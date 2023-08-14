10 молодых талантов, которые взорвут в новом сезоне Ла Лиги. Двое уже забили в 1-м туре!

Прошлый сезон Ла Лиги подарил фанатам кучу интересной молодёжи: в чемпионской «Барсе» раскрылся Алекс Бальде, за «Реал» вовсю заиграли Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени, «Сельта» дала миру парня с потенциалом круче Яго Аспаса — Габриэля Вейгу. Даже в вылетевшем «Вальядолиде» нашелся тот, кто блеснул — совсем юный Иван Фреснеда.

Этот сезон не просто может повторить успех прошлого, но и превзойти его. У нас есть 10 аргументов — обо всём по порядку.

Джуд Беллингем, 20 лет — талант поколения и новичок «Реала»

В 1-м туре Ла Лиги: 90 минут с «Атлетиком», 1 гол (оценка WhoScored – 8,59)

Вообще всё равно, как там разрешится с трансфером Килиана Мбаппе — мадридцы уже и так подписали игрока на годы. Таланта экстра-класса. Да, Беллингем вырос в одного из лучших полузащитников уже сейчас, в свои 20. За какие-то два сезона!

€ 102 млн — адекватная цена, особенно на фоне «Челси» и «Ливерпуля», готовых рвать друг друга за Мойсеса Кайседо: там предлагают уже больше € 120 млн — абсолютное сумасшествие. Беллингем практически идеальный полузащитник: сочетание атлетизма, культуры паса и физической развитости, мышления и ловкости. Человек провёл 191 игру до 20-летия, чего же тут ещё рассуждать!

Но в Мадриде он раскрывается иначе. Если в сборной Англии Джуду отдают левый полуфланг, а в «Боруссии» под контролем у Беллингема находился весь центр поля, то в «Реале» — зона десятки — под нападающим. Причём с задачей забегать в штрафную, ситуативно открываться за спины защитников. Играть, по сути, форварда в оттяжке. Вот насколько тяжело Карло Анчелотти без Карима Бензема. Но такая ситуация может открыть нового Джуда – бомбардира! «Атлетику» в 1-м туре уже забил. Дела идут лучше некуда.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Беллингем не из этого мира. У меня ощущение, что он играет тут уже очень долго».

Арда Гюлер, 18 лет — ещё один новичок «Реала»

В 1-м туре Ла Лиги: не играл

Арда – абсолютный кудесник. Шикарная техника, микрокасания, движения корпусом, благодаря которым он на доли секунды обманывает оппонента. Исполняет штрафные, отдаёт шикарные длинные передачи. Всё на таком уровне, что для Турции парень был слишком крут. Переход закономерен.

Если Беллингем уже вовсю адаптировался и времени на раскачку больше не просит, то ситуация Гюлера намного сложнее. Даже несмотря на то, что Арда очень сильно старается. Тони Кроос это выделил: «Он один из тех талантов, которые постоянно спрашивают: «Как ты это делаешь? Как ты отдал такую передачу?».

Арда Гюлер Фото: Michael Gonzalez/Getty Images

Гюлер травмирован, получил повреждение ещё в конце июля. Изначально казалось, что это перегрузка мышц и всему виной крайне изнурительные предсезонные тренировки Антонио Пинтуса (тренер «Реала» по физподготовке), но затем оказалось, что это проблемы с мениском. Восстановление займёт ещё примерно месяц.

Ламин Ямал, 16 лет — яркий талант «Барселоны»

В 1-м туре Ла Лиги: 13 минут с «Хетафе» (оценка WhoScored – 6,22)

Продукт «Ла Масии». Ламину всего 16 лет, но о себе он заявил даже не в этом году — уже в прошлом: Хави восхищался, СМИ писали оды, фанаты с нетерпением ждали дебюта. Даже ощущение какое-то, что хайп начался рановато.

Но Ямал действительно талантлив не по годам. Уже в 15 лет сыграл в Юношеской лиге УЕФА за команду U19, а в апреле дебютировал за основную команду — c «Бетисом» получил семь минут. Интересно, что дебют за первую команду состоялся раньше, чем за вторую!

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Летом — продолжение феерии на Евро U17. Загибайте пальцы: 1+1 со Словенией, гол Сербии, гол+ассист — Ирландии, гол — Франции. Только в одном матче ушёл без результативных действий! Причём два гола вышли потрясающими: подхватил мяч, сместился к правому углу штрафной — и как пробил щёчкой в дальний! Очень красиво. Закономерный итог турнира — наибольшее количество созданных голевых моментов, звание самого результативного игрока.

