Что из себя представляет и как выживает сборная Палестины

Образовалась в 1998-м, не одержала ни одной победы на Кубке Азии, лучший игрок – из чемпионата Бельгии. Пока собирается играть в Алжире.

Сборная Палестины в ближайшее время будет проводить домашние матчи на нейтральной территории – поможет Алжир. Решение логичное, учитывая военный конфликт с Израилем. А что вообще представляет из себя нынешняя сборная Палестины?

Когда сборная Палестины стала членом ФИФА

Это произошло в 1998-м, а тремя годами ранее Палестина получила статус временного члена ФИФА. Первыми официальными матчами для сборной стали игры квалификации Кубка арабских государств. Любопытно, что в 1928 году появилась подмандатная сборная Палестины, также известная как сборная Эрец-Исраэль. Её основал лидер еврейской спортивной организации. Она представляла на международных соревнованиях британский мандат в Палестине.

Британский мандат в Палестине – это геополитическое образование, созданное на территории исторической Палестины после Первой мировой войны и находившееся в 1922—1948 годах под управлением Великобритании в рамках мандата Лиги Наций. Кроме территории современного Израиля, мандат распространялся на территории современных Иордании, Западного берега реки Иордан и Сектора Газа.

В 1929 году сборная получила членство в ФИФА, а потом сыграла всего лишь пять официальных матчей. Четыре из них она провела в отборах чемпионатов мира в 1930-х. В 1948 году сборная Палестины стала национальной командой Израиля. А палестинские арабские футболисты бойкотировали сборную и покинули её ещё в 1934 году. Это связано с тем, что еврейское руководство ассоциации систематически ограничивало арабское участие. В результате арабские клубы покинули ассоциацию, а футболисты — сборную.

Основная футбольная команда средней школы Амирия. Яффо, 1923 год Фото: Из архива IPS

Кто тренирует сборную Палестины

Весной 2021 года должность главного тренера сборной занял Макрам Даббуб. В бытность игроком он выступал на позиции вратаря и провёл всю карьеру в родном Тунисе. Там Даббуб играл только за «Эсперанс» и «Зарзис», а в 2008 году завершил карьеру.

Макрам — далеко не чужой человек для нынешней сборной Палестины. В течение 11 лет он занимал пост тренера вратарей этой команды, а затем его повысили до главного тренера. Под его руководством команда провела 15 матчей: семь побед, две ничьих и шесть поражений.

Макрам Даббуб тренирует сборную Палестины с 2021 года Фото: Fred Lee/Getty Images

Даббуб ещё в 2012 году отмечал, что напряжённые отношения между Израилем и Палестиной создают дополнительные сложности для сборной.

«Иногда перед международным матчем приходилось составлять список из 50 футболистов, — говорил тренер. — Мы понимали, что многие не смогут приехать из-за проблем с перемещениями между городами на западном берегу реки Иордан. В 2011 году наша сборная возвращалась из Таиланда, где мы провели первый матч отбора на ЧМ-2014. Израильские власти просто не разрешили мне и ещё одному члену тренерского штаба вернуться в Палестину. Игроков пустили, но они готовились к ответной игре с другими тренерами. А мы же провели несколько дней в гостинице, пока не получили разрешение. В итоге вернулись только за день до ответной игры».

Кто играет за сборную Палестины

Одай Даббаг — самый яркий и дорогостоящий футболист сборной Палестины. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в € 1,5 млн. На старте карьеры Даббаг играл в Палестине и Кувейте, а летом 2021 года оказался в португальском клубе «Арока». Первый сезон получился не самым успешным: четыре гола в 24 матчах. Но потом Даббаг заиграл продуктивнее и набил куда более приятную статистику: 11 мячей в 21 встрече. Правда, старт сезона-2022/2023 он пропустил из-за травмы, а концовку просидел в запасе.

