Матч с Данией значит очень многое. Но ситуация в группе в любом случае останется запутанной.

Время Казахстана. У команды Адиева — первый из трёх решающих выездов в борьбе за Евро

14 октября сборная Казахстана сыграет в Копенгагене с Данией. Для команды Магомеда Адиева этот матч решит многое: если получится зацепиться за очки, то шансы на выход в финальную часть Евро-2024 возрастут. Если нет, то придётся надеяться на чудо.

Какой расклад у Казахстана в группе?

Интересно, что именно с Дании началась сказка Казахстана в этом отборе. Да, в 1-м туре команда Адиева уступила на своём поле Словении, и казалось, всё будет как и всегда. То есть место внизу таблицы и периодическое царапание фаворитов. О том, чтобы попасть напрямую в финальную часть, вряд ли кто-то мечтал. Однако потом 2-й тур – и матч с датчанами. К перерыву Казахстан летел 0:2, но после сотворил нереальный камбэк, забив три мяча.

Дальше без проблем хлопнули Сан-Марино и дважды Северную Ирландию. Поражение только одно, но чувствительное – на своём поле от Финляндии. Именно оно прилично подпортило шансы команды на выход в плей-офф из группы. Сейчас у Казахстана 12 очков и четвёртое место. Столько же очков у Финляндии (впереди за счёт личных встреч), больше – у Дании и Словении.

Турнирная таблица группы H

Получается, две ближайшие гостевые встречи – с Данией и Финляндией – очень важны для казахстанцев. Дальше их ждут домашняя встреча с Сан-Марино и ещё один выезд в Словению. Финиш группового этапа – точно не сказка. Зато мы увидим реальную силу команды на фоне статусных соперников.

Вот что сказал Магомед Адиев о будущих матчах ещё в сентябре.

Магомед Адиев главный тренер Казахстана «Я не любитель оценивать шансы. Ясно, что нас ждёт тяжёлый выезд. Рады, что за четыре игры до конца цикла мы продолжаем бороться за попадание на чемпионат Европы. Чётко понимаем, что должны набирать очки в матчах с финнами и датчанами. Мы не имеем права приехать оттуда с нулём! Знаете, я иногда в парнях уверен даже больше, чем в себе. Если бы я в них не верил, у нас бы вообще ничего не получилось. А если у них вдруг дрогнут колени, значит, они изначально дрогнули у меня. Но, уверен, проблем с настроем у нас не будет. До стартового свистка мы точно не дрогнем и никому до игры не проиграем».

Важно: даже если Казахстан не попадёт в финальную часть напрямую – весной у них будет ещё один шанс как у победителя группы Лиги наций. 12 команд разыграют три путёвки в плей-офф. Но, конечно, лучше бы этого избежать.

А что происходит с Данией?

Полуфиналисты последнего чемпионата Европы явно не оправдывают статус безоговорочного фаворита в группе. После поражения от Казахстана в гостях их разнесли на родине. Но игра команды Каспера Юльманна глобально не изменилась. Очень неуверенные победы над Финляндией и Северной Ирландией с минимальным счётом, ничья со Словенией. Убедительно проявить себя получилось разве что в матче с Сан-Марино. Но вряд ли это показатель.

Да, датчане могут сетовать на отсутствие в первой игре с Казахстаном Эриксена и Кристенсена. Теперь они в составе и готовы помочь. При этом есть другие проблемы – по разным причинам не сыграют в матче Бах из «Бенфики», Кристансен из «Лестера», Ольсен из «Брюгге» и Биллинг из «Борнмута».

Так что Дании необходимо закрывать вопрос с выходом из группы в двух ближайших турах. Это гарантируют две победы. Да, Казахстан очень неприятный соперник. Но, даже с учётом потерь, датчане всё равно фавориты в этом противостоянии.

Где смотреть матч Дания — Казахстан?

Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 2» с 21.35 мск.