Как Пеле покорял США за 50 лет до Месси. Удивительная история клуба, опередившего время

Сегодня часть внимания футбольной публики прикована не только к Европе или Саудовской Аравии, чьи клубы провели активную трансферную кампанию, но и к МЛС. Минувшим летом в американскую лигу переехал один из лучших футболистов в истории — Лионель Месси. И сегодня кажется, что этот трансфер — эпохальное событие для всего американского профессионального спорта и для местного соккера в частности. Но это не совсем так. Около 50 лет назад подобное в США уже случалось, когда играть за местный «Нью-Йорк Космос» приехал сам Пеле. И эту историю можно узнать из документального фильма «Однажды в жизни: Экстраординарная история клуба «Нью-Йорк Космос», о котором мы сегодня расскажем.

США против соккера

«Американцы к середине прошлого века так привыкли к искусственным паузам во время спортивных состязаний, что у них просто не было той концентрации внимания, которая была в остальном мире, где люди смотрели спорт длинными беспрерывными отрезками», — говорит журналист Дэвид Хирши в первые несколько минут монументальной документалки Once In A Lifetime: The Extraordinary Story of The New York Cosmos.

В принципе, уже этой одной фразой можно составить более-менее осязаемый портрет типичного спортивного болельщика в США полувековой давности, когда началась удивительная история футбольного клуба «Нью-Йорк Космос». Команды, которая была создана в 1970-х американским медиамагнатом и, как про него говорят в фильме, большим болельщиком всех видов спорта Стивом Россом. На тот момент Росс был президентом Warner Communications и имел большие связи в кино и музыкальных бизнесах. И, конечно, управлял огромными денежными потоками знаменитой компании, часть из которых и направил на создание соккер-команды.

Для того чтобы понять, насколько Росс с одной стороны рисковал, а с другой — опередил время, нужно понимать, что творилось в американском спорте в 1970-е. А именно — в соккере.

В то время во всём мире футбол уже стал главным и самым популярным видом спорта. Везде, но не в США, где внимание болельщиков было поделено между американским футболом, бейсболом, баскетболом и в меньшей степени хоккеем. Профессиональные лиги страны уже тогда отдалённо напоминали то, что есть в американском спорте сейчас, имели внушительные контракты с телевидением и привлекали на трибуны десятки тысяч людей еженедельно.

Но, в отличие от вышеперечисленных видов спорта, соккер в послевоенных США пользовался очень небольшой популярностью. В стране не было студенческих и любительских лиг, а 99,9% населения, как утверждают главные герои документального фильма Once In A Lifetime, никогда не слышали про традиционный футбол.

Единственное достижение американского футбола на международной арене на тот момент — победа сборной США над могучей Англией на чемпионате мира 1950 года. Но тот результат так и не стал толчком к развитию вида спорта внутри страны, а в следующий раз американская сборная пробьётся на первенство планеты только 40 лет спустя. И как раз это достижение уже будут напрямую связывать с командой Стива Росса.

Революция Стива Росса

Стив Росс, как я уже сказал, был не просто богатым человеком со связями, но и неистовым болельщиком и фанатом спорта. Причём у него не было особых предпочтений — он просто обожал спорт и получал кайф, когда его любимые команды и спортсмены побеждали. Но, будучи не последним человеком в шоу-бизнесе, Росс прекрасно разбирался и в законах развлекательной индустрии. Поэтому стратегия развития «Нью-Йорк Космос» вобрала в себя лучшее от мира спорта и медиа. Росс вместе с братьями Эртегюнами, которые тогда управляли звукозаписывающей студией Atlantic Records, создал футбольный клуб. И все они хотели, чтобы команда не просто побеждала, но и привлекла к себе как можно больше внимания. Чуть позже у Росса появится и более глобальная цель — сделать футбол/соккер сверхпопулярным видом спорта в США, который не будет уступать бейсболу и американскому футболу.

Росс одним из первых понял, что для взрыва популярности соккера и его команды ему нужна суперзвезда. «Нью-Йорк Космос» был основан в 1970 году, а уже спустя несколько лет начальство устроило свою самую славную охоту. Клуб из совсем не футбольной страны нацелился на приглашение Пеле — на тот момент главного футболиста мира.