Прошедшим летом Даббаг оказался в чемпионате Бельгии — подписал контракт с «Шарлеруа». В 10 матчах забил три мяча и отдал две голевые передачи. Парня называют главным палестинским талантом, а за сборную Одай дебютировал весной-2018 и отыграл 27 матчей. С 11 голами он в топе лучших бомбардиров в истории сборной. Выше Тамер Сейам и Самех Марааба (по 12), Ашраф Нуман и Фахед Атталь (по 14). Однако, согласно Transfermarkt, у форварда другая статистика за национальную команду: 7+2 в 20 встречах.

Одай Даббаг — самый талантливый футболист сборной Палестины Фото: Nico Vereecken/Getty Images

Состав в целом скромный: ни один другой футболист сборной Палестины не стоит больше € 500 тыс. Опорный полузащитник Атаа Жабер играет в Азербайджане за «Нефтчи», а до лета 2022-го выступал исключительно в израильских клубах. Вообще, по футболистам сборной Палестины можно изучать географию. Игроки этой команды играют в Кувейте, Индии, Таиланде, Индонезии, Израиле.

Нападающий Салех Чихадех (29 лет) провёл всю карьеру в низших швейцарских лигах. Сейчас он играет за клуб третьей лиги «Кринс». Крайний защитник Камило Салданья выступает исключительно в Чили, сейчас представляет клуб «Сан-Фелипе» (вторая лига). Вингер Али Абу-Альфа представляет немецкий «Альтглинике» (четвёртый по силе дивизион).

Каких результатов добилась сборная Палестины

Пока результаты крайне скромные. Палестина ни разу не отбиралась на чемпионат мира – естественно, соперники в разы сильнее. А вот с Кубком Азии дела обстоят несколько лучше, ведь команда дважды играла в финальной части турнира. В 2015 году оппонентами по группе были Япония, Ирак и Иордания. Итог: три поражения в трёх матчах с разностью мячей 1:11. Исторический (первый на Кубке Азии) для Палестины гол забил Джака Ихбейшех, который уже завершил карьеру.

Через четыре года Палестина снова отобралась на Кубок Азии, который на этот раз прошёл в ОАЭ. Выступление получилось чуть более достойным, хотя команда так и не забила ни одного мяча. Тем не менее Палестина набрала два очка и заняла третье место в квартете с Иорданией, Австралией и Сирией. Таким образом, два участия Палестины в Кубке Азии принесли ей всего один забитый мяч. В начале 2024 года команда поедет в Катар на свой третий подряд турнир. Её соперники по группе — Иран, ОАЭ и Гонконг.

Сборная Палестины ни разу не играла в финальной стадии чемпионатов мира Фото: Fred Lee/Getty Images

В 2014 году Палестина стала победителем Кубка вызова Азиатской футбольной конфедерации. Это был пятый и последний розыгрыш турнира. В нём принимали участие азиатские сборные, которые тактично охарактеризовали как развивающиеся. Как вы понимаете, условных Японии, Австралии или Ирана там не было. Палестина набрала семь очков в группе с Мальдивами, Кыргызстаном и Мьянмой. В полуфинале команда обыграла Афганистан (2:0), а в финале одолела Филиппины (1:0).

Где Палестина проведёт ближайшие домашние матчи

Для начала команда снялась с турнира в Малайзии, который прошёл с 13 по 17 октября. Там она должна была сыграть с местной сборной, а также с Индией и Таджикистаном. На официальном сайте Палестинской футбольной ассоциации (PFA) сказано, что такое решение принято «из-за израильской агрессии в Секторе Газа». Генеральный секретарь PFA Фирас Абу Хиляль заявил следующее: «Мы отказались от турнира в Малайзии. Сейчас игроки не могут путешествовать из-за событий и обстоятельств на палестинских территориях».

После эскалации конфликта между Израилем и Палестиной Азиатская футбольная конфедерация отправила запрос в PFA. Там было сказано, что Палестине необходимо определить нейтральный стадион для проведения матча отбора ЧМ-2026 с Австралией (21 ноября). Через несколько дней стало известно, что эта игра пройдёт в Алжире. Африканская страна примет не только ближайшие домашние матчи Палестины, но и все остальные до 2027 года включительно. Это касается отбора к ЧМ-2026, квалификации Кубка Азии — 2027 и товарищеских игр.

