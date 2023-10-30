Лидер упал с первого места на пятое.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ураганный тур в Первой лиге. Команда Бердыева провалилась, а в РПЛ стремится новичок!

Самый драматичный, непредсказуемый и потрясающий тур в Мелбет Первой лиге. За одни выходные позиции в турнирной таблице поменяли все пять лучших команд лиги, а «Динамо», завершившее прошлый тур на первом месте, и вовсе вылетело из топ-4.

Команда тура — «Акрон»

Тольяттинцы начали сезон с победной серии, а затем слегка поумерили пыл, пропустив вперёд другие клубы. Однако постепенно команда Евгения Калешина начала вновь набирать ход и по итогам тура вернулась на первую строчку. Это случилось впервые с лета.

Победу в тяжёлой игре с «Соколом» «Акрону» принёс единственный гол, автором которого стал Иван Чудин. Саратовцы, удачно начавшие сезон, продолжают падение. Они всё ближе к зоне вылета.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Лучший гол тура — Артём Самсонов («Шинник»)

Игра команд, всё больше удаляющихся от топ-4, также не выявила победителя. «Шинник» и «Торпедо» пока сильно уступают конкурентам за право оказаться в РПЛ, но одного у этой встречи не отнять — прекрасного удара Артёма Самсонова со штрафного.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Другие матчи 16-го тура Первой лиги

«Алания» — «Арсенал»

Встреча одного из лидеров чемпионата и претендента на стыковые матчи обернулась для первых вылетом из топ-2 турнирной таблицы.

Для команды из Владикавказа всё могло сложиться ещё хуже, ведь в середине тайма защитники «Алании» привезли гол. Лучший бомбардир Первой лиги Джонатан Окоронкво подарком воспользовался и забил свой 10-й гол в сезоне.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»

Все голы были забиты ещё в первом тайме, а автором победного стал Тимофей Шипунов.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«СКА-Хабаровск» продолжает оставаться в середине таблицы, а «Ленинградец» — один из клубов, находящихся в зоне вылета.

«Енисей» — «КАМАЗ»

Пока «Енисей» активно критикуют за игру в манеже, красноярская команда набирает очки.

«Енисей» победил дома во второй раз подряд, закрепившись на 10-м месте в турнирной таблице. «КАМАЗ» двумя позициями ниже.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Волгарь» — «Родина»

«Родина» покуражилась в матче с главным аутсайдером Первой лиги, забив в гостях «Волгарю» четыре безответных мяча.

Особенно запомнился бильярдный по точности удар Максима Турищева. Его команда слегка оторвалась от зоны вылета, а «Волгарь», к сожалению, по-прежнему остаётся главным претендентом на вылет.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Кубань» — «Черноморец»

Это был матч клубов, находящихся в нижней части турнирной таблицы. Команды так и не выявили победителя. Ничья с привкусом поражения – причём для каждой из сторон.

«Кубань» остаётся на предпоследнем месте, «Черноморец» — совсем рядом, тоже в зоне вылета.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Нефтехимик» — «Тюмень»

«Тюмень» неожиданно для многих продолжает держаться в лидерах чемпионата, а благодаря победе над «Нефтехимиком» и вовсе закончила тур на второй позиции.

Второй мяч в этой встрече забил нападающий Виталий Шитов, он завершил интересную комбинацию.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Химки» — «Динамо»

Команда Андрея Талалаева продолжает восхождение по таблице и стремится вернуться в РПЛ. А вот у Курбана Бердыева хоть и небольшое отставание от лидеров, но резкое падение с первого места на пятое.