Пеле Фото: Eric Schweikardt/Getty Images

В Once In A Lifetime авторы довольно подробно пересказывают, как это было. Руководству американского клуба, конечно, повезло. Пеле к тому времени уже хотел заканчивать с футболом, но, как это часто бывает у спортсменов, к концу карьеры у него было не всё хорошо с финансами. Бразилец играл только на родине, а там ему платили совсем не выдающиеся деньги. И, когда пришло предложение из США, Пеле сильно задумался. За три года ему предлагали, по разным прикидкам, от $ 4,5 млн до $ 7,5 млн, что делало его с отрывом самым высокооплачиваемым спортсменом мира в середине 1970-х.

Но, как показано в фильме, окончательно Пеле согласился не только из-за денег. Начальство «Нью-Йорк Космос» убедило бразильца переехать в США пафосной фразой в духе патетичных голливудских фильмов. На тот момент, узнав о продолжении карьеры Пеле, многие европейские гранды тоже хотели его заполучить. Но американцы перебили предложение, сказав ему, что в Европе он лишь сможет выиграть ещё один чемпионат, а в составе «Космоса» — покорить целую страну.

До момента с подписанием Пеле Once In A Lifetime линейно рассказывает о появлении яркого клуба в стране, где его никто не ждал. Но как только бразилец на экране надевает футболку «Нью-Йорк Космос», начинаешь замечать параллели между событиями 50-летней давности и сегодняшним днем.

Параллели прошлого и настоящего

Последние полгода футбольный мир будоражит Саудовская Аравия. Местные клубы пачками привозят звёзд футбола из Европы, обогащая свою лигу, которая по именам всего за одно трансферное окно стала смотреться уже весьма солидно. И, по сути, ящик Пандоры открыл Криштиану Роналду, согласившийся перейти в саудовский клуб ради космических денег. Приглашение одного из лучших футболистов в истории как будто подняло имидж саудовского чемпионата и дало шанс остальным командам заключать контракты с другими европейскими звёздами.

На другом полушарии произошёл ещё один громкий переход — Лионель Месси поехал покорять Америку, заключив контракт с клубом «Интер Майами». На момент написания этих строк Месси уже выиграл с командой Кубок лиги и активно помогает клубу подняться со дна турнирной таблицы в чемпионате.

Пеле в футболке «Нью-Йорк Космос» Фото: George Tiedemann/Getty Images

Переходы Месси и Роналду сильно отличаются, и за ними по-разному интересно следить. Но переезд Пеле в «Нью-Йорк Космос» как будто сочетал в себе характерные черты обоих этих трансферов. Пеле отчасти был для американского соккера 1970-х как Роналду — то есть большой звездой, которая открыла для всего мира новую лигу. А также повысила её имидж: после перехода Пеле многие клубы захотели иметь в составе звёзд футбола. Но главное — спортсмены соглашались на переходы.

С другой стороны, переезд Пеле был обставлен медийно как невероятное событие не только для соккера, но и для всей страны. Росс и его Warner Communications сумели сделать так, что на Пеле ходили все и везде. В Once In A Lifetime есть несколько забавных мини-интервью с болельщиками, которые признаются, что ещё вчера не знали правил игры, а сегодня они уже выстаивают многочасовые очереди за билетами на «Нью-Йорк Космос».

Также переход дал мощный финансовый толчок самому Пеле — нет более благодатного рынка для выжимания денег из имиджа звезды, чем США. И, глядя на первые месяцы пребывания Месси в Америке, на новости о его сложных бизнес-сделках, покупке недвижимости в Майами «на будущее», а также на десятки видео со звёздами на трибунах стадионов, где играет он и его команда, невольно проводишь параллели с переходом Пеле, который 50 лет назад показал, как в США известные спортсмены могут делать деньги.

«Нью-Йорк Космос» — первый суперклуб

Но трансфер Короля футбола, а также последующие переходы Карлоса Альберто, Франца Беккенбауэра и других — не главный след, который оставил после себя клуб из Нью-Йорка. Сегодня хищный путь развития команды с переманиванием звёзд футбола никого не удивит. А в 1970-е никто в Европе о такой стратегии не помышлял. Да, были суперзвёздные команды-династии вроде послевоенного «Реала», но они всё же собирались более органично. А тут Росс и его команда действовали современными методами, собирая состав по звёздному статусу.