Навыки и стиль игры Ямала сильно напоминают Усмана Дембеле. Они оба действуют на правой бровке, оба играют на дриблинге: обманул корпусом-прокинул-побежал. Оба развивают сумасшедшую скорость и действуют на широком шаге. Даже манера игры в обороне схожа — не сильно любят это дело: стоят где-то в углу отстранённо и ждут мяч. У Ламина нет лишь одной фишки — двуногости.

Ламин Ямал Фото: Eric Alonso/Getty Images

Поэтому неудивительно, что после ухода француза вундеркинда тоже рассматривают как замену Усману. Так, например, пишет каталонская газета SPORT. Так что можете не сомневаться: Ламин свои минуты получит. Особенно после классного перформанса с «Тоттенхэмом» в Кубке Гампера: отдал ассист и был близок ко второму.

Альберто Молейро, 19 лет — лидер «Лас-Пальмаса»

В 1-м туре Ла Лиги: не играл

Новичок Ла Лиги — вообще не скучная команда и в чём-то даже уникальная. Тренер «Лас-Пальмаса» Хавьер Пимьента ранее работал с дублем «Барселоны». После он как раз переехал на Канарские острова и со второй попытки вывел клуб в элиту. Ставит команде владение мячом, атакующий футбол и доверяет молодёжи — привычка, видимо.

Молейро в «Лас-Пальмасе» тоже не первый сезон — он местный воспитанник. Засиял ещё в сезоне-2021/2022, как раз первом для Пимьенты: провёл 37 матчей в Сегунде и стал в Испании игроком с наибольшим количеством попыток дриблинга среди тех, кто 2003 года рождения и младше. Затем появились интерес «Барселоны» и прозвище «нового Педри» — они действительно схожи, и не только стилем игры или ролью. Но даже внешне!

Альберто Молейро / Педри Фото: Ion Alcoba, Eric Alonso/Getty Images

Но летом 2022-го трансфера не случилось — у каталонцев банально не нашлось денег. Интересовался «Хетафе», но в итоге Молейро остался, а уже в новом сезоне оформил восемь ассистов, сыграл аж 40 матчей, получил 10-й номер и, в конце концов, вышел в высший дивизион.

Хави Герра, 20 лет — джокер «Валенсии»

В 1-м туре Ла Лиги: 28 минут с «Севильей», 1 гол (оценка WhoScored – 6,91)

Свой воспитанник, центральный полузащитник, 20 лет. Первое упоминание — январь 2022-го, когда Хави попал на тренировку перед матчем с «Реалом». Но то было лишь началом пути.

Засиял Герра только в последних турах прошлого сезона. Матч с «Вальядолидом», битва за выживание. На 89-й минуте Хави появляется на поле, а уже в компенсированное получает мяч, проходит ближе к воротам, затем убегает от соперника к левому углу штрафной. И бьёт с нерабочей левой. Гол! Шикарный — мяч влетел практически в девятку. Свой шанс парень не упустил и уже через полмесяца продлил контракт до 2027-го.

Хотя даже тогда ещё была немалая вероятность, что следующий сезон Герра проведёт во второй команде. Все вопросы сняла предсезонка: забил и там, показал себя как следует. Плюс и сама «Валенсия» проводит не сильно яркое трансферное окно: в полузащиту пришёл только Пепелу из «Леванте».

Но и новый сезон, уже официальный 1-й тур, начался тоже удачно. В своём стиле Герра вышел на замену, а в концовке забил «Севилье». Эмоции — отдельный разговор — радость такая, что видно: юноша любит свой клуб и дорожит каждым шансом. Надеемся, мы его ещё увидим.

Савио, 19 лет — «Жирона»

В 1-м туре Ла Лиги: 64 минуты с «Реалом Сосьедад» (оценка WhoScored – 5,79)

Тот случай, когда игрок вроде и меняет клубы, но принадлежит всё тем же людям. Имя им — City Football Group. В прошлом сезоне побыл в «Труа», в этой межсезонке за игровым временем перешёл в симпатичную «Жирону» — оба клуба принадлежат владельцам «Манчестер Сити».

Савио — классический бразильский вингер. В арсенале — техника, смещения в центр с фланга, поставленный удар. Парень ещё только в начале пути и во взрослой европейской карьере провёл всего девять матчей. Ноль результативных действий. Да, по такому сложно судить.

Савио Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Но всё-таки был случай, когда Савио зажёг — ЧМ U20. Оформил 1+3 в пяти матчах и как мог разгонял атаки бразильцев. На том турнире эта звёздная сборная не реализовала свой потенциал: каждый играл сам за себя, индивидуальности превосходили командные цели. Логичный исход — поражение от Израиля уже в четвертьфинале.

