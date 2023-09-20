Первый тайм «Сити» и «Црвены» войдёт в историю. Такие цифры точно реальны?

Удивительный первый тайм выдали «Манчестер Сити» и «Црвена Звезда». Обладатели требла буквально уничтожали соперника на своём поле. Вся игра проходила на половине поля гостей. У англичан возникал момент за моментом. В первом тайме по воротам пробили все полевые футболисты «Сити», вышедшие в основе, кроме Диаша.

Холанд на 25-й минуте ударил в перекладину и упустил ещё несколько моментов. Словно продолжился матч последнего тура АПЛ, в котором норвежец не использовал огромное количество моментов у ворот «Вест Хэма». 45 минут казалось, что «Сити» вот-вот забьёт, а отличился футболист «Црвены»!

Осман Букари вышел один на один с вратарём «Сити» и, не сближаясь с ним, точно пробил. Помощник главного арбитра словно не поверил, что такое возможно, и поднял флажок. Однако судьи на VAR посмотрели повтор и увидели, что мяч был забит по правилам. Футболисты «Црвены Звезды» радовались так, будто сами не верили в происходящее.

Интересно, что за несколько минут до пропущенного мяча Гвардиола сделал замену. Бернарду Силва ушёл с поля на 44-й минуте, а вместо него появился Жереми Доку, который мощно провёл предыдущий матч за «Сити». По тому, как уходил португалец, было непохоже, что его меняют из-за травмы. Решение тренера было, вероятно, основано на игре. Хотя именно по-футбольному хозяева тотально превосходили соперника.

Сразу после перерыва всё встало на свои места. Буквально первая же атака «Сити» привела к голу. У Холанда не шло с завершением атак, но он отдал классный ассист на ход Альваресу. Аргентинец обвёл вратаря и издевательски слабо катнул мяч в ворота (хотя, похоже, у него просто не совсем получился удар).

А вскоре «Сити» забил ещё и победный гол. Он полностью на совести голкипера «Црвены Звезды» Омри Глазера. Со штрафного Альварес исполнил скорее навес, чем удар. Вратарь кулаком едва-едва коснулся мяча, который отлетел в ворота. Грубая ошибка. Голкипер, понимая, что натворил, сразу же схватился за голову.

Ну а гол Родри на 73-й минуте фактически закрыл вопрос о победителе. Испанский опорник «Сити» обвёл соперника и аккуратно пробил в дальний угол. Тут уже особо без вопросов к вратарю.

Таким образом, в группе G на первом месте идут «Сити» и «Лейпциг». Команды с идентичным счётом выиграли первые матчи в группе. В следующем туре Лиги чемпионов команде Гвардиолы ехать как раз в Германию.