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Первая лига ФНЛ, обзор 16-го тура, статистика, матчи, голы, турнирная таблица

Ураганный тур в Первой лиге. Команда Бердыева провалилась, а в РПЛ стремится новичок!
Айнур Шаймарданов
Ураганный тур в Первой лиге
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Лидер упал с первого места на пятое.

Самый драматичный, непредсказуемый и потрясающий тур в Мелбет Первой лиге. За одни выходные позиции в турнирной таблице поменяли все пять лучших команд лиги, а «Динамо», завершившее прошлый тур на первом месте, и вовсе вылетело из топ-4.

Обзор 15-го тура Первой лиги:
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Турнирная таблица Первой лиги после 16 туров

Команда тура — «Акрон»

Тольяттинцы начали сезон с победной серии, а затем слегка поумерили пыл, пропустив вперёд другие клубы. Однако постепенно команда Евгения Калешина начала вновь набирать ход и по итогам тура вернулась на первую строчку. Это случилось впервые с лета.

Россия - Мелбет Первая лига . 16-й тур
28 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Чудин – 35'    

Победу в тяжёлой игре с «Соколом» «Акрону» принёс единственный гол, автором которого стал Иван Чудин. Саратовцы, удачно начавшие сезон, продолжают падение. Они всё ближе к зоне вылета.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Лучший гол тура — Артём Самсонов («Шинник»)

Игра команд, всё больше удаляющихся от топ-4, также не выявила победителя. «Шинник» и «Торпедо» пока сильно уступают конкурентам за право оказаться в РПЛ, но одного у этой встречи не отнять — прекрасного удара Артёма Самсонова со штрафного.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Россия - Мелбет Первая лига . 16-й тур
28 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гонгадзе – 22'     1:1 Самсонов – 78'    

Другие матчи 16-го тура Первой лиги

«Алания» — «Арсенал»

Встреча одного из лидеров чемпионата и претендента на стыковые матчи обернулась для первых вылетом из топ-2 турнирной таблицы.

Россия - Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 1
Арсенал
Тула
0:1 Окоронкво – 25'     1:1 Машуков – 54'    

Для команды из Владикавказа всё могло сложиться ещё хуже, ведь в середине тайма защитники «Алании» привезли гол. Лучший бомбардир Первой лиги Джонатан Окоронкво подарком воспользовался и забил свой 10-й гол в сезоне.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»

Все голы были забиты ещё в первом тайме, а автором победного стал Тимофей Шипунов.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«СКА-Хабаровск» продолжает оставаться в середине таблицы, а «Ленинградец» — один из клубов, находящихся в зоне вылета.

Россия - Мелбет Первая лига . 16-й тур
28 октября 2023, суббота. 07:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Алиев – 4'     1:1 Микушин – 32'     2:1 Шипунов – 40'    

«Енисей» — «КАМАЗ»

Пока «Енисей» активно критикуют за игру в манеже, красноярская команда набирает очки.

Россия - Мелбет Первая лига . 16-й тур
28 октября 2023, суббота. 11:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Савельев – 66'     2:0 Феррейра – 79'    

«Енисей» победил дома во второй раз подряд, закрепившись на 10-м месте в турнирной таблице. «КАМАЗ» двумя позициями ниже.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Волгарь» — «Родина»

«Родина» покуражилась в матче с главным аутсайдером Первой лиги, забив в гостях «Волгарю» четыре безответных мяча.

Россия - Мелбет Первая лига . 16-й тур
28 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
0 : 4
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 4'     0:2 Турищев – 20'     0:3 Тимошенко – 53'     0:4 Самко – 90'    

Особенно запомнился бильярдный по точности удар Максима Турищева. Его команда слегка оторвалась от зоны вылета, а «Волгарь», к сожалению, по-прежнему остаётся главным претендентом на вылет.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Кубань» — «Черноморец»

Это был матч клубов, находящихся в нижней части турнирной таблицы. Команды так и не выявили победителя. Ничья с привкусом поражения – причём для каждой из сторон.

Россия - Мелбет Первая лига . 16-й тур
28 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
2 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Маклаков – 8'     1:1 Рейхмен – 21'     1:2 Руденко – 38'     2:2 Кенфак – 56'    

«Кубань» остаётся на предпоследнем месте, «Черноморец» — совсем рядом, тоже в зоне вылета.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Нефтехимик» — «Тюмень»

«Тюмень» неожиданно для многих продолжает держаться в лидерах чемпионата, а благодаря победе над «Нефтехимиком» и вовсе закончила тур на второй позиции.

Россия - Мелбет Первая лига . 16-й тур
28 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 2
Тюмень
Тюмень
0:1 Порохов – 54'     0:2 Шитов – 69'    

Второй мяч в этой встрече забил нападающий Виталий Шитов, он завершил интересную комбинацию.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Химки» — «Динамо»

Команда Андрея Талалаева продолжает восхождение по таблице и стремится вернуться в РПЛ. А вот у Курбана Бердыева хоть и небольшое отставание от лидеров, но резкое падение с первого места на пятое.

Россия - Мелбет Первая лига . 16-й тур
28 октября 2023, суббота. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нетфуллин – 86'    
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