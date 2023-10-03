«Наполи» — провал Анчелотти. Не только ругался с боссом, но и получил подставу от Гаттузо

Вряд ли Карло вспоминает тот период своей карьеры с любовью. Сегодня он может отомстить бывшему клубу.

Карло Анчелотти – это олицетворение успеха. Шикарно выглядит, излучает богатство и благополучие, сделал выдающуюся карьеру. Тренерский путь Анчелотти идеален. Почти. Были отдельные неудачные матчи – как, например, стамбульский финал Лиги чемпионов. А ещё были клубы, где у Дона Карло не получилось.

С одним из них жребий свёл Анчелотти в этом сезоне. Речь о «Наполи», который в Лиге чемпионов попал в группу с «Реалом». Анчелотти отработал там полтора сезона. И, вероятно, это не тот отрезок карьеры, который он любит вспоминать.

К моменту переезда в Неаполь Дон Карло уже давно утвердился как топ-тренер, который работает только в топ-командах. Любое место, кроме первого, неудача – вот профиль команд, в которых трудился Анчелотти. «Наполи» не подходил под этот профиль. Это, безусловно, очень уважаемая команда, но для неё существовали места и ниже первого. О чём говорить – на момент назначения Анчелотти «Наполи» не был чемпионом 28 лет.

Накануне прихода Карло «Наполи» был очень близок к победе в Серии А. Команда Маурицио Сарри выдала фантастический сезон, набрала 91 очко – и всё равно стала второй. Тогда в Италии царил «Ювентус», и Сарри не смог его подвинуть. Причём «Наполи» в концовке того сезона, 2017/2018, обыграл «Юве» в гостях. И казалось, вот он – шанс! Но затем – поражение от «Фиорентины», ничья с «Торино» – и титул опять уехал в Турин.

Маурицио Сарри Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Судя по всему, Аурелио Де Лаурентис решил, что ему нужен тренер с чемпионской ментальностью, который умеет выигрывать титулы. Сарри всё-таки скорее про процесс, чем про кубки. И его дальнейшая карьера это подтвердила. Да, он выиграл Лигу Европы с «Челси» и Серию А с «Ювентусом». Но он так нигде и не смог поставить победы на поток. А у Анчелотти этот поток был налажен давным-давно.

Перед «Наполи» Карло работал в «Баварии». Он ушёл оттуда всего через год после назначения – и это многое говорит о его опыте в Германии. Он выиграл Бундеслигу, два немецких Суперкубка – но вау не произошло. Он не смог сделать из «Баварии» монолит вроде того, что у него был в «Милане» или в «Реале». Плюс не всё было в порядке в раздевалке: к примеру, у Анчелотти были недопонимания с Рибери и Левандовским.

Роберт Левандовски, Карло Анчелотти и Франк Рибери Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Возможно, на фоне неудачи (относительной) в «Баварии» Карло и согласился на более скромный «Наполи». Более скромный, но очень амбициозный. Команда и так почти обставила «Ювентус», а тут ещё и мастер Анчелотти приехал – теперь точно должно получиться! Скорее всего, именно так рассуждал Аурелио Де Лаурентис.

Тем не менее первый сезон не стал триумфальным. «Наполи» вновь занял второе место в Серии А, но в этот раз набрал 79 очков и отстал от «Ювентуса» на целых 11. Плюс команда Анчелотти не вышла из группы в Лиге чемпионов. Хотя, реализуй Аркадиуш Милик выход один на один на последних минутах матча с «Ливерпулем», «Наполи» вышел бы в 1/8 финала и выкинул бы англичан в Лигу Европы. А в итоге – «Наполи» свалился в ЛЕ, а «Ливерпуль» выиграл ЛЧ.

Перед началом сезона-2019/2020 Де Лаурентис серьёзно вложился в усиление состава. В «Наполи» пришли Ирвин Лосано, Костас Манолас, Элиф Элмас, Джованни Ди Лоренцо, после окончания аренды выкупили вратаря Алекса Мерета. Тем летом «Наполи» потратил € 140 млн. При этом никто из важных игроков команду не покинул.

