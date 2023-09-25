Победители Бразилии на ЧМ и команда с баном от ФИФА. Сборную России ждут новые соперники

Сборной России в октябре предстоит два товарищеских матча с африканскими сборными. Встречу с Камеруном в Москве уже анонсировал президент РФС Александр Дюков. А по информации «РБ Спорт», команда Валерия Карпина 16 октября сыграет в Турции с Кенией.

Блез Джунан генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна «Если российская сторона хочет сыграть 12 октября, то это не проблема для нас, но пока идёт работа над точной датой проведения матча. Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить товарищескую игру наших сборных в России».

Что мы знаем о сборных Камеруна и Кении? И встречались ли они с Россией раньше?

Карпину предстоит матч с топ-сборной Африки

Первый соперник – сборная Камеруна. Прозвище команды – «неукротимые львы». В рейтинге ФИФА камерунцы занимают 41-е место (седьмые среди африканских команд). Но Камерун исторически всегда считается одной из сильнейших сборных Африки. На их счету пять побед в Кубке африканских наций (больше только у Египта – семь), также камерунцы под лидерством Самуэля Это’О выигрывали золото Олимпиады-2000 в Сиднее (в финале обыграли Испанию). А в 2003-м Камерун чуть не зацепил Кубок конфедераций, в финале уступив Франции. На чемпионатах мира «львы» играли восемь раз (впервые – в 1982 году). Наилучшее достижение – 1/4 финала на ЧМ-1990. Тренером той сборной был российский специалист Валерий Непомнящий. Под его руководством Камерун занял первое место в группе с Румынией, Аргентиной (действующий чемпион) и СССР. А в 1/8 финала камерунцы обыграли Колумбию. В четвертьфинале их остановила Англия, в итоге занявшая четвёртое место.

В 1990 году камерунцы вышли в плей-офф, но больше им не удавалось преодолевать групповую стадию. Например, на ЧМ-2022 Камерун не вышел из квартета с Бразилией, Швейцарией и Сербией (бразильцев, кстати, обыграли в 3-м туре со счётом 1:0, правда, для команды Неймара игра ничего не решала). А на чемпионате мира 1994 года в США произошла единственная встреча «львов» с Россией. Она завершилась со счётом 6:1 в пользу россиян: именно в той встрече свой легендарный пента-трик оформил форвард Олег Саленко (рекорд по количеству голов в одной игре ЧМ). Игра примечательна ещё двумя моментами: в составе России в старте вышли Станислав Черчесов и Валерий Карпин (бывший и действующий главные тренеры команды), а также это поражение стало крупнейшим для Камеруна в истории (с такой же разницей уступали Южной Корее, Коста-Рике – по 0:5 и Норвегии – 1:6).

ЧМ-1994. Камерун — Россия Фото: Peter Robinson/Getty Images

Главные звёзды нынешнего Камеруна: вратарь Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), полузащитник Андре Франк Замбо Ангисса («Наполи»), а также форварды Эрик Максим Шупо-Мотинг («Бавария»), Венсан Абубакар («Бешикташ») и Карл Токо Экамби («Ренн»). Также за камерунцев выступают вингер московского «Динамо» Муми Нгамалё и полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа (есть российское гражданство). Главный тренер – Ригобер Сонг. Именно он является и рекордсменом по количеству матчей за сборную (137). Ну а лучший бомбардир в истории Камеруна (сюрприз) – Самуэль Это’О (56).

Самуэль Это’О Фото: Adam Davy/Getty Images

В 2023 году камерунцы провели шесть матчей. В рамках квалификации к Кубку африканских наций «львы» обыграли Бурунди (3:0) и дважды не смогли победить Намибию (1:1, 1:2). На чемпионате африканских наций Камерун обыграл Конго (1:0), но уступил Нигеру (0:1, играл неосновной состав). В единственном товарищеском матче камерунцы сыграли вничью с Мексикой – 2:2. В общем, сборной России предстоит интересная встреча с непростой командой. По крайней мере, сильнее в последнее время соперника не было.

Что из себя представляет Кения?

А 16 октября, скорее всего, России предстоит игра с Кенией. Об этой команде мы мало что слышали. Кения – 25-я команда Африки согласно рейтингу ФИФА (общее 109-е место). Команда ни разу не пробивалась на чемпионаты мира, а на Кубке африканских наций ни разу не проходила групповой этап (всего шесть участий, последнее – в 2019-м). У кенийцев интересный главный тренер – турок Энгин Фырат (с 2019 по 2021 год тренировал Молдавию), а самый дорогой игрок – форвард катарского «Аль-Духаиля» Майкл Олунга (€ 9 млн).

Сборная Кении Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

В 2023 году Кения проводила лишь товарищеские матчи. Сборная по прозвищу «звёзды Харамби» обыграла Пакистан (1:0) и Катар (2:1), но уступила Ирану (1:2), Джибути (0:3), Маврикию (0:1) и Южному Судану (0:1).

Интересно, что кенийцы не участвовали в отборе к Кубку африканских наций, хотя попали в одну группу с Камеруном. Причина – проблемы в федерации футбола. С ноября 2021 года кенийский футбол находится под управлением временного комитета, назначенного правительством после того, как секретарь кабинета министров по спорту уволил руководство Федерации футбола Кении. Свергнутый президент Ник Мвендва был затем дважды арестован в течение недели по обвинению в коррупции и нецелевом использовании государственных средств.

В марте 2022 года ФИФА наложила на Кению бессрочную дисквалификацию, сославшись на политическое вмешательство в управление федерацией футбола. В январе 2023-го правительство Кении обратилось к Конфедерации африканского футбола с просьбой восстановить сборную в отборочном турнире к Кубку африканских наций. Но этого не произошло.

В общем, нашей команде предстоят необычные встречи. Принять дома достаточно крепкую даже по мировым меркам сборную Камеруна – хороший спарринг в современных реалиях. А встречу с Кенией, видимо, Карпин использует для очередного просмотра ближайшего резерва.