Нашумевшая история с Сарсаком

Махмуд Сарсак — палестинский футболист, который провёл три года в израильской тюрьме. В июле 2009-го его задержали по подозрению в участии в террористической группировке. Футболист отрицал свою причастность, однако его держали в тюрьме без предъявления официальных обвинений и суда. В марте 2012-го Сарсак объявил голодовку, требуя освобождения. Махмуд сделал это после того, как его административный арест продлили в шестой раз.

Во время голодовки Сарсак потерял почти половину своего нормального веса. Состояние игрока ухудшалось, ему периодически ставили капельницы. Президент ФИФА Зепп Блаттер попросил Федерацию футбола Израиля ходатайствовать за Сарсака перед местными властями. За освобождение палестинца проходила общественная кампания. Петицию с требованием отпустить Махмуда подписал даже легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона. Он, к слову, и сейчас выступил в поддержку Палестины.

Человек с плакатом Махмуда Сарсака Фото: SNS Group via Getty Images

Группа независимых врачей отметила, что Сарсак периодически терял сознание. У него наблюдались провалы в памяти и нарушения сердечного ритма. В июне 2012 года Махмуд согласился пить молоко, насыщенное витаминами, после того как стороны продвинулись в переговорах по его освобождению. Его выпустили на свободу в июле спустя 97 дней после объявления голодовки. В 2013-м Сарсак сообщил, что во время нахождения в тюрьме регулярно подвергался физическим и психологическим пыткам.

Палестинского футболиста подозревали в связях с ХАМАС

Самех Марааба, тот самый один из лучших бомбардиров, ещё одна жертва конфликта Израиля и Палестины. В апреле 2014 года футболист возвращался с тренировочного сбора в Катаре. Израильская армия задержала его на пограничном переходе между Иорданией и Западным берегом реки Иордан. По информации израильских властей, Марааба мог быть причастен к возможной передаче денег и коммуникационного оборудования организации ХАМАС.

Палестинская футбольная ассоциация, в свою очередь, сообщила, что игрок вёз деньги клубу. Эти средства Марааба получил от человека, который жил в Катаре, а до этого был заключён в израильскую тюрьму как член ХАМАС. «Бывший футболист пожертвовал деньги клубу, а Самех должен был их привезти. Если кто-то из ХАМАС сделает пожертвование нашей ассоциации, то в чём проблема?» — говорил президент Палестинской футбольной ассоциации. В результате Мараабу задержали на семь месяцев, из-за чего он пропустил кампанию сборной Палестины в Кубке вызова АФК, Азиатских играх в 2014 году и Кубке Азии — 2015.

Самех Марааба Фото: Matthew Ashton/Getty Images

Существует ли чемпионат Палестины?

Да, он проводится почти всегда. С 1945 параллельно идут два турнира. Чемпионат Западного берега проходит на территории Западного берега реки Иордан, а чемпионат Сектора Газа – на данной территории. Первый турнир непрерывно проводится с 2008 года, ранее были паузы. В прошлом сезоне его выиграл «Джабал Аль-Мукабер», а в нынешнем после трёх туров лидирует «Шабаб Аль-Дхахирия». Футболисты оттуда регулярно вызываются в сборную. С чемпионатом Сектора Газа сложнее: он нередко прерывается, сезоны не всегда доигрываются до конца, статистика ведётся не полностью.

Как футболисты сборной Палестины отреагировали на эскалацию конфликта

Игроки предпочитают хранить молчание, никто из них пока не делал публичных заявлений. Даже звёздный по местным меркам Даббаг ничего не пишет в соцсетях. Впрочем, нужно отметить, что в том же Х (ранее «Твиттер») последний пост Даббага датирован 25 февраля 2023 года.

Фото: Социальная сеть X

На официальном сайте федерации футбола тоже нет никаких заявлений. Две последние новости касаются снятия с турнира в Малайзии и запроса АФК о нейтральном поле для игры с Австралией.