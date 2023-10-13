В Месси плюнул воспитанник «Барсы». Но Лео даже не узнал его

Аргентина сыграла уже третий матч в группе квалификации чемпионата мира — 2026. В первых двух — убедительные победы над Эквадором и Боливией. Следующий соперник — Парагвай, который, казалось, не должен был доставить проблем. Даже с учётом того, что лидер действующих чемпионов мира Лионель Месси начал матч на скамейке запасных.

В общем-то, проблем аргентинцы действительно не испытали. Ведь уже на третьей минуте команда вышла вперёд. Классная подача Де Пауля на дальний угол, а там Отаменди, надевший капитанскую повязку, мощнейше приложился по мячу. Месси в этот момент скромно улыбнулся на скамейке.

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Аргентина держала преимущество и полностью контролировала происходящее на поле. Моменты были у Мартинеса и Гонсалеса, но второй мяч никак не летел в сетку.

Месси выпустили на поле на 53-й минуте. Его выход ознаменовался забавным эпизодом. Когда Альварес уходил с поля, вместе с ним к Лео побежал Отаменди, желая передать капитанскую повязку. Но аргентинец жестами показывал партнёру, что не нужно этого делать и что капитан сегодня Николас. Однако Отаменди не послушался и всё же осуществил задуманное.

За 38 минут на поле «новый» капитан чуть не забил первый гол с углового в карьере. Он закрутил в дальний угол, но мяч попал в крестовину. Конечно, происходящее на поле бесило парагвайцев. В одном из эпизодов к Лео подлетел нападающий Антонио Санабрия. Они обменялись репликами, Месси отвернулся, после чего в его спину полетел плевок.

Санабрия плюёт в Месси Фото: Скриншот из трансляции

На поле это никто не заметил. Обсуждение началось уже после матча. В том числе после слов самой аргентинской звезды.

Лионель Месси капитан сборной Аргентины «Я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из их футболистов плюнул в меня. Я даже не знаю, кто это. Я его не видел. Мне просто сказали. Не хочу придавать этому значения, потому что тогда он будет всюду болтать об этом, что ещё хуже, постарается сделать себе имя. Лучше оставить всё это здесь».

Но, вероятно, нападающий лукавит. Ведь Санабрия — воспитанник «Барселоны» и выпускался из «Ла Масии», когда Лео ещё был в клубе, то есть в 2013 году. Также он выступал за «Барселону Б» и пять лет отыграл в «Бетисе». Так что Месси точно слышал о нынешнем нападающем «Торино».

Ещё из важного — травма защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо. Его на носилках унесли с поля.

После трёх туров отбора Аргентина — единоличный лидер. Ведь Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой. 18 октября команда Лионеля Скалони проведёт матч с Перу.