Презентация новичков «Наполи» Фото: SSC NAPOLI via Getty Images

Как ни парадоксально, именно тогда и начались проблемы. Всё трансферное окно Анчелотти публично подгонял клуб: мол, работайте быстрее, мне нужны футболисты! Плюс Карло открыто говорил о том, как хочет заполучить Хамеса Родригеса, которого знал по «Реалу» и с которым даже пересекался в «Баварии». Однако до «Наполи» Хамес так и не доехал.

Тем же летом тренера сменил «Ювентус»: вместо Массимилиано Аллегри назначили Маурицио Сарри. Стало понятно, что в «Юве» грядет перестройка. А это значит, он уже не так неуязвим, как раньше. Плюс, вероятнее всего, Де Лаурентису было принципиально уделать Сарри. «Правило бывших» работает во всех странах и на всех континентах.

Начинается сезон. «Наполи» сначала проигрывает «Ювентусу» 3:4 («горели» 0:3, отыгрались – но всё равно уступили), затем дома уступает «Кальяри», а после этого устраивается в чемпионате на семь подряд матчей без побед. Де Лаурентису в принципе не нужен повод, чтобы вспылить и поругаться со всеми на свете. Но тут их было предостаточно.

Аурелио Де Лаурентис и Карло Анчелотти Фото: SSC NAPOLI via Getty Image

После поражения от «Ромы» Де Лау потребовал, чтобы к матчу Лиги чемпионов с «Зальцбургом» команда готовилась на базе и никуда не выезжала. Президент заявил, что «Наполи» надо вернуть ощущение семьи. Анчелотти публично сообщил о несогласии с этим решением, но добавил, что как тренер должен выполнять решения клуба.

Матч с «Зальцбургом» завершился вничью – 1:1. Недовольный Де Лаурентис снова потребовал, чтобы команда ехала на базу и сидела там до следующей игры. Но тут взбунтовались игроки: через капитана, Лоренцо Инсинье, они сообщили, что разъезжаются по домам. На базу поехал только Анчелотти с помощниками, чтобы избежать крупного штрафа.

После той истории прошёл месяц. «Наполи» так и не начал побеждать в Серии А, но зато вышел из группы в Лиге чемпионов. В последнем туре группового этапа неаполитанцы разгромили «Генк» 4:0, и после этого было объявлено об уходе Анчелотти. И почти сразу назвали имя нового тренера. Им стал Дженнаро Гаттузо.

В Италии писали, что Гаттузо и Де Лаурентис познакомились летом 2019-го на праздновании юбилея Анчелотти. Когда осенью в «Наполи» начались бурления, клуб начал выбирать нового тренера – и тут вспомнили о Рино. Опять же, по слухам, даже больше, чем увольнение, Анчелотти удивило то, что Гаттузо перед своим назначением с ним даже не поговорил.

А они ведь столько лет знали друг друга, столько вместе выиграли. Но получилось так, что, по сути, Рино подсидел Карло. В 2023-м они встретились в полуфинале Суперкубка Испании. Анчелотти рулил «Реалом», Гаттузо – «Валенсией». Перед матчем они оба заявили, что отношения у них, мягко говоря, так себе. И их рукопожатие перед игрой выглядело ну очень сухим и формальным. «Реал» в итоге выиграл в серии пенальти.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «У нас с Гаттузо было много радостных моментов, потому что мы побеждали и проводили много времени вместе. Наши отношения не всегда складывались хорошо из-за личных проблем, но я об этом говорить не хочу. Из той команды вышло много тренеров: Зеедорф, Пирло, Гаттузо, Неста… Не скажу, что они многому научились, но это был опыт. Каждый вкладывал знания в свою команду. Команды Гаттузо играют очень интенсивно и имеют отчётливую идентичность».

Гаттузо уже покинул «Валенсию» и теперь в «Марселе». Анчелотти по-прежнему в «Реале». А «Наполи» наконец стал чемпионом, очень сильно обновился кадрово со времён Карло и теперь встретит его на стадионе имени Марадоны.

Матч «Наполи» – «Реал» и так должен получиться огненным, но особенности взаимоотношений «Наполи» и Анчелотти могут сделать его ещё горячее.