Мощная трансферная кампания на протяжении нескольких лет, вдохновенная игра связки Пеле и итальянца Джорджо Кинальи, который наколотит за «Космос» более двух сотен мячей, феноменальная поддержка болельщиков, которые впервые в истории американского соккера будут собирать стадионы. Всё это приведёт к тому, что команда из Нью-Йорка на несколько лет станет грандом североамериканской футбольной лиги и выиграет несколько чемпионств.

Но история «Космоса» была бы не столь интересной, если бы состояла только из трансферов, побед и полных трибун. И из Once In A Lifetime можно узнать ещё десятки историй из скоротечной истории клуба. Заметная их часть связана с разгульной жизнью. Несмотря на то что Росс был одержим победами, он сквозь пальцы смотрел на кутёж звёзд, которые пропадали в «Студии 54» и других ярких клубах Нью-Йорка сразу после игрового уикенда. Англичанин Родни Марш, который играл тогда за «Тампа-Бэй», рассказывал, что руководство клуба специально встречало звёзд «Космоса» в родном городе лимузинами, проститутками и бесплатным дорогим алкоголем, чтобы потрепать их перед матчем. И это работало!

Генри Киссинджер и Пеле Фото: Getty Images

Футболисты «Космоса» спустя какое-то время стали суперзвёздами, а в раздевалку пытались пробиться многие знаменитости — от Мика Джаггера до Барбры Стрейзанд. Кто-то делал это из уважения к Россу, от благосклонности которого зависели многие карьеры звёзд, но были и те, кто стал активным фанатом. Например, Генри Киссинджер, который был в то время государственным секретарём США и одним из главных политиков в стране. Как говорят, он не пропускал ни одного матча «Космоса».

***

Пьянки в клубах, супертрансфер Пеле, битва за рекордные телеконтракты и зрителей — лишь верхушка айсберга истории «Нью-Йорк Космос». Once In A Lifetime, снятая в 2006 году, не из тех документалок, в которых авторы навязывают свою точку зрения. Это фильм, где выкладываются все карты на стол, но выводы зрители должны сделать сами.

И выводы, на первый взгляд, очень просты. «Нью-Йорк Космос» — клуб, который слишком рано родился. В современном футболе эта команда с огромными тратами и россыпью суперзвёзд в составе смотрелась бы невероятно органично. Но в 1970-х, да ещё и в США, этот проект был практически обречён на провал. Стив Росс, которого многие называют отцом американского соккера, поставил всё на эту карту и, в общем, проиграл. В 1985 году команду расформируют, так как Warner Communications не сможет финансово её поддерживать. У Росса, впрочем, всегда в рукаве был план Б, связанный с американской заявкой на право проведения чемпионата мира. Он рассчитывал, что такой масштабный турнир сделает соккер в стране ещё популярнее, а значит, и поможет «Космосу». Однако ФИФА позволит США провести ЧМ только в 1994 году, когда не только «Космоса», но и Росса уже не будет в живых.

Но всё-таки Once In A Lifetime и вообще история «Нью-Йорк Космос» — это история победы. Всплеск любви к соккеру в США в 1970-х вскоре приведёт к тому, что в стране родится первое «футбольное» поколение детей, которое проигнорирует бейсбол и другие традиционные для Америки виды спорта в пользу ещё недавно диковинного соккера. В стране появятся любительские и студенческие лиги, а после чемпионата мира 1994 года образуется МЛС. Страна, естественно, обзаведётся сильными национальными командами, особенно женской, которая несколько раз станет чемпионом мира.

Американская женская сборная с Кубком мира Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Авторы документального фильма единственный раз позволяют себе личное высказывание уже на финальных титрах, связывая возросшую популярность футбола в США именно с «Космосом» — уникальной аномалией, которая повлекла за собой большие перемены, но не сразу, а десятилетия спустя. Возможно, сегодня этот вывод кажется чуть наивным и притянутым за уши. Но сложно закрыть глаза на то, что сделал Стив Росс и его команда. И, несмотря на то что для главных героев история закончилась скорее грустно, хэппи-энд всё же случился. Пеле стал богаче, «Нью-Йорк Космос» рассказал нации, что такое европейский футбол, а через несколько лет американцы уже сами и без медийных историй приняли этот вид спорта. Да, в США соккер и сегодня уступает по популярности бейсболу и американскому футболу. Но он уже давно не невидимка, каким был в огромной стране ещё каких-то 50 лет назад.