«Атлетико» — самая непредсказуемая команда Испании. На этот раз выдали мощный камбэк

«Атлетико» – команда, которая умеет удивлять. Особенно в этом сезоне, который только недавно стартовал. После победы со счётом 0:7 над «Райо» шло поражение 0:3 от «Валенсии». После легендарно упущенной победы в Риме следовала внезапная победа в дерби над «Реалом».

Вот и на этот раз «Атлетико» по-своему удивил. Вроде уверенно начал домашний матч с «Кадисом», Гризманн уже на третьей минуте пробил в штангу, но потом что-то пошло не так. Сначала Перес забил после прострела с фланга, хотя «Атлетико» указывал на фол в начале атаки соперника.

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Затем Фали Хименес едва не положил мяч в ворота ударом со своей половины поля. Облак в этой ситуации уже был бессилен, и его спасло, что мяч не пролетел на полметра правее. Однако «Кадис» всё-таки забил второй раз. Получилось, что вратаря «Атлетико» всё-таки перекинули, но уже с линии штрафной площади. Отличился Марти после неудачной срезки от головы Аспиликуэты, которому пришлось выйти в центре защиты.

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У «Кадиса» в первом тайме было два удара в створ – получилось два гола. Гости, кажется, сами такого не ожидали и в дальнейшем сделали упор на оборону. Вообще, символично, когда кто-то играет против «Атлетико», закрываясь на своей трети поля. У «Кадиса» при этом было пять защитников, и все 11 человек за линией мяча. Не помогло.

«Атлетико» достаточно уверенно сделал камбэк. Уже в первом тайме команда Симеоне отыграла один мяч. У хозяев сначала не получилась атака, но они сохранили владение и забили вторым темпом. Отличился Корреа после навеса Аспиликуэты.

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Второй тайм начался идеально для «Атлетико». Не прошло и минуты, как удалось сравнять счёт. И снова удалась, по сути, атака вторым темпом. Первый удар заблокировал вратарь, а потом добивал уже Молина, и мяч зашёл в ворота от ноги соперника Хавьера Эрнандеса.

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«Кадис» уже практически не доходил до чужих ворот, а третий гол «Атлетико» назревал. Не пришлось ждать последних минут матча, потому что уже на 66-й минуте у хозяев получилась отличная комбинация. Сауль прострелил в одно касание, и дубль оформил Корреа.

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«Атлетико» не стал повторять ошибок «Кадиса» и не сел в оборону. Если сохранить инициативу, были возможности увеличить преимущество, но в дальнейшем счёт остался без изменений – 3:2. Мадридцы поднялись на четвёртую строчку, обогнав «Реал Сосьедад». Кстати, именно с ним играть «Атлетико» в следующем туре.