вот домашний матч Суперкубка с «Лейпцигом» (0:3) мюнхенский клуб просто провалил. Сейчас у «Баварии» есть шанс в миллионный раз уничтожить «Байер». Да, четыре года назад «Байер» не пощадил соперника в Мюнхене, но это было так давно. Увидим ли мы что-то подобное?

Чем закончится матч двух лучших команд Германии? Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Ницца», Лига 1, 5-й тур

Интрига: справится ли «Ницца» с Мбаппе?

Парижане стартовали очень тяжело — две ничьих по итогам двух туров. Но после этого команда Луиса Энрике «прибила» «Ланс» и «Лион», отгрузив им в общей сложности семь мячей. Килиан Мбаппе вернулся в состав после крайне напряжённого межсезонья и снова забивает. А что же «Ницца»? Она, между прочим, ещё ни разу не проиграла (одна победа, три ничьих). А ещё каждый матч этого клуба в сезоне получается, выражаясь букмекерским языком, низовым. «Ницца» засушила и «Лион», и «Страсбург», но теперь у команды гораздо более сложная задача. Сможет ли она сдержать Мбаппе?

Справится ли «Ницца» с Мбаппе? Фото: Xavier Laine/Getty Images

🏉 22:00: Новая Зеландия – Намибия, КМ-2023, группа А, 2-й тур

Интрига: отыграются ли новозеландцы на слабом сопернике?

В стартовом матче Кубка мира – 2023 случилось неожиданное: Новая Зеландия впервые в истории проиграла матч группового этапа, при этом поражение получилось ещё и самым крупным для островитян. Но есть ощущение, что их этот результат только раззадорит, и под горячую руку может попасть бедная Намибия. Нас ожидает матч разных по своему уровню команд, и в победе новозеландцев никто не сомневается. Вопрос лишь в одном: растерзают бедных африканцев или просто обыграют.