Пабло Торре, 20 лет — «Жирона»

В 1-м туре Ла Лиги: 26 минут с «Реалом Сосьедад» (оценка WhoScored – 6,06)

Взяли в аренду на сезон у «Барсы» без права выкупа. Талант, который два года назад разрывал третий дивизион за «Расинг» (10+11 в 34 матчах) и вывел клуб в Сегунду. Но после переезда в Каталонию ожидаемо потерял игровое время. При этом сам Пабло отказывался играть за дубль и всеми силами пытался удержаться в первой.

Надолго энтузиазма не хватило. «Жирона» — хороший выбор для развития: атакующий футбол, прессингующая команда, стабильные 20–30 минут в каждом матче, а то и вовсе попадание в стартовый состав.

Торре действует под нападающим. Ловкий, техничный, с шикарным пасом на любую дистанцию. Даже в «Барселоне», когда изредка появлялся на замену, именно ему партнёры доверяли подавать угловые.

Пабло Торре Фото: Ricardo Larreina/Getty Images

Большой потенциал, который начнёт по-настоящему развиваться именно сейчас.

Шади Риад, 20 лет — «Бетис»

В 1-м туре Ла Лиги: не играл

Протоптанная дорожка «Бетиса» — это забирать к себе игроков академии «Барселоны». Ради – очередная подобная находка. Хотя каталонцы сохранили 50% прав на игрока и опцию обратного выкупа.

Марокканский центрдеф прошлый сезон провёл за вторую команду и бился за путёвку в Сегунду. Играл последнего защитника и придавал команде надёжности. Вступал в единоборства, собирал весь верх, забивал головой. В целом выглядел опытнее сверстников, постепенно подходил момент дебюта за первую команду.

Шади Риад Фото: Fran Santiago/Getty Images

Но туда двери оказались закрыты, а в «Бетисе» как раз недобор игроков обороны. Риад наверняка получит немало минут и может пойти по пути Хуана Миранды — другого воспитанника «Барсы»: левый защитник постепенно становится незаменимым для севильцев и уже сейчас сияет. Чего стоит только Евро U21.

Хосе Анхель Кармона, 21 год — «Хетафе»

В 1-м туре Ла Лиги: не играл

Очень универсальный игрок. В своём дебютном матче Ла Лиги за «Севилью» вышел на позиции правого защитника и с ходу выстрелил — оформил 2+1 с «Эспаньолом». Так Хосе стал самым молодым игроком с 2010 года, который поучаствовал в трёх голах в дебютном матче в Ла Лиге.

Тогда появилось чёткое ощущение: вот она — замена вечному Хесусу Навасу: скоростной, атакующий, молодой, с пасом. Свой воспитанник. Но дальше всё пошло не очень: «Севилья» не торопилась с заменой легенды, а Кармону использовала в центре обороны. Хосе играл практически в каждом матче, но выходил со скамейки. Зимой ушёл в аренду к «Эльче».

Хосе Анхель Кармона (на фото справа) Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

В «Эльче» играл стабильно в стартовом составе и более атакующей позиции правого латераля. Но на ключевой отрезок — концовку сезона — выбыл из-за травмы. Летом Кармону хотели продать окончательно, не вышло: в «Хетафе» он снова по аренде.

Ильяс Ахомаш, 19 лет — очередной упущенный талант «Барселоны»

В 1-м туре Ла Лиги: не играл

Виктор Барбера, Ферран Жутгла и теперь Ильяс Ахомаш — уже три игрока с классным потенциалом, которых «Барса» за год отдала просто так. Они даже продавать их не успевают?

В случае с Ильясом всё просто: полгода до истечения контракта, нежелание продлеваться, поиск нового клуба. Сначала был «Лидс», потом включились «Арсенал», «Милан» и «Севилья», но итог — «Вильярреал». Хороший выбор для 19-летнего юноши: играть будет больше, и сам клуб — стабильно в лидерах.

Ильяс Ахомаш Фото: Raymond Smit/Getty Images

В «Барселоне» Ильяс играл в дубле. Универсальный атакующий игрок: действует и как атакующий полузащитник, и как оттянутый нападающий, и как вингер. Главная фишка — продвижение мяча из глубины в финальную треть. Здесь помогают и маленький рост, и футбольные навыки: креатив, дриблинг, понимание игры — видит нужные зоны.

Капитан сборной Испании U19. На соответствующем Евро показал себя с лучшей стороны: можно смело назвать MVP минимум двух матчей на групповом этапе.